En rueda de prensa en Ginebra, el director general de la OMS, el doctor Tedros Adhanom Ghebreyesu destacó que las muertes por covid-19 notificadas en todo el mundo durante las últimas cuatro semanas han aumentado un 35 % y que en los postreros siete días fallecieron 15.000 personas, un registro que calificó de “completamente inaceptable” cuando se cuenta con herramientas para prevenir las infecciones.

Tedros explicó que la variante dominante de la enfermedad sigue siendo ómicron, y que la subvariante BA.5 representa más del 90 % de las secuencias compartidas en el último mes.



No obstante, alertó que desde inicios de año el número de secuencias compartidas por semana ha caído en un 90 %, y que el número de países que las comparten se ha reducido en un 75 %, lo que hace más difícil entender cómo puede estar cambiando el virus.



“Ahora que se acerca el clima más frío en el hemisferio norte y la gente pasa más tiempo en casa, los riesgos de una transmisión más intensa y de hospitalización no harán más que aumentar en los próximos meses, no sólo para el covid-19, sino para otras enfermedades, incluida la gripe”, recordó.



Y añadió: “Todos estamos cansados de este virus y de la pandemia. Pero el virus no está cansado de nosotros”.

Panorama en Colombia

La semana pasada, Claudia Cuéllar, directora de Epidemiología y Demografía del Ministerio de Salud y Protección Social, indicó que el quinto pico por covid-19 empieza a descender.



Además, explicó que, pese a la alta transmisión por la circulación predominante de las subvariantes de ómicron BA.5 y BA.4, la positividad acumulada descendió al 12,1 % y el indicador de letalidad se mantiene bajo, en un 2,25 %, al igual que los fallecimientos.



La funcionaria reiteró la necesidad de realizar diagnósticos diferenciales con respecto a otros virus y aplicar los lineamientos establecidos para los entes territoriales, prestadores de servicios de salud y equipos de vigilancia, en cuanto a aplicación de pruebas, según sea el caso, ya sea ambulatorio, hospitalario o en personal sanitario, y así evitar conglomerados o silencios epidemiológicos.



La población de mayor riesgo sigue siendo los mayores de 70 años, en quienes se concentran los decesos, por ende, la importancia de la vacunación con esquemas completos y refuerzos.



“Lo que nosotros podemos ver de esos dos indicadores, tanto de casos, como de letalidad, es que la vacunación sí ha sido muy importante; los refuerzos son necesarios en las edades que hemos especificado, para nosotros poder mantener esos indicadores y tener este pico bajo, que no fue tan severo como los anteriores, pero debemos seguir evaluando y vigilando”, enfatizó.



En cuanto al comportamiento en Unidades de Cuidados Intensivos, a nivel nacional hay una disponibilidad del 38 %. Aunque el 62 % está ocupado, solo el 3,57 % es por casos de covid. Situación que se replica en las UCI pediátricas, en donde solo el 5 % de la ocupación es por covid, frente a un 70 % de ocupación por otras patologías.

