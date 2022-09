Courtney Nettleton, es una joven de 21 años que vive en la localidad de Wakefield, en el condado de West Yorkshire, Inglaterra. Hace algunos años, empezó a sentirse bastante agotada físicamente y dormía a diario cerca de 14 horas, por ese motivo decidió visitar a varios médicos quienes en su momento no supieron bien cuál era el diagnóstico preciso.



Sin embargo, luego de hacerse varios exámenes sin tener resultados claros, la joven comenzó a sentir un bulto en su cuello, una situación que la preocupó bastante por lo que decidió someterse a otros estudios y descubrió que tenía cáncer de tiroides.



De acuerdo con la Sociedad Américana contra el Cáncer, el cáncer de tiroides se origina cuando las células en la tiroides crecen de manera descontrolada y sobrepasan en número a las células normales. Las células cancerosas pueden propagarse a otras partes del cuerpo, como los pulmones y los huesos, y crecer allí. Cuando las células cancerosas se propagan, se habla de una metástasis.



La glándula tiroides está debajo de la manzana (o nuez) de Adán (llamada cartílago tiroides) en la parte delantera del cuello. En la mayoría de las personas, la tiroides no se puede ver ni palpar. Tiene la forma de una mariposa, con dos lados llamados lóbulos. Los lóbulos están conectados por un pedazo delgado de tejido llamado istmo.



Según la misma entidad, la mayoría de los cánceres de tiroides se detecta cuando los pacientes acuden a un médico debido a una nueva masa o protuberancia en el cuello. A veces los médicos encuentran protuberancias en el cuello durante una exploración física.



Nettleton, se sometió a varios tratamientos para luchar contra el cáncer, sin embargo, la enfermedad ya se había extendido hacia sus vasos sanguíneos. En estos casos, la mayoría de los pacientes se someten a algún tipo de cirugía. La cirugía se lleva a cabo para extirpar el tumor y toda o parte de la glándula tiroides. A menudo también se extirpan los ganglios linfáticos del cuello.



En algunos casos, se puede recurrir a un tratamiento con yodo radiactivo (RAI). Cuando el cuerpo absorbe una dosis alta de yodo radiactivo (RAI), también llamado I-131, este se acumula en las células tiroideas. La radiación luego destruye todas las células de la tiroides, incluso las que son cancerosas, teniendo poco efecto en el resto de su cuerpo.



Hasta el momento, la joven ha tenido que someter a una cirugía y varias radioterapias: "La primera cirugía me hizo muy mal y estaba postrada en cama, y el yodo radioactivo me hizo sentir muy débil, y tuve que estar aislada en una habitación, que estaba muy sola", comentó.



Hoy en día Courtney se encuentra a la espera de nuevos resultados y desea que todos los tratamientos hayan hecho efecto para que el cáncer ya no esté en su cuerpo.

