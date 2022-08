No es común hablar sobre la menopausia. En el imaginario colectivo rondan una serie de ideas equívocas sobre lo que puede implicar esta etapa de la vida. Se cree, por ejemplo, que es una enfermedad, que no requiere tratamiento, que los síntomas son psicológicos o imaginarios, que se acaba la libido sexual, entre otras.

Sin embargo, según estadísticas del Dane, en Colombia hay cerca de 2’800.000 mujeres en edad de menopausia y a pesar de que una tercera parte de sus vidas está supeditada a esta etapa, la menopausia continúa siendo una condición vergonzante y peyorativa para muchas.



Estudios científicos demuestran que 45 por ciento de las mujeres padecen en silencio los molestos síntomas de la menopausia por pena o miedo a sentirse “viejas” o ser estigmatizadas, lo que podría repercutir en un mal manejo de los síntomas y, en consecuencia, de otros problemas de salud en el futuro.



(De su interés: Conozca las ventajas y desventajas de las terapias con testosterona).



Con la intención de tumbar los tabúes que rondan la menopausia, un grupo de expertas y reconocidas ginecólogas de ocho ciudades del país han creado El Club de la Menopausia, un espacio de acompañamiento en la web donde se pretende instruir a las mujeres que lo deseen sobre el significado de la menopausia, los síntomas y tratamientos.



EL TIEMPO habló con la vocera de esta iniciativa para la ciudad de Bogotá, la doctora Adriana Camero, ginecóloga de la Sociedad Colombiana de Ginecología, quien explica algunos temas recurrentes en el club y desmitifica ciertas creencias comunes y limitantes sobre esta etapa de la vida.

¿Cómo surge la idea de crear El Club de la Menopausia?



El Club de la Menopausia nace de la necesidad de dar información a las mujeres en esta etapa de la vida y es el resultado de que un grupo de mujeres que somos ginecólogas, que nos une la pasión por acompañar a la mujer en esta etapa, queramos educarlas.

¿Por qué, si bien estamos en una sociedad avanzada, todavía se desconoce mucho sobre esta etapa de la vida de las mujeres?



Aunque estamos en el año 22 de este siglo, desafortunadamente, todavía hay muchos mitos y tabúes acerca de la menopausia y es un tema que tiene una connotación negativa. Esto lleva a que ellas no sean capaces de manifestar lo que están sintiendo y podemos ver cómo cerca de la mitad de las mujeres que están presentando la menopausia no son capaces de hablar de estos temas.

¿Qué es la menopausia?

La menopausia es una etapa fisiológica de la vida de las mujeres, es tan natural como cuando una mujer se desarrolla y cada mes menstrúa o cuando se embaraza FACEBOOK

TWITTER

No se debe olvidar que la menopausia es una etapa fisiológica de la vida de las mujeres, es tan natural como cuando una mujer se desarrolla y cada mes menstrúa o cuando se embaraza. Y con el apoyo adecuado y los conocimientos va a ser una etapa mucho mejor. La edad promedio de la menopausia está entre los 47 y los 52 años. En Colombia, el promedio son 49 años y la expectativa de vida para las mujeres en nuestro país es de 80 años, entonces la tercera parte de la vida de una mujer estará en la menopausia. Se debe tener en cuenta que el diagnóstico de la menopausia se hace de manera retroactiva, debido a que los ovarios ya no producen las hormonas que son femeninas.



(Lea también: Entrar en la menopausia antes de los 40 aumenta riesgo de sufrir demencia).

¿Qué tipo de tabúes existen en torno a la menopausia?



Es una época en la que las mujeres suelen pensar que se les acabó la vida. Yo me acuerdo de que hace muchos años la gente decía: “Está en menopausia, mejor no le digan nada porque por eso está irascible”, entonces la connotación o la visión que la gente tiene de la mujer en menopausia era la de una mujer amargada, de mal genio y que sentía que su vida no era útil. Muchas mujeres también creen que se termina su vida sexual debido a que empiezan a tener dificultad para lubricar. Además, antes la gente no sabía que existían una serie de síntomas que impactan de forma negativa en la calidad de vida de una mujer, por lo que era incómodo o penoso para ellas consultarlo con un profesional.

¿Cuáles son los síntomas más comunes de la menopausia?



Cerca del 70 por ciento de las mujeres tienen oleadas de calor, bochornos o síntomas vasomotores que pueden durar hasta 10 minutos FACEBOOK

TWITTER

Cerca del 70 por ciento de las mujeres tienen oleadas de calor, bochornos o síntomas vasomotores que pueden durar hasta 10 minutos. Esto es como una sensación de un fogaje que sube y se localiza en el tórax, el cuello, la cabeza y se puede acompañar de sensación de desasosiego, palpitaciones, sudoración y que muchas veces se presenta en la noche, por lo que puede impactar en la calidad del sueño. Otros síntomas son dolores en las articulaciones, palpitaciones, cansancio o sequedad vaginal –por lo que no se lubrica adecuadamente–, y esto afecta el deseo sexual. Todo esto impacta de forma negativa, pero los tabúes impiden que las mujeres lo manifiesten a un profesional.

¿Todas las mujeres experimentan los mismos síntomas durante esta etapa?



Más o menos, entre el 50 por ciento y el 65 por ciento de las mujeres van a experimentar algún tipo de síntoma. Algunas mujeres dicen que no pasaron por la menopausia. No menstrúan hace 10 años y están en menopausia, pero no tuvieron esos síntomas tan molestos. Los estudios dicen que de 100 mujeres que hoy entran a la menopausia, 50 tendrán síntomas y, lamentablemente, cerca del 25 por ciento no van a consultarlo con un profesional porque les da pena hablar de esos síntomas. El gran problema es que solo el 15 por ciento de los médicos les vamos a preguntar si tienen síntomas a nivel de sequedad vaginal, y las personas que recibirán tratamiento son cerca del 7 por ciento.

