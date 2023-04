Cuando se trata de curar enfermedades como la gripa, el caldo de pollo siempre será el aliado, así lo afirman las abuelitas, las mamás y expertos, quienes lo han considerado como uno de los remedios caseros más efectivos y naturales.



Este alimento es muy beneficiosos porque contiene nutrientes como antioxidantes, vitamina B12, vitamina A, C y D, además de tener un alto nivel de selenio, el cual ayuda a controlar y prevenir enfermedades.

Beneficios

La gripa es una de las enfermedades más comunes, por esto el caldo de pollo es fundamental a la hora de contrarrestarla.



“Los estudios han demostrado que un tazón abundante de sopa de pollo con fideos puede ayudar a eliminar la congestión nasal y aliviar los síntomas del resfriado”, dice la dietista clínica de BIDMC, Sandy Allonen, docente de la Facultad de Medicina de Harvard, citada Beth Israel Deaconess Medical Centeres.



Además, cabe mencionar que sus ingredientes principales como el pollo, el caldo, las pastas y las verduras son los encargados de darle el plus a esta preparación. Lo invitamos a conocer qué beneficios tienen:



Pollo

El pollo es científicamente comprobado una de las proteínas que ayudan a reglar y a mantener un sistema inmunológico estable, dado que contiene vitaminas B, "que aumentan la inmunidad y ayudan a regular la digestión", según lo informó el medio citado.



Caldo

La dietista Chiara Jorristma, en charla con el portal Insider, aseguró que este es fundamental "cuando está congestionado, mantenerse hidratado es particularmente importante porque puede ayudar a diluir la mucosidad, lo que ayuda a drenar los senos paranasales más fácilmente".



Pastas

​Ayuda a que al ser consumido se convierta en energía para el cuerpo, así se puede leer en el portal Beth Israel Deaconess Medical Centeres.



Verduras

​Estas no pueden faltar a la hora de querer preparar un caldo, pues contienen antioxidantes, fibra y micronutrientes, por lo que no debería tener ninguna duda a la hora de querer agregarlos a sus preparaciones.

Preparación

El caldo de pollo se puede preparar con diferentes alimentos, todo depende de sus gustos. Hay quienes prefieren que este solo tenga el consomé y la presa de pollo, pero también hay personas que les gusta prepararlo con verduras.



Ingredientes:



- 2 litros y medio de agua

- 1 pechuga de pollo.

- 1 trozo de calabaza.

- 2 zanahorias.

- 1 cebolla larga.

- Sal.

- Papas.

Así se debe ver al momento de prepararlo. Foto: iStock

Preparación:



- Primero debe colocar a calentar dos litros y medio de agua en una olla.



- Mientras que esta se comienza a calentar, deberá lavar muy bien todos los

ingredientes, en especial el pollo. Si desea, puede retirarle el cuero.



- Después de lavar y limpiar los alimentos, viértalo en la olla con agua durante aproximadamente 25 minutos para que este se puede cocinar. Recuerde agregarle sal al gusto, además de agregarle la cebolla larga para que este tenga un sabor más exquisito.



- Después de los 25 minutos, agregue las zanahorias, las calabazas y las papas picadas, con el fin de que se puedan cocinar durante otros 10 minutos. Cabe resaltar, que usted determinará el tiempo de cocción para que todos los alimentos estén blandos, teniendo cuidado con que estos no se vayan a desleír.



- Finalmente, sírvalo a su gusto y disfrútelo.



Finalmente, hay que reconocer que actualmente hay decenas de recetas caseras y líquidos que son considerados como un beneficio que ayuda a contrarrestar algunas enfermedades leves; no obstante, siempre se le recomienda asistir al médico para tener un diagnóstico claro y poder tener tratamiento pertinente en caso de presentar alguna eventualidad.

