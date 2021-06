‘El alzhéimer terminará siendo una enfermedad rara’

La Administración de Alimentos y Fármacos de Estados Unidos (FDA, en inglés) aprobó esta semana el uso de Aduhelm, un nuevo medicamento para el tratamiento directo del alzhéimer, el primero en tratar directamente la patología ‘fundamental’ de esta enfermedad. Según informa la FDA en un comunicado, se trata además del primer nuevo tratamiento contra el alzhéimer que la Administración estadounidense aprueba contra esta enfermedad degenerativa que solo en ese país afecta a 6,2 millones de ciudadanos.

Sin embargo, el nuevo medicamento ha sido fuertemente criticado por diversos médicos que señalan que no hay evidencia de que logre un impacto efectivo en las personas que sufren de esta enfermedad. Diversos médicos coinciden en que es mejor mantener la cautela al respecto. A esto se suma el alto costo que tiene. Lo que sí es cierto es que aún no hay una cura.



Uno de los detractores es el doctor Dale E. Bredesen, un experto en los mecanismos que subyacen los trastornos neurodegenerativos como el alzhéimer y autor del libro El fin del alzheimer. El programa. Un libro best seller del diario The New York Times y que presenta una investigación sobre esta enfermedad.



Bredesen ha señalado que desarrolló un método que ayuda a prevenir esta enfermedad. El estudio en el que se basa es pequeño, según él mismo afirma en el libro, y en ningún momento se garantiza que sea cien por ciento efectivo el tratamiento que plantea. En medios se han registrado casos que no han funcionado con esta metodología. Sin embargo, la principal aportación del experimento es su enfoque personalizado y programático, mientras que la mayor parte de tratamientos sobre el alzhéimer son monoterapéuticos e invariantes.



El proyecto se trata de un trabajo conjunto del Instituto Buck para la Investigación sobre el Envejecimiento y los Laboratorios Easton para la Investigación sobre las Enfermedades Neurogenerativas de la Universidad de California, cuyos resultados han sido publicados en la revista Aging.

Bredesen es enfático en señalar que aún no se puede hablar de una cura; sin embargo, señala que el método que expone en su libro estimula la cognición y puede revertir su deterioro.



¿Cuál es su opinión sobre el medicamento aducanumab?



Un experto lo calificó como “intelectualmente insultante”: la idea simple era que eliminar el amiloide mejoraría la cognición, pero nunca lo hizo, en múltiples ensayos de múltiples fármacos antiamiloides como solanezumab y bapineuzumab y ahora aducanumab. En un ensayo, el aducanumab fue peor que el placebo, y en otro, no mejoró la cognición ni estabilizó la cognición, sino que simplemente redujo la cognición en aproximadamente una quinta parte. Entonces, estos medicamentos antiamiloide en realidad demostraron el punto de que eliminar el amiloide no mejora la cognición –y ¿qué dijo la FDA?– que dado que aducanumab eliminó el amiloide, ¡podría “razonablemente esperarse” que mejorara la cognición! ¡Exactamente lo contrario de lo que mostraron sus pruebas! A 56.000 dólares por año, aducanumab puede resultar ser el mayor despilfarro en la historia de la FDA, e incluso en el mejor de los casos es siete veces el precio de su costo-efectividad estimado.



¿Qué lo impulsó a investigar el alzhéimer?



El cerebro es muy importante para todo lo que hacemos y para lo que somos, pero el área de mayor falla médica es el tratamiento de enfermedades neurodegenerativas como el alzhéimer. Así que inicié un laboratorio para estudiar la naturaleza fundamental del proceso, con la esperanza de que pudiéramos entender la EA lo suficientemente bien como para comenzar a diseñar los primeros tratamientos efectivos.



¿Cómo describiría el alzhéimer en pocas palabras?



Desafortunadamente, una degeneración cerebral progresiva demasiado común que causa demencia y finalmente la muerte. Ahora es la tercera causa principal de muerte en los EE. UU. Y se cobrará la vida de casi 100 veces más estadounidenses que el covid-19.



¿Dejará de existir el alzhéimer en algún momento?



Así como hubo flagelos del pasado (la gente solía preocuparse mucho por la lepra, la poliomielitis o la tuberculosis, y ahora todos estos son mucho menos preocupantes), el alzhéimer seguirá el mismo camino.



¿Por qué, con tantos avances científicos que existen, el alzhéimer sigue siendo tan indescifrable?



Existen muchas teorías sobre la enfermedad de alzhéimer, pero ninguna ha dado lugar a un tratamiento eficaz, por lo que aún no se han validado. No es una enfermedad simple como un virus o una infección bacteriana, y parece tener muchos contribuyentes potenciales diferentes, por lo que cada persona la contrae de un conjunto diferente de contribuyentes.



¿Tiene la cura definitiva? ¿Por qué no se ha ampliado aún más?



Todavía no tenemos la cura definitiva (nadie la tiene), pero acabamos de completar el primer ensayo clínico verdaderamente exitoso, con la mayoría de las personas mejorando su cognición. Esto debería publicarse en las próximas semanas y es importante seguir mejorando el enfoque general, pero los resultados son muy prometedores.



¿Una persona que acaba de ser diagnosticada con alzhéimer puede aún tener esperanza de curarse?



Todavía no hablamos de una “cura”, sino más bien de la reversión del deterioro cognitivo, que es lo que hemos documentado. Insto a todos a que se pongan en prevención, si tienen 45 años o más, o que adopten un protocolo de reversión lo antes posible. Al igual que con el cáncer, cuanto antes se inicie el tratamiento, mejores serán los resultados.



¿Es hereditario?



Sí y no: solo el 5 % de los casos son verdaderamente hereditarios, en los que todas las personas con el gen padecen alzhéimer. Sin embargo, en dos tercios de los casos, existe una herencia del riesgo a través de un alelo genético, que no indica que usted tendrá alzhéimer, pero aumenta la probabilidad de contraerlo. La buena noticia es que la gran mayoría de las personas con ApoE4 pueden evitar la enfermedad de alzhéimer mediante el protocolo de prevención o reversión temprana.



