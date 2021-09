Lo que necesita saber para prevenir el Alzheimer

Latinoamérica es una de las regiones que se ha visto más afectada por enfermedades de demencia, incluida la enfermedad de Alzheimer. Para el año 2050 los casos aumentarán desde los más de 7.8 millones de personas a 27 millones de pacientes aproximadamente.



Por esta razón, con motivo de la conmemoración del día mundial del Alzheimer, el Hospital General de Massachusetts dictó una conferencia para dar a conocer los últimos avances en el tratamiento del Alzheimer y las nuevas terapias que permitirán ralentizar y revertir la enfermedad.



El Alzheimer es una de las demencias más comunes. En esta enfermedad las conexiones de las células cerebrales se degeneran y mueren, lo que finalmente ocasiona pérdida de memoria, degeneración cognitiva y confusión. En la actualidad se realizan gran cantidad de experimentos que intentan encontrar un tratamiento permanente o progresivo para el Alzheimer, pero todavía no se llega a resultados determinantes, por lo que algunos medicamentos y estrategias de control pueden mejorar los síntomas temporalmente.



Teresa Gómez-Isla, Neuróloga y Directora de la División de Memoria en el Hospital General de Massachusetts, mencionó que “Las lesiones cerebrales inician mucho antes de que una persona tenga su primer olvido, una década antes. Lo cual quiere decir que para el momento en el que una persona empieza a desarrollar síntomas ya hay un daño cerebral irreversible. Por eso cada vez más se desarrollan terapias dirigidas a atacar esas lesiones cuya consecuencia va a ser que se empiecen a perder neuronas, conexiones y que la función cerebral comience a fallar”.



En este sentido, cabe resaltar que aunque esta enfermedad no tiene un tratamiento curativo, si existen otros métodos que retrasan la progresión del Alzheimer, haciendo que las personas sean funcionales por el mayor tiempo posible. Gracias a estudios recientes se sabe que cuatro de cada diez casos que se diagnostican de esta enfermedad se pueden prevenir.



Según Gómez-Isla, para prevenir el Alzheimer es necesario poner especial atención a factores de ritmo cardiovascular, como por ejemplo, la hipertensión, la obesidad, el colesterol alto y la diabetes, que también son malos para el cerebro e incrementan el riesgo de que una persona sufra demencia. “Lo que hemos aprendido es que si cuidamos nuestro corazón, cuidamos el cerebro y disminuimos el riesgo de sufrir demencia” mencionó.



Otros tratamientos para prevenir la enfermedad son: seguir una dieta saludable que sea parecida a la dieta mediterránea, es decir, comer alimentos de colores, comer verduras, nueces, pescado, evitar el azúcar refinada, practicar ejercicio, consumir poco o nada de alcohol y no fumar.



Sobre la creación de tratamientos definitivos, Gómez-Isla señaló que “es importante detectar esta enfermedad de forma temprana y desarrollar nuevos tratamientos no solo para tratar síntomas sino para curar las lesiones que aparecen en el cerebro y que son las que eventualmente conducen a la pérdida de la función cerebral”.



