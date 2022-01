Mientras EL TIEMPO conversa con el doctor Carlos Jaramillo por teléfono, él está haciendo mercado con su esposa y su hijo. Ese primer paso dentro de lo que es el ritual de comer, el primer paso básico de recolectar los alimentos para llevarlos al hogar, es un paso muy importante, casi que definitivo para Jaramillo porque es ahí donde se elige alimento verdadero o algo que no es alimento. Además, también es importante porque aprovecha para explicarle a su hijo de tres años las diferencias entre lo nutritivo y lo que no. “No puedo llevarlo a un bosque y enseñarle cuál hoja es venenosa y cuál no, pero sí le puedo enseñar en el supermercado qué es alimento y qué no”, explica.



(Le recomendamos: Estos son algunos alimentos que le ayudarán a fortalecer los huesos)

El doctor Jaramillo, egresado de Medicina de la Universidad de La Sabana, certificado como médico funcional en los Estados Unidos, entre otros tantos estudios, y autor best seller en Colombia con libros como El milagro metabólico y El milagro antiestrés, lanzó su tercer libro, Como: el arte de comer bien para estar bien.

¿Cómo hace para manejar el estrés con tantos viajes y tanto trabajo?

Medito. Para mí la meditación es fundamental. Yo amo lo que hago, pero con locura y pasión desenfrenada. Tomo un producto que se llama Renew que tiene magnesio con alfa colina. Lo estresante pueden ser lo milimétrico de las cosas, los tiempos... pero en los aviones y aeropuertos, si tengo largos trayectos, prefiero no comer, para mí es una práctica sencilla el ayuno. No me estoy estresando por la comida, ni por tener que comer cualquier cosa. Y si voy a viajar todo un día y no hay una buena opción de alimento, pues yo honro mi cuerpo y no como. Tomo cafecito, agua y ya...

¿Nada más? ¿Prefiere eso a comerse una hamburguesa?

Es que yo no como por comer. Si la comida es información, eso de que comamos por salir del paso, yo no voy con eso. Yo honro mi cuerpo con lo que meto por mi boca.

Como un ritual...

Claro. Es decir, además de que debe ser un ritual de indulgencia, de unión, de placer, de gusto, de celebración, pero todo eso tiene que venir acompañado de saber que es información que le estoy dando a mi cuerpo y que se relaciona con mi biología. Comer es como cuando uno le pone aceite al carro. Le pone el que es, no aceite de cocina.

Mencionaba la palabra ideología, ¿a qué se refiere?

No, no dije ideología. Dije biología. Es información…

Pero es interesante lo de entender la comida también como una ideología...

A mí me parece que si uno le fuera a trasladar alguna ideología a la alimentación, es la ideología de entender que es una señal de respeto hacia mí. Y esa señal de respeto hacia mí se trata de la información que yo le doy a mi cuerpo... Y es que yo no soy muy amigo de las ideologías, uno puede tener creencias. No hay nada más poderoso que una idea. Pero cuando uno lo vuelve una ideología, se convierte en algo incuestionable. Y la ciencia está hecha para ser cuestionada. Entonces, la única idea que uno debería cultivar con la alimentación es más la idea de entender eso, que yo me alimento bien porque me respeto, sabiendo que esto es información que le meto a mi cuerpo. Pero voy a aprender, y para aprender se deben mirar posiciones, revisar ideas contrarias, poner en práctica, entender qué me sirve, qué me gusta, e ir variando todas estas cosas que son importantes.

Dice que la ciencia es cuestionar, ¿cómo se cuestiona a usted mismo como médico?

Sí, es una evolución del conocimiento. La ciencia está hecha para ser cuestionada. Si no es cuestionado, no es ciencia; si no se puede cuestionar, es un culto o una religión o una ideología donde todos tienen una idea, y la gente se mueve en una idea con una creencia. Pero la ciencia está hecha para ser cuestionada. Justamente porque la gente cuestiona la ciencia es que se proponen cosas nuevas. Si no, seguiríamos que si uno va en el mar, se cae a un precipicio. Seguiríamos pensando que la tierra es el centro del universo, seguiríamos pensando que volar es imposible... la ciencia está hecha para ser cuestionada. A mí me sorprende ver médicos que no se atreven a cuestionar porque lo dijo la academia de tal cosa... eso es superpeligroso porque ya se vuelve ideología. En mi propia nutrición yo me cuestiono todo el día, busco, me encanta leer de todo, hasta sobre fisiculturismo, o los crudiveganos... quiero saber lo que piensan, lo que dicen, y así descubrir y aprender. Es que yo no le puedo pedir a un paciente mío que ayune 48 horas si considero que es lo que tiene que hacer, y yo decirle que no sé porque no lo he hecho.

