El drama de los niños adoptados que no logran amoldarse a una familia

¿Yo qué hice mal? ¿Por qué nadie me quiere? ¿Por qué no logro encontrar una familia?

Esas fueron las preguntas que le hizo María*, una pequeña de seis años a la psicóloga. La niña, que estuvo dos años en un hogar de paso, luego entró a un proceso de adopción y, después de los trámites, fue entregada a una familia, pero no logró adaptarse. Finalmente, volvió a la casa de protección.

Según la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Juliana Pungiluppi, “el 98 por ciento de las adopciones realizadas en el país llegan a feliz término, solo un 2 por ciento no lo logra”.



En Colombia ese porcentaje es bajo, comparado con otros países. De acuerdo con los datos que se conocieron en julio de 2018, en el VI Congreso Internacional sobre investigación en adopción, celebrado en Montreal (Canadá), el porcentaje de procesos truncados alcanza el 10 por ciento en Estados Unidos, ronda el 4 por ciento en Europa y es de un 2 por ciento en España.



Pese a ello, los casos de adopciones fallidas preocupan mucho, porque como afirma Adriana Chaves, psicóloga experta en adopción y quien apoyó durante 20 años la conformación de familias adoptivas en la Fundación para la Asistencia de la Niñez Abandonada (Fana), “es un tema que tiene implicaciones psicológicas y afectivas para los padres, que suele ser devastador y, obviamente, para el chico es una nueva situación de abandono y de riesgo”.

Por qué falla una adopción

Comprender la naturaleza de tal situación no es tarea fácil. De acuerdo con Chaves, son muchos los factores que inciden en los casos de adopciones fallidas: “El drama no tiene una sola causa. Hay que tener clara la historia del menor, pues cada caso es un mundo distinto, y la edad es crucial”.



Como explica la subdirectora de adopciones del ICBF, Andrea León López, “los menores que encontramos en adopciones fallidas son, generalmente, adolescentes que se acercan a los 17 o 18 años; ellos mismos deciden emanciparse por conflictos propios de la edad, porque son jóvenes que tienen historias de abandono que hacen que la familia sienta que no tiene en ese momento la habilidad para tenerlo”.



Pero también puede ser que el “niño vulnerado no soporta estar en familia”, explica Elena Martínez, directora de Fana.



Es el caso de Natalia*, una chica que vivió con su familia hasta los 10 años, el ICBF tuvo que llevarla a un hogar sustituto porque estaba siendo maltratada, explica Andrea. “Luego, la menor pasó a un centro de protección y entró en un proceso de adopción. Para entonces, Natalia ya estaba en la preadolescencia”.



Después del proceso jurídico y el soporte psicológico que un trámite de esta naturaleza requiere, que puede tardar hasta dos años, Natalia viajó a su nueva vida. Ya era una adolescente que había tenido que vivir complejas situaciones con su familia biológica, un tiempo en un hogar donde estuvo bajo protección y ahora una nueva familia en un país desconocido.



Tanto ella como sus padres adoptivos hicieron todo lo posible para entablar una relación de amor y confianza. Sin embargo, las cicatrices de una infancia difícil dejaron huellas en la joven.



¿Qué pasa, entonces, con estos chicos que están a punto de cumplir la mayoría de edad?



El ICBF hace un seguimiento llamado posadopción durante los 24 meses posteriores a la integración familiar, y en los casos en que los menores salen fuera del país, los organismos internacionales acreditados para ello hacen el seguimiento en el país respectivo.



“Cuando el proceso fluye, no hay de qué preocuparse, pero cuando la familia informa que está presentando problemas de drogas, desórdenes de personalidad o mal comportamiento, se hacen los seguimientos correspondientes y se prenden las alertas para hacer un acompañamiento a la familia y a los menores. Así ha pasado en tres casos concretos en Italia, España y Estados Unidos. Hay un proceso terapéutico y los organismos internacionales acreditados para adopciones actúan.



En el caso de Natalia, a pesar de los esfuerzos de la familia, las terapias y el acompañamiento, la chica hizo valida la emancipación, una figura que contempla la legislación española.



“Los padres, por lo general, agotan todos los recursos para no llegar a una emancipación o a una adopción fallida. Ellos luchan hasta el final, pero si es irremediable –explica Chaves–, es devastador, pues su legítimo interés era el de conformar una familia”. Natalia, por ejemplo, vivió hasta los 25 años en España y luego regresó a Colombia.

Trastornos del apego

Otro es el caso de niños como María, de seis años. La niña estaba en un centro de protección por maltrato intrafamiliar. Luego de un proceso de adopción en Colombia, llegó a una familia, sin embargo, no logró adaptarse.



