El alimento que tiene más proteína y hierro que la carne: ayuda a reducir el cansancio

Las proteínas son nutrientes fundamentales en la alimentación diaria. Gracias a ellas, el cuerpo es capaz de producir y recuperar las células a nivel corporal, lo que las hace esenciales para el crecimiento y desarrollo de la población.



La carne es uno de los alimentos más representativos de la proteína, sin embargo, hay otro ingrediente como la espirulina, que tiene un aporte proteico mucho más alto.

De acuerdo con datos de la 'USDA (US Department of Agricultura)', esta alga unicelular cuenta con 57 gramos de proteína, mucho más en comparación con la proteína animal que contiene 26 por cada 100 gramos en general.



La espirulina es muy utilizada como suplemento dietario por su aparente aporte de proteínas, vitaminas, minerales y oligoelementos. Según expertos, este ingrediente activo "puede reforzar las carencias nutricionales de diferentes grupos de poblacionales, desde niños, adultos, mujeres en embarazo y tercera edad, entre otros".

La espirulina se distingue por su color verde. Foto: iStock

Entre sus propiedades se destaca por tener fitonutrientes y enzimas antioxidantes: superóxido dismutasa (SOD), clorofila A y carotenoides, que ayudan a combatir el daño oxidativo de las células y a reducir el riesgo de padecer enfermedades coronarias.



Así mismo cuenta con minerales y oligoelementos como: calcio, fósforo, potasio, magnesio, hierro, zinc, selenio, manganeso y yodo, reconocidos en su mayoría por sus aportes al fortalecimiento de los huesos, el sistema muscular, el cerebro y la producción de hormonas, según 'La Academia Española de Nutrición y Dietética'.



De acuerdo con el portal de salud de la aseguradora 'Mapfre', este alimento es capaz de proporcionar los 8 aminoácidos esenciales, valina, leucina, isoleucina, lisina, treonina, fenilalanina, metionina y triptófano. Este último aminoácido se relaciona con el sistema nervioso, la relajación, el descanso, el sueño.



Esto se complementa con la gran carga de vitaminas, minerales y oligoelementos que ayudan a mitigar la debilidad, combatiendo el cansancio y la fatiga mental.

No obstante, pese al bajo aporte calórico y su contenido nutricional, hay algunas contraindicaciones, claridades y peligros que deben tener en cuenta al momento de consumirla.



Así lo confirma Daniel Ursúa, dietista-nutricionista para 'Cuídate Plus', se debe tener cuidado con el alto contenido de yodo que tiene esta planta, ya que en el mundo occidental no se tiene un consumo tradicional elevado de algas.



En exceso, la ingesta de las mismas puede resultar en problemas con la tiroides, aunque también existe el riesgo relacionado con el arsénico, un elemento tóxico presente en algunos mares y lagos que es absorbido por las algas, por lo que su consumo, si se tiene, debe ser moderado en cualquier caso.



Vale recordar que este alimento no reemplaza ningún alimento, y que antes de añadirlo a su dieta diaria, debe consultar con su médico de cabecera con el fin de evitar cualquier efecto adverso en su organismo.

NATHALIA GÓMEZ PARRA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