Menciona bastante el ayuno, que es lo opuesto a comer...

Tú ayunas todas las noches, mientras duermes. La nutrición tiene dos fases: ingesta y ayuno. Usted lo dijo, ayunar es no comer. Lo que uno hace cuando aprende a ayunar es aprender a tener un tiempo más largo en el que no come, pero realmente lo que maneja es el tiempo en el que come. Uno no ayunda para comer menos, sino para comer menos seguido. Entonces, si yo antes estaba comiendo desde que me levantaba a las seis de la mañana hasta las 10 de la noche, ahora voy a comer en una ventana de seis horas. Lo que haré en esa ventana de seis horas es comer todos mis requerimientos nutricionales y a la vez estaré 18 horas sin comer. Entonces uno en el tiempo que ayuna no gestiona lo que hace durante ese ayuno porque las reglas son claras: no vas a comer ni a tomar nada que prenda un sensor nutricional. Lo que uno tiene que gestionar es lo que va a hacer en la fase en la que come para tener todos sus requerimientos.

Ahora no se piensa en lo que se come, simplemente se come...

Correcto. La gente traga. Mastica y traga para quedar lleno y creer que de esa manera tiene energía. Y eso no es así.

No es nutrirse...

Nutrirse es comer con propósito, con una intención. Es comer cuando yo estoy en control. Es decirse a uno mismo: yo tengo el control, yo lo entiendo, yo soy quien me controla.



(También: Aprenda a combinar los alimentos para tener una dieta más nutritiva)

Si uno no tiene ese control, ¿quién lo tiene? ¿Desde cuándo se perdió ese control?

Yo creo que desde la Revolución Industrial empezó. Pero el gran problema lo empezamos a ver realmente después de la Segunda Guerra Mundial con los enlatados, con las margarinas, con la hipermegaexplosión del azúcar, con la industrialización del azúcar... y ahora con la globalización. Nuestros papás no tienen ni idea de para qué comen, son una generación de trabajar. Antes, nuestros indígenas sabían reconocer perfectamente la comida en la selva, hoy nosotros no tenemos la capacidad de identificar qué es comida en un supermercado.

¿Piensa que la clave es volver un poco a nuestros orígenes?

Sí, a mí cuando me preguntan que cuál es la nutrición del futuro respondo que la nutrición del futuro es la nutrición del pasado con el conocimiento que tenemos hoy para aplicar esa nutrición del pasado en el día de hoy de manera científica. Saber cuándo como, cada cuánto, cómo lo balanceó, en qué proporción... todo eso. Pero la comida que honra nuestros orígenes, que honra nuestra vida en este planeta. Pensar en la nutrición desde los últimos 150 años es ser demasiado corto de vista.

¿Debemos volver a la plaza de mercado?

Mire, el brillante que tiene el tomate en el supermercado es un megaquímico que le echan al tomate. Esas naranjas que parece rociadas con spray anaranjado son ultraquímicas, modificadas genéticamente... la forma como eso habla con mi biología es supermala. Pero sí, es volver a la plaza de mercado. La plaza de mercado es una farmacia hermosísima.

La comida chatarra se relaciona con el placer, entonces...

Se relaciona únicamente con eso. Es la ultrapalatabilidad, el ultraplacer, todo es un estímulo. Hay un neurotransmisor que se relaciona con la sorpresa y con el placer que se llama la dopamina. Y por eso todos estos alimentos, pero también las pantallas del celular, el sexo, las drogas... todo eso que están dando todo el tiempo son megaestímulos de la dopamina a los que vivimos constantemente expuestos, y la comida chatarra tiene una hiperpalatabilidad de entender cómo hacen esa explosión de sabores en tu boca generando un exceso de dopamina. Entonces, cuando miras el resto de la comida, como no tiene esa hiperpalatabilidad pues no lo encuentras con el mismo placer. Es como la gente que critica el porno porque dicen que no van a encontrar las mismas escenas, ni la misma cantidad de gemidos ni de todo pues porque eso no es así. Es exactamente lo mismo.

