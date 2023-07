El café, cuando se consume con moderación, puede tener varios beneficios para la salud debido a los compuestos bioactivos que contiene.



Recientemente, un estudio liderado por el Instituto Imdea Alimentación, publicado en la revista Nature Communications, reveló que el harmol (compuesto del café), mejora la función del músculo esquelético y algunos parámetros metabólicos asociados con la calidad de vida durante el envejecimiento.



Debido a este compuesto, los participantes del estudio mejoraron la tolerancia a la glucosa, la sensibilidad a la insulina y la acumulación de lípidos hepáticos en un modelo de prediabetes.



Asimismo, entre los cambios a nivel neuromuscular, se observó una reducción significativa en la fragilidad en animales viejos tratados con harmol, según indicó el instituto en un comunicado.



El harmol está presente en muchos alimentos como la carne, el pescado o los cereales, además de en los granos de café. En las dosis utilizadas en el estudio, esta sustancia no mostró ninguna toxicidad y tuvo escasos efectos sobre el sistema nervioso central, por su escasa capacidad de cruzar la barrera hematoencefálica y, por tanto, alcanzar el cerebro.



Uno de los principales investigadores del estudio, Fablo J. Fernández-Marcos, destacó a EuropaPress que: "Con el harmol hemos descubierto que este efecto de mejora mitocondrial lo llevan a cabo las células mediante mecanismos parecidos a los que nos hacen sentir más felices, ya que comparten las mismas proteínas diana. Esto abre un campo de investigación muy interesante sobre la asociación entre el estado psicológico y el envejecimiento".



Más allá de los beneficios que tiene este compuesto para la salud, el café trae otras ventajas para el organismo si se consume en dosis moderadas.

Con el harmol hemos descubierto que este efecto de mejora mitocondrial lo llevan a cabo las células mediante mecanismos parecidos a los que nos hacen sentir más felices. Foto: iStock

Ventajas del café en la salud

Efecto estimulante y mejora del estado de alerta: El café es conocido por su contenido de cafeína, un estimulante que puede mejorar el estado de alerta mental, la concentración y la atención.

Aumento del rendimiento físico: La cafeína en el café también puede mejorar el rendimiento físico al aumentar la liberación de adrenalina, lo que puede ayudar en actividades deportivas.

Efecto antioxidante: El café es una fuente importante de antioxidantes, como los ácidos clorogénicos, que pueden proteger a las células del daño causado por los radicales libres, ayudando así a reducir el riesgo de enfermedades crónicas.

Protección contra enfermedades neurodegenerativas: Algunos estudios han sugerido que el consumo regular de café puede estar asociado con un menor riesgo de enfermedades neurodegenerativas, como la enfermedad de Alzheimer y el Parkinson.

Reducción del riesgo de diabetes tipo 2: Existe evidencia que sugiere que aquellos que consumen café de forma regular pueden tener un menor riesgo de desarrollar diabetes tipo 2.

Efectos positivos en la salud cardiovascular: Algunas investigaciones han encontrado que el consumo moderado de café puede estar relacionado con un menor riesgo de enfermedades cardiovasculares, como accidentes cerebrovasculares y enfermedades cardíacas.

Protección hepática: Se ha observado que el café puede tener efectos beneficiosos en el hígado, como reducir el riesgo de enfermedades hepáticas, como la cirrosis y la enfermedad hepática grasa no alcohólica.

Mejora del estado de ánimo y prevención de la depresión: La cafeína en el café puede tener efectos positivos en el estado de ánimo y se ha sugerido que puede ayudar a reducir el riesgo de desarrollar depresión.

Posible reducción del riesgo de ciertos tipos de cáncer: Algunos estudios han encontrado una asociación inversa entre el consumo de café y ciertos tipos de cáncer, como el cáncer de hígado y el cáncer colorrectal.

Si bien el café puede tener beneficios para la salud, también puede no ser adecuado para todas las personas. Además, es importante resaltar que el contenido de cafeína puede afectar el sueño y puede causar problemas en personas sensibles a esta sustancia.



Además, el café puede no ser recomendable para mujeres embarazadas o personas con ciertas condiciones médicas. Siempre es recomendable consultar a un profesional de la salud para determinar si el consumo de café es adecuado para cada situación particular. También se recomienda evitar el consumo excesivo de café, ya que puede tener efectos negativos para la salud.

