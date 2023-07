Sin la exposición mediática que el covid-19 acaparó desde 2020, el dengue nunca dejó de atacar en silencio al continente americano y provocó más víctimas humanas en el hemisferio occidental en el primer semestre de 2023 que en todo 2022.

Los 35 países, los territorios y las colonias europeas en el continente americano subieron de 2’811.433 casos en 2022 a 3’030.291 de enero a junio de 2023 y sin contabilizar todavía todas las semanas epidemiológicas, según datos parciales y preliminares de la Organización Panamericana de la Salud (OPS).



La tasa de incidencia de pacientes por cada 100.000 habitantes pasó de 283.12 en 2022 a 308.36 en la primera mitad de 2023, mientras que el total de muertes aumentó de 1.290 en el año anterior a 1.325 en lo que ha transcurrido el actual año, de acuerdo con la OPS.



“La pandemia del coronavirus dejó debilitadas las estructuras de salubridad pública del continente”, aseguró el médico salubrista boliviano Wilfor Zalles, experto técnico de salud de la filial en Bolivia de Save the Children, institución mundial no estatal de defensa de los derechos de la niñez.

“Una mayor parte de los recursos de salud fueron reorientados para la atención del covid-19. Se han debilitado las restantes estructuras de salud. Habría que reorientar esos recursos a la normalidad ante cada situación epidemiológica”, dijo Zalles a El Universal de México.



Al recrudecerse el ataque del dengue, “el sistema de salud no estaba preparado para afrontarlo de manera eficiente con equipamiento, infraestructura y personal que pueda brindar la asistencia técnica, oportuna y adecuada”, subrayó.



Tras recordar que “el dengue siempre ha sido una amenaza para los que vivimos en áreas tropicales y subtropicales”, el experto mencionó que “en esta oportunidad el efecto del dengue se reforzó ya que estamos saliendo de la pandemia del coronavirus”.



Menores ingresados por dengue en hospital de Santa Cruz, Bolivia, que instaló mosquiteros para prevenir contagios. Foto: Juan Carlos Torrejón. EFE

Los recuentos de la OPS contemplaron las 52 semanas epidemiológicas de 2022. Y con 28 semanas al 14 de julio, los recuentos de 2023 fueron elaborados con informes que algunos países, territorios y colonias aportaron hasta esa fecha, ya que otros deben actualizarlas. La semana 29 se cerró el 21 de julio.



Por zonas, en su orden y según la OPS, las más golpeadas son el Cono Sur (Brasil, Argentina, Uruguay, Chile y Paraguay), que pasó de 2’371.748 enfermos en el 2022 a 2’501.391 en el primer semestre de 2023, y la Subregión Andina (Colombia, Bolivia, Perú, Ecuador y Venezuela), con 186.318 en 2022 y 396.210 para la fase parcial de 2023.



Por metodologías, las estadísticas de los ministerios americanos de salud divergen de las de la OPS. Un vistazo a las cifras de la OPS demostró, entre otras complicaciones, las siguientes:

- La situación más grave está en Brasil, que es el gigante económico y político de América Latina y el Caribe. Del total de casos de 2022 en el continente, 84.06% —2’363.490— fueron reportados en ese país.



- Para el periodo aún incompleto de 2023, Brasil acumuló el 78.42 % de los casos —2’376.522— del total hemisférico a la semana 25 (23 de junio). Además, Brasil aportó 76.82 % —991— del total de 1.290 decesos en América en 2022 y 58.03 % —769— de los 1.325 de 2023.



- En 2022 y 2023, aparte de Brasil, la crisis por el dengue se concentró en cuatro países más: Nicaragua, Perú, Bolivia y Colombia. El panorama más angustiante persistió en Perú, con 72.851 pacientes y 84 fallecidos en 2022 y 197.461 casos de contagio y 339 muertos en 2023 a la semana 25. El Ministerio de Salud de Perú (Minsa) contabilizó 244.000 casos desde el 2017, uno de los años con más víctimas, a 2022, con un promedio anual de 48.159. Los años con más casos desde entonces según Minsa son 2017 con 68.290, 2021 con 44.791 y 2022 con 63.168.

- Colombia encendió las alarmas. Tras alcanzar 69.497 contagiados y 48 fallecimientos en 2022, pasó a 54.789 y 30 víctimas mortales a la semana 27, que cerró el 7 de julio. Por su parte, Bolivia transitó de 16.544 y 10 muertos en las 52 semanas de 2022 a 133.779 casos y 77 personas que perecieron a la semana 25.



Sin descartar la atención en el resto de naciones, Nicaragua evidenció datos en incremento y superiores a México, pese a las diferencias poblacionales entre 128.5 millones de mexicanos y 7 millones de nicaragüenses, según informes actualizados del 21 de julio del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA).



Nicaragua tuvo 97.541 enfermos en 2022 y ningún muerto, y 63.200 y un fallecido a la semana 27 de 2023, por lo que exhibió la situación más grave de Centroamérica. A la semana 28 de 2023, México se ubicó en 41.287 casos y 13 decesos, versus las 59.918 personas contagiadas y 53 difuntos en 2022.

Dengue y calor

El mosquito Aedes aegypti contagia el dengue. Foto: Archivo/EL TIEMPO

Provocado por la picadura del mosquito Aedes aegypti, el dengue causa fiebre persistente, somnolencia, falta de energía, irritabilidad, sarpullido, sangrado por encías o nariz, dolores de cabeza, huesos, ojos, musculares, de articulaciones y abdominales acompañados de vómito.



La evidencia científica mostró que por eventos como El Niño, que ocasiona calentamiento anómalo del mar, humedad, fuertes aguaceros e inundaciones, persisten condiciones idóneas para que proliferen padecimientos oftalmológicos, respiratorios agudos, leptospirosis, diarreicos y otros, como el dengue mediante la reproducción del insecto. El contagio solo es por la vía del animal y no entre seres humanos.



Tras esos eventos del clima, persisten las condiciones propicias para que proliferen este tipo de enfermedades y, eventualmente, aumenten los contagios en la región.

