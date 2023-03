Los pies son una de las extremidades más importantes, pues cuentan con 26 huesos, 33 articulaciones, 19 músculos y más de 100 tendones y ligamentos. Gracias a estos el ser humano puede realizar distintas actividades y moverse por donde quiera, por esta razón debe protegerlos y tener algunos cuidados.



Muchas veces el cansancio luego de una larga jornada no permite darles la atención que merecen. Por esto, es necesario cultivar el hábito de invertirle tiempo de cuidado de los pies para que puedan permanecer sanos y libres de infecciones, durezas y callosidades.

(Le puede interesar:Cuidado del rostro: con estos tips puede lucir radiante).

¿Cómo cuidarlos?

Lo primero que debe hacer para cuidar los pies es mantenerlos hidratados, pues es fundamental cuidar los pies en todas las etapas de la vida, pero especialmente en la madurez, para mantenerlos saludables. Siempre que se aplique crema sobre ellos, realice masajes en los dedos y las plantas.



También, es importante asearlos diariamente para evitar malos olores. Hay que lavar adecuadamente tobillos, las plantas, las uñas y los espacios entre los dedos y, así mismo, eliminar el exceso de jabón y agua, sino podrían generarse hongos y bacterias.



Además, es importante que no permita que las uñas crezcan en exceso, córtelas siempre de forma recta/cuadrada para evitar que produzcan problemas al crecer.



(Le puede interesar:Cinco batidos naturales de proteínas para aumentar la masa muscular).



De igual manera, usar calcetines de materiales naturales como el algodón ayuda a que los pies respiren y no se vean afectados por costuras o materiales sintéticos.



Esto mismo ocurre con el calzado, pues es importante que el calzado sea flexible, transpirable, de anchura adecuada a tus pies y cómodo. Utilice aquellos que tengan una planta acolchada o busque plantillas que utilicen una almohadilla en la planta sintética para evitar sobrecargar los pies. Los tacones altos y estrechos deben evitarse mientras sea posible.



Por último, no olvide ejercitarlos constantemente, realice estiramientos, gire los tobillos y mueva los dedos siempre que pueda.



(Le puede interesar:Estos son los beneficios de la miel para su piel).

Facebook Twitter Linkedin

Cuidar los pies hace que puedan permanecer mucho más activos. Foto: iStock.

¿Por qué es importante cuidarlos?

Los beneficios de cuidar los pies son muchos, aquí les mencionaremos algunos:



• Nos permitirá estar más activos.

• Gozar de un peso y un ritmo de vida más saludables.

• Participar en más actividades que impliquen ejercicio físico.

• Prevenir infecciones y durezas.

• Mejorar el equilibrio.

• Mantener nuestra independencia.

Más noticias

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS