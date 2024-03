El cambio en su alimentación que lo ayudaría a correr más rápido y evitar la fatiga

cuál es el alimento que debe incluir en su dieta para tener un mejor desempeño y evitar la fatiga. orrer es uno de los ejercicios más simples y recomendados. No necesita mucho para realizar este deporte y obtener beneficios que van desde reducir el estrés hasta prevenir el deterioro cognitivo y fomentar su creatividad. Ya sea que se dé el tiempo para correr periódicamente, o que quiera comenzar a adquirir este hábito, vamos a compartirle

De acuerdo con un estudio llevado a cabo por la Universidad Concordia de Montreal, los arándanos son la clave para tener un mejor desempeño al correr, tanto que, incluso, pueden aumentar la velocidad de una persona en hasta 1.5 por ciento.

Según los especialistas, citados en un artículo publicado en el medio The New York Post, los arándanos proporcionan una ayuda ergogénica, es decir que son capaces de mejorar el rendimiento. Pero no se confunda, no se trata de una especie de esteroide o anabólico, simplemente se trata de un impulso que pueden aprovechar los atletas de una manera simple, accesible y económica.

Los resultados fueron publicados en la revista Physical Activity and Nutrition y se basan en un análisis que siguió el desempeño de los mejores corredores seleccionados del equipo de atletismo de la escuela y de los clubes de atletismo locales durante veintiocho días, posteriormente, comenzaron a consumir un suplemento basado en arándanos. Así fue como se dieron cuenta de los buenos resultados que el arándano podría traer a sus vidas deportivas.

En la investigación los atletas se sometieron a dos pruebas en tres visitas distintas. Cuando corrieron 1.500 metros, encontraron mejoras notables en el rendimiento y menor fatiga muscular. Mientras que, cuando llevaron a cabo la carrera más corta, de 400 metros, se registró una mejor acumulación del lactato, un marcador de fatiga muscular y falta de oxígeno.

Incluya arándanos en su dieta y rendirá mejor al correr.

Más beneficios de los arándanos

Más beneficios de los arándanos

Baptist Health System compartió que esta fruta es conocida por sus potentes propiedades para combatir enfermedades como afecciones cardiovasculares, además de mejorar la salud cerebral, la respuesta a la insulina y el bienestar intestinal. Incluso si no es un corredor, es buena idea que comience a agregar arándanos a su dieta pues ofrecen múltiples beneficios.

Lo mejor es que se trata de una fruta disponible durante todo el año y su consumo le reportará los siguientes beneficios: