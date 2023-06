No siempre que se accede al derecho de suspender un embarazo, es decir abortar, se genera una repercusión psicológica, porque cada ser humano es diferente y asimila las situaciones de diversas formas.



Sin embargo, se ha encontrado que las repercusiones psicológicas que pueden surgir a raíz de una interrupción voluntaria, son las mismas que pueden aparecer cuando una mujer ha tenido un hijo no deseado –o incluso más profundas–, según Psyconex, revista electrónica de la Universidad de Antioquia.



Asimismo, Katherine Vargas, líder del equipo de acompañamiento psicológico de Psicotools, explica que en la mayoría de los casos de aborto se ven efectos, no necesariamente negativos. Por lo que se entiende que queda una secuela por ser un hecho importante en la vida de una mujer, ya que se considera como una decisión relevante, incluso cuando se tiene el pleno convencimiento de tomar la decisión.

¿Qué características psicológicas enfrenta una mujer al abortar?

Catalina Ramírez, la médica del área de salud de Jacarandas –una iniciativa que acompaña a mujeres que tienen dudas sobre el aborto y buscan apoyo– dice que antes de hacer el procedimiento la mujer suele tener estrés, junto con ansiedad por enfrentarse a algo que no estaba planeado.



De igual forma, en un mes y medio de atención que ha ofrecido a 100 personas solo una ha tenido ansiedad posterior, relacionada con los medicamentos recetados. Luego, al hacerle seguimiento, los sentimientos negativos se apaciguaron.



Por otro lado, según Vargas, pueden ocurrir dos escenarios después de acceder al derecho del aborto. El primero es el de tranquilidad y libertad, porque hay una fuerte convicción de que se hizo lo que estaba bajo la planificación familiar de la mujer o los involucrados.



A pesar de que hay un alivio que reestablece el bienestar emocional y psicológico ya que pueden seguir con sus proyectos de vida y no verlos frustrados como consecuencia de un embarazo no deseado, el miedo por ser juzgadas ante la sociedad no deja de ser un temor latente.



Un embarazo no deseado y cómo contarle a la familia que viene en camino un hijo. Foto: 123RF

Adriana Maroto, integrante del Colegio Profesional de Psicólogos de Costa Rica y citada en el artículo de la universidad, explica que "gran parte de los sentimientos de culpa que experimentan algunas mujeres después del aborto son productos de las creencias sociales y religiosas, siendo este acto concebido como un pecado y que a su vez atrae señalamientos, por la concepción sacralizada que se tiene de la vida".



Con respecto a los juicios sociales, Ramírez comparte que también hay problemas que afectan a las mujeres cuando se acercan a médicos para realizar la interrupción. "Todavía sucede que al acceder por el sistema de salud son agredidas de forma psicológica, por personas que se supone que deberían prestar un servicio de forma empática. Lo que ellas se encuentran son experiencias negativas y juicios que, a veces, buscan castigarlas", dice.



En consecuencia, en la otra cara de la moneda está la sensación de culpa que a veces aparece en relación con la pareja involucrada en la decisión (en caso de que haya una). También hay consecuencias a nivel emocional que llevan a la duda en algún momento, porque la mente puede recurrir a escenarios en los que se plantea el: ¿qué hubiera pasado si no lo hubiera hecho?



Ambos panoramas, no dependen del nivel de convencimiento de las personas que decidieron interrumpir el embarazo, sino del nivel de vida que tengan las mujeres, su entrono, entre otros factores que pueden influir en su percepción.



¿Qué trastornos pueden aparecer a raíz de un aborto?

De acuerdo a Vargas, pueden aparecer episodios de estrés y depresión. Sin embargo, no son trastornos como tal, ya que la diferencia entre el primero y el último está en la cantidad de tiempo que aparecen síntomas como decaimiento, nerviosismo, respiración acelerada, entre otras.



