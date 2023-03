Información proporcionada tres estudios sobre enfermedades cardíacas sugiere que beber una o más tazas de café con cafeína puede reducir el riesgo de insuficiencia cardíaca. Así lo informa el medio especializado NewsMedical.Net, que recoge los resultados de un estudio publicado en la revista Circulation: Heart Failure, de la American Heart Association.



De acuerdo con la mencionada investigación, la enfermedad de las arterias coronarias, la insuficiencia cardíaca y el accidente cerebrovascular se encuentran entre las principales causas de muerte por enfermedad cardíaca en los EE. UU.

El estudio estuvo liderado por David P. Kao, MD, profesor asistente de cardiología y director médico del Centro de Medicina Personalizada de Colorado de la Facultad de Medicina de la Universidad de Colorado en Aurora, Colorado, citado por NewsMedical.Net



Según NewsMedical, Kao y sus colegas utilizaron el aprendizaje automático a través de la Plataforma de Medicina de Precisión de la Asociación Estadounidense del Corazón para examinar los datos del Estudio del corazón de Framingham y los compararon con los datos del Estudio de riesgo de aterosclerosis en las comunidades y el Estudio de salud cardiovascular para ayudar a confirmar sus hallazgos.



Cada estudio incluyó al menos 10 años de seguimiento y, en conjunto, los estudios proporcionaron información sobre más de 21.000 adultos estadounidenses.



Para analizar los resultados de beber café con cafeína, los investigadores clasificaron el consumo como 0 tazas por día, 1 taza por día, 2 tazas por día y 3 tazas por día.



NewsMedical indica que, en los tres estudios, las personas que informaron haber bebido una o más tazas de café con cafeína tenían un riesgo asociado de insuficiencia cardíaca a largo plazo menor.



"En los estudios de Framingham Heart and Cardiovascular Health, el riesgo de insuficiencia cardíaca en el transcurso de décadas disminuyó entre un 5 y un 12% por taza por día de café, en comparación con el no consumo de café", señalan.



"En el Estudio de riesgo de aterosclerosis en comunidades, el riesgo de insuficiencia cardíaca no cambió entre 0 a 1 taza de café al día; sin embargo, fue aproximadamente un 30% menor en las personas que bebieron al menos 2 tazas al día", asegura NewsMedical.



Según la investiagación, beber café descafeinado pareció tener un efecto opuesto sobre el riesgo de insuficiencia cardíaca, lo que aumentó significativamente el riesgo de insuficiencia cardíaca en el Framingham Heart Study.



Sin embargo, en el Estudio de salud cardiovascular; no hubo un aumento o disminución en el riesgo de insuficiencia cardíaca asociado con el consumo de café descafeinado.



"Cuando los investigadores examinaron esto más a fondo, encontraron que el consumo de cafeína de cualquier fuente parecía estar asociado con una disminución del riesgo de insuficiencia cardíaca", concluye la investigación.