¿Qué sucede con la salud en general cuando se atraviesa por esta etapa de la vida?



Cuando uno identifica como mujer que esta en la edad precisa y tiene irregularidad menstrual, además de cierta inestabilidad emocional, es un momento para decir “mi cuerpo está cambiando, tengo que acudir a que me hagan un control”. En ese control el médico, no solo van a preguntarle qué síntomas tiene, sino también antecedentes familiares, antecedentes personales, se le realizará un examen físico y le pedirán algunos exámenes. Es un momento importante para que las mujeres realicen el chequeo porque este va a evitar que puedan tener un impacto negativo a nivel cardiovascular, en el colesterol, triglicéridos, logrará que no aumenten de peso, que no desarrollen resistencia a la insulina o que puedan tener algún síndrome metabólico. Además, evitará que pierdan hueso, porque eso podría causar en un futuro osteoporosis, aumentando la fragilidad de los huesos y provocando debilidad en los músculos, por lo que se tendrá un riesgo mayor de caídas y fracturas que llevan a que en un futuro se tenga limitaciones y se pase de ser una persona mayor saludable a ser una anciana frágil y dependiente de otras personas. Adicional, a nivel cognitivo, si no estamos en chequeo constante y recibiendo terapia adecuada, pueden empezar a olvidársenos las cosas, por eso, este es un momento especial para que la paciente realice tamizajes sobre algunos riesgos que pueda tener.



(Les puede interesar: La menopausia: una etapa normal de la vida que exige atención).

¿Qué alternativas en tratamientos existen para atravesar la menopausia?



Afortunadamente, para las mujeres existe un abanico de herramientas terapéuticas y no solo son farmacológicas, sino que también tienen que ver con llevar y mantener un estilo de vida saludable. Esto consiste, por ejemplo, en hacer ejercicio. Con el asesoramiento de un médico, la idea es que la paciente aprenda a hacer ejercicio poco a poco. Ojalá sean 150 minutos mínimo a la semana de ejercicio cardiovascular y 15 minutos de fortalecimiento muscular. Esto va a brindar una mejor fortaleza de los músculos, va a evitar caídas y mejorará la parte cardiovascular, además de liberar sustancias que hacen sentir bien a las personas. Lo otro es tener una alimentación saludable: bajarles a los azúcares, a los licores, disminuir carbohidratos refinados como dulces, postres y harinas, subirles a los granos, a las proteínas, comer vegetales, verduras, tomar mucha agua, disminuir hábitos como el cigarrillo, no saltarnos las comidas. La utilización del tiempo libre para planear una vida futura es muy importante. Luego está, de acuerdo con lo que esté sintiendo la paciente, la parte farmacológica, que puede ser hormonal o no hormonal para estos síntomas que impactan en la calidad de vida. Si la paciente se queja de oleadas de calor, inestabilidad emocional o sequedad vaginal, la terapia hormonal puede indicarse –siempre y cuando ella no tenga alguna contraindicación– y va a mejorar estos síntomas.

¿En qué casos específicos se puede diagnosticar una terapia hormonal?



La terapia hormonal tiene cuatro indicaciones: oleadas de calor, prevención de pérdida de masa ósea, la sequedad vaginal y la menopausia precoz FACEBOOK

TWITTER

La terapia hormonal tiene cuatro indicaciones: oleadas de calor, prevención de pérdida de masa ósea, la sequedad vaginal y la menopausia precoz. La idea de iniciar tratamiento es que sea en los primeros 10 años de la última regla o en las mujeres menores de 60 años para que aprovechemos que la paciente todavía está muy joven. Muchas de las mujeres, cuando inician el tratamiento vía oral, por parches o por geles, van a notar que se les pasan los síntomas. Sin embargo, cerca del 20 por ciento de ellas van a necesitar algo aplicado a nivel vaginal, como hidratantes y terapias, para ayudar a que la sequedad mejore y no haya alteración de la vida sexual. Este es un tema importante, la sequedad lleva a un círculo vicioso: tengo relaciones sexuales, me duele, no lubrico, puedo fisurarme y así no me volverán a dar ganas. Además, la sequedad vaginal conlleva que cambie el pH de la vagina y esto hace a las mujeres más susceptibles a infecciones.

¿Considera que la falta de conocimiento sobre la menopausia se extiende a los profesionales de la salud?



Lamentablemente, la menopausia no tiene profundización en las escuelas de medicina. Cuando uno se gradúa de médico general sabe que la menopausia es la ausencia de menstruación, pero no le explican más. Uno viene a conocer más del tema cuando hace la especialización en ginecología y, en todo caso, es necesario profundizar aún más para brindar un mejor acompañamiento a las pacientes.



(Le recomendamos leer: Diez cosas que deben saber todas las mujeres que toman hormonas).

¿Qué herramientas útiles sobre esta etapa van a encontrar las mujeres que decidan unirse a El Club de la Menopausia?



Las personas pueden inscribirse en la página web y existen una serie de temas que ya se han abordado con anterioridad, pero las pacientes pueden escribir y hacer una serie de preguntas que vamos a contestar. La idea, sobre todo, es crear conciencia de que es un momento fisiológico, pero que necesitamos acudir a donde un médico que sepa de menopausia y las pueda acompañar y orientar en esta etapa de la vida. Queremos motivar al reconocimiento de esta etapa como un suceso natural de la vida, pero que es necesario y primordial buscar acompañamiento con el médico.

Más noticias

Pérdida de músculo, una condición de riesgo en las mujeres

El erotismo en la menopausia puede ser maravilloso

Los casos de viruela del mono crecieron 20 % a nivel global

UNIDAD SALUD