Es complejo salirse de ese sistema, ¿verdad?

Es una adicción colectiva, y recuerda que a todo lo que se vuelve colectivo se le mete una de las peores palabras que existe en el mundo, que es normal. Cuando lo absurdo se vuelve comunitario, se vuelve normal. Las cosas bien o mal hechas que se vuelven comunitarias se vuelven normales. Por ejemplo, hoy en día, el que se cuida es el anormal. Se vuelve tan absurdo que a alguien que honre su alimentación le dicen que se cuida, y el resto son los normales. La persona que se honra tiene que tener una etiqueta porque el resto son normales. Es ridículo. Vivimos en la Matrix del automático de una manera que no nos damos cuenta. Y a quien se atreve a medianamente retar el statu quo entonces se le cuestiona y se le rechaza.

En el libro menciona casos de gente que se ha opuesto a la comida chatarra y que ha sido amenazada de muerte...

Yo tengo protección las 24 horas del día para mí y mi familia.

¿Por qué ha recibido amenazas?

De todo, por todos lados.

Retomando el tema del estrés, es difícil comer bien cuando la vida se lo va llevando a uno por delante, cuando todo el tiempo toca producir y trabajar...

Es una cosa de no tener tiempo para pensar en qué comer, en cómo comer, cómo prepararlo... solo se tiene tiempo para ser el supertrabajador que quieren

que sea. FACEBOOK

TWITTER

Te ponen algo rápido, indulgente, y en menos de media hora lo tienes en tu casa para que sigas siendo el superperiodista. Es una cosa de no tener tiempo para pensar en qué comer, en cómo comer, cómo prepararlo... solo se tiene tiempo para ser el supertrabajador que quieren que sea. Terminamos negociando lo que no se debería negociar: el tiempo para uno, ni su nutrición, ni el ejercicio, ni meditar ni parar a hablar con la familia, hablar con los papás ,con los hijos; llamar al hermano, al amigo; caminar con el perro. Uno no debería negociar eso. Deberían ser tres horas del día no negociables. El resto es importante, las empresas dicen: primero lo urgente y después lo importante, pero a mi parecer debe ser primero lo no negociable y después lo importante.

¿Cuál sería el principal consejo para que alguien se salga de ese círculo vicioso?

Tomarse la pastilla roja (risas)... toca salirse de la Matrix.

Es cuestión de tomar la decisión...

Tener un día en el que diga: hoy me voy a volver dueño o dueña de mi salud. Capítulo uno, mi nutrición; capítulo dos, mi ejercicio; capítulo tres, mi sueño; capítulo cuatro, mis relaciones; capítulo cinco, mi meditación; capítulo seis, la exposición a tóxicos... Y sobre cada cosa empezar a leer y a aprender. No es que lo tenga que resolver en un mes, yo ni siquiera tengo resuelta mi vida, todos los días aprendo. Una cosa es cuando me pongo el disfraz del doctor Carlos y otra es el resto de tiempo, cuando soy solo Carlos. Dudar, aprender, poner en práctica, dudar, aprender, poner en práctica...

Mi hijo tiene siete años, y nunca ha tomado gaseosas, pero ama las gomitas. Es algo que parece incoherente...

Le voy a poner un caso más absurdo: es como si ya está borracho todos los días, pues por qué se le va a prohibir la coca. Y muchos dirán que qué exagerado. Pero no, es exactamente lo mismo. Hablamos de las cosas que le hacen daño. Por lo menos usted tiene claro que hay una cosa, la gaseosa, que es totalmente absurda, ridícula y que le hace mucho daño... Va en el camino de darse cuenta de que hay muchas cosas más que también son innecesarias.

(Podría interesarle: Acciones sencillas para comer de forma más responsable con el medioambiente)

A nosotros no nos enseñan a comer bien, pero ¿este es el momento para hacerlo con nuestros hijos?

Es un tema de decisiones. Nosotros, por ejemplo, en este momento estamos en un supermercado, y él pregunta, coge algo y dice: ¿esto es comida? Y le respondo: esto sí, esto otro no. Y así va aprendiendo. Él lo pregunta mucho. Yo le enseño a que conozca. No lo puedo llevar al bosque a decirle: ‘mira, estas hojas son venenosas, no te las comas’, porque vivimos otro momento del mundo. Pero le enseño eso mismo en el supermercado...

SIMÓN GRANJA MATIAS

REDACCIÓN DOMINGO