María desarrolló problemas de apego, no logró integrarse, a pesar de que su familia adoptiva hizo esfuerzos y tuvo acompañamiento. Definitivamente la niña volvió a una casa de adopción. En medio del proceso, que suele ser muy doloroso, ella sintió que todo había sido su culpa y que nadie la iba a querer.



“En muchos casos, los niños que están en procesos de adopción tienen huellas dolorosas de infancias fallidas, y esa integración con otras personas no es tan fácil”, explica la directora de Fana. Por ello el trabajo con estos chicos debe ser mucho más profundo.



Los casos de adopciones fallidas con niños pequeños no son tan frecuentes. Tal como lo aclara la doctora Andrea León, del ICBF, desde el año 2016, la legislación colombiana determinó que los extranjeros no pueden adoptar niños menores de 7 años, por ello la prioridad la tienen los colombianos. Eso explica por qué la mayoría de casos de adopciones fallidas se dan con adolescentes y se presentan en el exterior.



De todas maneras, el ICBF reconoce que a pesar de que durante el proceso de adopción se hacen talleres, entrevistas y charlas preparatorias, se necesita establecer mecanismos para que no exista un solo caso fallido, pues, como reconocen, a veces las familias no salen tan bien preparadas.



“Las familias creen que el amor todo lo puede y que todo será perfecto, pero, como indica la directora de Fana, la integración de una familia también depende del grado de conciencia sobre los problemas y circunstancias que trae un proceso de adaptación de ambas partes”.



Por ello, la subdirección de adopciones del ICBF aclara que están trabajando conjuntamente con las casas de adopción, las agencias internacionales, los defensores de familia y los padres para que estén mucho mejor preparados, y así bajar a cero el caso de adopciones fallidas tanto en Colombia como de los menores que salen del país.



*Nombres cambiados para proteger la identidad de los menores.

‘Se debe mejorar la preparación de los padres adoptivos’

La subdirectora de adopciones del ICBF, Andrea León López, dice que para evitar las adopciones fallidas las familias deben saber que los niños necesitan un proceso de adaptación, pero también es necesario que se mejore la preparación de los futuros padres, quienes, además, deben tener más información de los niños y de sus carencias afectivas.



¿Qué pasa en el niño de una adopción fallida, y con la familia?



Para el niño, lamentablemente, es una nueva pérdida, una nueva situación de abandono. En cuanto a las familias, deben estar bien preparadas, hay unas que luchan hasta el último momento, porque es su hijo. En Colombia es más fácil, se activa el equipo psicosocial, el proceso está cerca.



¿Qué tanto control tenemos como país, como sociedad, como Bienestar, como tutores de los derechos de los niños, para que esas agencias en el exterior cumplan la labor?



Nosotros lo hacemos porque esas agencias se acreditan en el instituto, tenemos en cuenta los seguimientos posadopción; cuando la agencia está atrasada en un seguimiento, no se le permite hacer más adopciones.



¿Qué se debe mejorar para que no haya casos de adopciones fallidas?



Las familias deben saber que los niños necesitan un proceso de adaptación y de cambio de vida, debemos mejorar su preparación. Debemos trabajar para que sea una familia garante y para siempre. También, tener más información de los niños y sus carencias afectivas, para lograr vincularlo de manera efectiva. Estamos modificando lineamientos.



Cuando hay una adopción fallida de un adolescente, ¿qué responsabilidad tiene él?



La adopción es una relación de dos partes. Es necesario que el adolescente tenga la apertura, por eso el proceso de preparación es tan importante.



¿Es cierto que las familias piden exámenes genéticos?



A veces se piden análisis adicionales, pero por lo general son para desestimar ciertos diagnósticos, como déficit de atención. Por ejemplo, se le realizó una valoración a un chico, pero se concluyó que no era un déficit, sino que, por su historia de vida, se aislaba; también se determinó que no era un trastorno mental. En este caso se aclara el panorama a la familia, y ella tienen la potestad de aceptar o no la asignación. Ellos evalúan qué tanto pueden lidiar con el chico, o si tienen la posibilidad de darle medicamentos que en muchos casos son costosos.



Los futuros padres tienen derecho a conocer toda la información del menor. Creo que conocer todos los antecedentes hace más abierto y transparente el proceso.



¿Puede ser contraproducente?



Lo que hacemos es que en el formulario pueden marcar qué condiciones pueden aceptar. Una madre que haya consumido drogas o alcohol en el embarazo muy probablemente tendrá un niño con trastornos de lenguaje; por ello, lo que hacemos es que informamos a la familia con anterioridad, para que después de unos años no nos diga que no puede manejar la situación y tengamos que hacer un reintegro.



Preferimos que las familias sean conscientes y tengan la red de apoyo y dinero para atender al menor. Hemos encontrado familias dispuestas a ello, con casos, inclusive, de parálisis cerebral, que se hacen cargo de los chicos.

CLAUDIA CEÓN CORAL

EDITORA ABC DEL BEBÉ