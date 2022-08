El próximo 26 y 27 de agosto se desarrollará en el edificio de investigación de la Fundación CTIC, Centro de Tratamiento e Investigación sobre Cáncer Luis Carlos Sarmiento Angulo, el simposio “Oncología de Cara al Futuro”.



Esta será la primera versión para reunir expertos, discutir y explorar nuevas alternativas relacionadas con el diagnóstico, tratamiento e investigación sobre la enfermedad de cara a la década de 2030.



Conscientes del rol significativo que desempeña la investigación científica y la academia en el desarrollo de nuevas alternativas para la lucha contra el cáncer, el evento contará con la participación de destacados investigadores. En el encuentro se busca presentar proyectos en el campo del tratamiento y acompañamiento del paciente.



En consecuencia, las ponencias del evento académico rondarán, entre otros temas, sobre tecnología y ciencia en el tratamiento de la enfermedad, tendencias en el acompañamiento del paciente y la incidencia de los factores hereditarios en la enfermedad.



El simposio cuenta con un grupo de conferencistas de los principales centros oncológicos de Estados Unidos, Brasil, México y Colombia, quienes lideran temas relacionados con la enfermedad a nivel internacional y han dedicado gran parte de su vida a generar contenido para el sector de la salud, relacionado con la optimización de procesos de la enfermedad y enfocados a dar mejores resultados para los pacientes, resaltando la importancia de invertir en la creación de conocimiento sobre la enfermedad.



En este evento participan varios exponentes que han contribuido para modificar la historia natural del cáncer. Entre otros vale la pena destacar a Mathew Meyerson, actual director del Centro de Genómica del Cáncer del Dana-Faber Cancer Institute, asociado con el descubrimiento de algunos de los oncogenes más relevantes para el cáncer de pulmón y del melanoma. En adición, los doctores Evan Lipson y Udai Kamula consolidados investigadores en inmunoterapia, terapia celular y melanoma.



De igual forma, el doctor Gilberto López director de Programa de Oncología Global en el Sylvester Comprehensive Cancer Center y uno de los principales exponentes de la oncología global y promotor de la universalización del conocimiento en cáncer y del acceso a medicamentos y nuevas tecnologías en los países de ingresos medios y bajos.



También cabe la pena destacar, el papel del doctor Christian Rolfo, investigador comprometido con la difusión y generación de conocimiento sobre el papel de las biopsias líquidas y el futuro del diagnóstico no invasivo del cáncer.

