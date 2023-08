Un estudio realizado por la Universidad de Nueva York destacó la conexión entre el calor extremo constante y el deterioro cognitivo, particularmente entre los grupos vulnerables.



La investigación encontró que este efecto era especialmente pronunciado en los adultos mayores negros y aquellos que residían en vecindarios de bajos recursos.

Julio de 2023 marcó un récord como el mes más caluroso jamás registrado, y este clima afectó a múltiples naciones a nivel mundial durante semanas continuas.

El calor extremo, ahora una causa prominente de fallecimientos relacionados con el clima, supera en mortalidad anual a la suma de huracanes, tornados y rayos. Los individuos más susceptibles a enfermedades vinculadas a este fenómeno son los infantes y las personas mayores, entre quienes el agotamiento y el golpe de calor son problemas comunes.



La doctora Eunyoung Choi, primera autora del estudio y parte del equipo investigador, explica: "Nuestra investigación revela que la exposición acumulada al calor extremo puede minar la salud cognitiva, pero lo hace de forma desigual entre la población". Este estudio ha sido publicado en el 'Journal of Epidemiology and Community Health'.

Con la ola de calor, aumenta la probabilidad de sufrir una insolación o golpe de calor.

Investigaciones previas sugieren que temperaturas elevadas pueden impactar la función cognitiva, no obstante, dichos análisis tienden a enfocarse en instantáneas únicas de la cognición post-exposición al calor. Menos es sabido sobre los efectos a largo plazo del calor en la salud cognitiva.



Se presume que el deterioro cognitivo no se manifiesta inmediatamente después de un episodio aislado de calor, sino que la exposición recurrente o prolongada puede resultar perjudicial.



La doctora Virginia Chang, autora principal del estudio, detalla: "La exposición acumulativa al calor extremo puede desencadenar una cascada de acontecimientos en el cerebro, como daño celular, inflamación y estrés oxidativo, todo lo cual puede agotar la reserva cognitiva".

Dado el aumento en la frecuencia e intensidad de las olas de calor debido al cambio climático y a los efectos de islas de calor urbanas, los científicos buscaban comprender el vínculo entre la exposición al calor extremo y el declive cognitivo.



Para esto, analizaron datos de casi 9.500 adultos estadounidenses mayores de 52 años, recopilados durante un período de 12 años (2006-2018) como parte del Estudio de Salud y Jubilación, llevado a cabo por el Instituto de Investigación Social de la Universidad de Michigan. Dicho estudio monitoreó la función cognitiva de los participantes a lo largo del tiempo.



Además de los datos cognitivos, se analizaron las circunstancias socioeconómicas de los vecindarios en que vivían los encuestados. Sumado a esto, se calculó la exposición acumulada al calor extremo por parte de los participantes, basándose en el número de días en que se superó un umbral específico de índice de calor durante los 12 años, usando datos históricos de temperaturas de la Red Nacional de Seguimiento de la Salud Pública Medioambiental de los CDC de Estados Unidos.



Se encontró que la alta exposición al calor extremo estaba vinculada a un deterioro cognitivo más rápido en individuos de vecindarios de bajos recursos, pero esta relación no se observó en vecindarios más prósperos.

El estudio encontró que el calor extremo continuo puede empeorar el deterioro cognitivo entre los grupos vulnerables, en particular los adultos mayores negros y los que viven en barrios pobres. Foto: iStock

Haena Lee, coautora del estudio, añade: "Los barrios ricos suelen tener recursos que pueden ayudar en una ola de calor, como espacios verdes bien mantenidos, aire acondicionado y centros de refrigeración. En los barrios desfavorecidos, estos recursos pueden no existir. Otros factores asociados a los barrios desfavorecidos -residentes que sufren estrés crónico, mayor aislamiento social y menos servicios especializados para la salud cognitiva- también podrían estar contribuyendo a esta disparidad".



Además, se evidenció que la exposición acumulada al calor extremo estaba relacionada con un declive cognitivo más rápido en adultos mayores negros, en contraste con adultos mayores blancos o hispanos. Dado que no hubo suficientes participantes de otras etnias y razas en el estudio, no fue posible incluirlos en este análisis.



Chang añade: "Una posible explicación de este patrón de hallazgos es que los adultos mayores negros pueden haber experimentado desproporcionadamente desventajas sistémicas a lo largo de sus vidas debido al racismo estructural, la segregación y otras políticas discriminatorias, todo lo cual puede afectar a la reserva cognitiva".

*Este contenido fue hecho con la asistencia de una inteligencia artificial, basado en la información de Europa Press, y contó con la revisión de la periodista y un editor.