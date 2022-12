El significativo aumento de casos de covid-19 por el que atraviesa Colombia –54 por ciento entre la semana del 18 al 24 de noviembre y la semana del 25 de noviembre al 1 de diciembre– hizo que este viernes el Ministerio de Salud y Protección Social anunciara que contempla la posibilidad de que se retome el uso obligatorio del tapabocas en espacios abiertos y cerrados donde haya aglomeraciones para todas las personas a partir de los 2 años.



(Siga leyendo: Colombia refuerza medidas de protección por incremento en casos de covid-19).

Con la intención de clarificar qué tan grave está el panorama nacional e internacional en materia de repunte del covid-19, el EL TIEMPO entrevistó a Carlos Álvarez, infectólogo de la Universidad Nacional y coordinador de estudios sobre el Covid-19 en Colombia, designado por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

¿Cuál es el estatus del covid-19 hoy en el mundo?



La covid-19 sigue siendo una pandemia porque en este momento el virus continúa circulando en ciertos continentes. Y en estas últimas semanas hemos visto un incremento de contagios en Asia y en América.

¿Cuál es la situación desde el ángulo epidemiólogico?

Esto continúa siendo una pandemia y todavía hay un porcentaje de personas susceptibles. A lo anterior hay que sumar la posibilidad de re-infecciones que pueden ocurrir como consecuencia de las nuevas variantes que circulan y que logran que el virus ‘siga vivo’ después de dos años de inicio de la pandemia.

Si bien se ha dicho que el virus llegó para quedarse, ¿por qué no se ha superado la clasificación de pandemia por parte de la Organización Mundial de la Salud

A pesar de que hay muchas personas que están vacunadas, todavía hay muchos que no se han aplicado las dosis respectivas y este viene siendo un tema que puede provocar una crisis sanitaria en algunas regiones del mundo. Mientras no sea posible aumentar los índices de inmunización y que las vacunas que están aplicándose puedan proteger contra nuevas variantes, no se puede considerar una enfermedad endémica

¿Qué está ocurriendo hoy en Colombia?

En Colombia lo que estamos viendo es la suma de tres factores importantes. El primero, es el fenómeno de La Niña. Este periodo de lluvias aumenta la propagación de virus respiratorios incluyendo el Sars-CoV-2 que se propaga más fácil debido a que por la época es más difícil tener espacios bien ventilados. El segundo punto es que las vacunas protegen de formas graves y severas, pero son menos eficaces contra formas leves y reinfecciones. A medida que pasa el tiempo, se va perdiendo esta protección que se mantiene estable por seis o cuatro meses y luego disminuye. Finalmente, un factor esencial es que está circulando una nueva variante denominada BQ1.1 (perro del infierno) que ha logrado evadir la respuesta inmunológica y ha empezado a circular en el país desde hace cuatro semanas de manera importante.

Facebook Twitter Linkedin

Carlos Álvarez, Infectólogo. Foto: Archivo particular

¿Considera pertinente que el Ministerio esté pensando en volver a adoptar el uso obligatorio del tapabocas?



Tenemos un incremento de virus respiratorios en la población pediátrica y tenemos un verdadero pico por otras enfermedades como adenovirus, virus sincitial respiratorio y en el aumento de la circulación del Sars-CoV-2, por lo que el tapabocas es una medida útil para disminuir la transmisión de estas enfermedades. En principio me parecería una decisión acertada la de hacer que las personas sean conscientes de que deben usar tapabocas en los espacios donde no hay ventilación suficiente.

¿Es normal que haya estas nuevas variantes?

Es algo normal y específicamente en estos virus que son de tipo ARN. Estos patógenos tienen mayor capacidad para replicarse, por lo que hacen que aparezcan nuevas mutaciones de manera más frecuente que otros virus que no son de este tipo. Dicho esto, a medida que el virus sigue circulando y más personas lo replican, existe mayor posibilidad de que se generen mutaciones capaces de disminuir las defensas suministradas por las vacunas o por la protección natural que se genera cuando alguien contrae la infección. Lo que estamos viendo hoy es que cada dos meses tiende a predominar una variante.

¿Qué tan agresivas son esas nuevas variantes?

Afortunadamente, estos linajes de la variante ómicron que ha circulado en todo el mundo, en la mayoría de personas vacunadas producen síntomas leves. Pero en las personas que no se han vacunado estas variantes pueden causar algunas complicaciones que pueden llevar a hospitalizaciones.



(Le puede interesar: Covid-19: se reportó un fallecido menor de edad esta semana) .

¿Quiénes corren los mayores riesgos frente a ellas?

Siguen siendo las mismas personas del comienzo de la pandemia: básicamente, quienes tienen más de 70 años, personas con condiciones clínicas como hipertensión arterial, enfermedad renal crónica, diabetes, obesidad, personas inmunocomprometidas y un grupo al que a veces no se le da la importancia que requiere y que son las mujeres embarazadas. Es muy importante que las mujeres embarazadas se vacunen, por ellas y por sus bebés, porque se ha comprobado que ellas pueden transmitir la protección a sus hijos.

¿Las vacunas que se han aplicado continúan otorgando protección?

Si, definitivamente las vacunas siguen protegiendo. Desafortunadamente, no es la misma protección que vimos inicialmente contra la variante ancestral (la original) con la que teníamos una efectividad con la mayoría de las vacunas que superaba un 90 por ciento. Ahora, la efectividad de los biológicos contra estas nuevas variantes y sublinajes de ómicron que han circulado durante 2022 ha disminuido a un 40 o 50 por ciento. Sin embargo, la posibilidad de que la efectividad de las vacunas se incremente o que nuevamente aumenten los anticuerpos se produce gracias a los refuerzos. Por este motivo es importante que las personas que no han completado su esquema básico de vacunación o que no se han aplicado las dosis de refuerzo lo hagan.

Teniendo en cuenta el índice de vacunación en el mundo ¿considera que hay que vacunar nuevamente a toda la población?

Es posible que aparezcan más variantes y algunos grupos de personas van a requerir aplicarse un nuevo biológico. Mientras no exista una vacuna capaz de proteger a las personas contra todas las variantes –que no es fácil de producir–, probablemente podríamos vernos ante un fenómeno parecido al de la vacuna de la influenza que es otro virus de tipo ARN que tiene una característica similar y esto nos conduce a que en el futuro las personas con mayor riesgo tengan que inmunizarse periódicamente; no sabemos si este tiempo será de 6 meses, cada año, cada dos o tres años. Por ahora, la ciencia está recolectando la información para poder responder esta pregunta.

Facebook Twitter Linkedin

Se nos olvida que en el mundo todavía hay países que no superan el 70 por ciento de su población vacunada o tienen dificultades con los refuerzos. Foto: EFE

¿Qué novedades existen en términos de vacunas y tratamientos para enfrentar la pandemia?



Se está trabajando en dos aspectos importantes. En primer lugar, en vacunas bivalentes que incluyen la cepa original del virus y un componente de variantes posteriores, que se están comercializando en algunos países. Por otro lado, la OMS está pidiendo que se trabaje en vacunas que puedan combinar otros agentes etiológicos (que causan una enfermedad), es decir, que uno pueda tener una vacuna que proteja contra la influenza, Sars- CoV- 2 y ojalá otros virus respiratorios. De todas formas hay que hacer énfasis en la cobertura de la vacunación porque se nos olvida que en el mundo todavía hay países que no superan el 70 por ciento de su población vacunada o tienen dificultades con los refuerzos, como nosotros. Entonces mientras no estemos todos protegidos, nadie está protegido.

¿La pandemia nunca se va a terminar?



Como concepto epidemiológico, sí, es cuestión de tiempo. No se acaba por decreto, sino cuando epidemiológicamente se dan las condiciones para decir que ya no hay circulación del virus de forma importante y ya no es problema de salud pública. Lo que sí va a ocurrir es que el virus va a quedarse entre nosotros. Lo cual no implica que no vayan a haber picos epidémicos.

Si los virus respiratorios producen en su mayoría los mismos síntomas que el virus, ¿cómo saber si los casos corresponden a un caso de covid-19?



La única manera de identificar el covid-19 es hacer pruebas diagnósticas, ya sea de antígeno o PCR.

¿A qué personas afectó el virus en Colombia en cuanto a mortalidad?

Hasta la fecha, el virus afecta más a la población mayor de 70 años porque la edad es un factor de riesgo. Asimismo a las personas con hipertensión, que tienen enfermedad renal crónica, los diabéticos, quienes padecen obsedidad, personas inmunosuprimidas y mujeres embarazadas. Esos son los grupos con más riesgo de mortalidad en el momento.

¿Qué hacer cuando hoy hay mucha gente piensa que hablar de pandemia es llover sobre una página que ya se considera superada?

Nos puede ocurrir el fenómeno que llamamos ‘la paradoja de la prevención’, es decir que cuando las cosas van bien nos descuidamos completamente y podemos caer en una situación de riesgo. Entonces el llamado a la población es para que seamos conscientes de que el virus sigue circulando. Y el gobierno debe hacer vigilancia genómica para tomar medidas cuando sea necesario.

¿Qué recomendaciones le daría a la gente para enfrentar esta coyuntura?

Viene una época en la que vamos a tener mayor contacto social y, por lo tanto, que bueno llegar con buena protección. Pero hay que recordar que las vacunas no son antídotos inmediatos, sino que se debe esperar por lo menos unos 10 a 15 días para lograr su efecto. La recomendación es completar esquemas de vacunación. Es importante que lo hagamos en estas semanas para que a finales de diciembre y principios de enero no tengamos un pico como el que vivimos en años anteriores.



UNIDAD DE SALUD

Más noticias de Salud