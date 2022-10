La calvicie es una de las preocupaciones más comunes en hombres. Y es que las estadísticas sobre esta realidad a nivel mundial no mienten: a partir de los 25 años uno de cada cuatro hombres comienza a sufrir de calvicie, con más de 50 años el 50% de los hombres es calvo, y en la vejez la cifra aumenta hasta un 98%.



Estas cifras dejan claro por qué millones de personas en el mundo realizan una inversión económica importante tratando de frenar la caída del cabello o de restaurar el cabello perdido.



Al respecto, un estudio de la Universidad Yokohama demostró que se pueden fabricar folículos pilosos maduros 'in vitro' a partir de células de la piel de ratones. El artículo fue publicado en la revista Science Advances y asegura que no es necesario extirpar el cabello de una zona para reimplantarlo en otra, como suele hacerse comúnmente.



Los investigadores japoneses cultivaron las células en un tipo especial de gel que permitió reprogramarlas y crear los folículos, lo que podría repercutir en el crecimiento del cabello en su totalidad. Los folículos pilosos crecieron durante un mes, alcanzando hasta 3 milímetros de largo de pelo de roedor.



Un folículo piloso es una estructura compleja en forma de saco en donde nace el pelo. Se encuentra en la epidermis, que es la capa externa de la piel. El cabello empieza a crecer en la parte inferior del folículo piloso, en donde la raíz, formada por células proteicas, se nutre de la sangre de los vasos sanguíneos cercanos.



La nueva estrategia que siguió el equipo de la Universidad de Yokohama permitió generar folículos pilosos y tallos pilosos con una eficiencia total. Si bien hasta el momento solo se ha realizado en ratones, los científicos consideran que es posible reproducir el resultado con el cabello humano.



“Nuestro próximo paso es usar células de origen humano y aplicar este conocimiento en el desarrollo de fármacos y la medicina regenerativa", explicó Junji Fukuda, profesor de la Facultad de ingeniería de la Universidad Nacional de Yokohama,



Todavía queda un largo trayecto en la investigación, pero cabe resaltar que no es la primera vez que la medicina regenerativa logra fabricar órganos en el laboratorio a partir de células. A partir de la células adultas, se han creado corazones, pulmones, partes de intestino y hasta minicerebros.