Así, el trastorno es un efecto a largo plazo de la sintomatología que empieza a afectar la vida de la persona y limita el desempeño en diferentes esferas de la vida. Por el contrario, el episodio ocurre en un tiempo determinado, no supera cerca de las tres semanas y puede afectar en menor grado el transcurso normal de la cotidianidad de una persona.



A pesar de lo anterior, en un estudio hecho por la Universidad de California –que investigó la reacción de 667 mujeres que abortaron– se encontró que un pequeño porcentaje tuvo problemas mentales y que sus sentimientos negativos aparecieron con mayor intensidad antes de acceder al derecho, además que dichas emociones desaparecieron con el tiempo.



¿Qué tan probable es que haya arrepentimiento?

Existen variaciones en la forma de pensar los monólogos internos. Foto: iStock

El estudio estadounidense puntualizó que en el 95 por ciento de las mujeres no tuvieron sentimientos de arrepentimiento, depresión o que se lamentaran de la decisión tomada. Los investigadores también encontraron que los sentimientos negativos sobre el aborto son experimentados, en su mayoría, antes de tomar la decisión.



Por ello, la narrativa de la persona –cuando acude a terapia– es crucial para identificar lo que está causando afectaciones. Cuando es culpa suele estar llena de inseguridades ante la decisión que ya se tomó. Sin embargo, al entrar a terapia y analizar, lo que se encuentra en casi todas las pacientes es una reafirmación de que la decisión fue correcta según sus deseos.



Por tanto, el escenario que lleva a sentimientos negativos permite la introspección para encontrar frases afirmativas o de negación frente al aborto, de acuerdo a cada caso.



¿Cómo es la terapia que se ofrece a quienes se sienten mal?

Comúnmente la paciente no llega a terapia por el caso del aborto concretamente, según Vargas. Se acercan a atención psicológica por episodios de depresión o ansiedad y luego de indagar los síntomas, es notorio que el evento es reciente, además que ocasiona unos perjuicios en la salud mental.



Entonces, se empiezan a tratar los sentimientos desde el perdón. De acuerdo a Vargas, como la interrupción del embarazo es voluntaria, en muchas ocasiones, no hay la libertad de expresar circunstancias que empezaron a ser diferentes, lo que ocasiona malestar.

Abandonar la terapia si no siente que avanza es una opción. Foto: iStock

Por ello, es el terapeuta el que observa la relevancia del aborto en la vida de una mujer y el que dicta la necesidad de un seguimiento. Este, se hace junto con dinámicas parecidas a las que se toman cuando una persona está en duelo, así haya sido voluntario.



Se observan los motivos que llevaron a tomar la decisión, la culpa y se dan enfoques terapéuticos que permiten trabajar en la salud del paciente desde lo simbólico, para dar lugar a esa decisión de una forma más sana y finalizar el evento.

Opciones de acompañamiento para la mujer que desea abortar

Jacarandas, por ejemplo, tiene una línea de información y orientación en la que escuchan a las mujeres. Allí reciben quejas del sistema de salud, apoyo legal, escucha psicológica y respuestas ante todo tipo de preguntas.



Al recibir a una usuaria, como el objetivo es promover el ingreso al sistema, se les guía para acceder al servicio. También se realiza un apoyo jurídico, para quienes tienen inconveniente en cuanto al aborto y para las que llegan luego de hacerlo, se les pregunta por cómo fue la atención, en especial si fue con calidad humana o no.



De igual forma, tiene un espacio de orientación médica. En este, se tratan desde consultas de enfermedades de transmisión sexual hasta los sentimientos que aparecen luego del procedimiento.



Como Jacarandas, hay otras iniciativas que apoyan a la mujer en su proceso de aborto. Las parceras, Profamilia, La Fundación ESAR y Oríentame, son otras formas de recibir un apoyo cercano con que se pueden atender diferentes incertidumbres relacionadas con el acceso al derecho del aborto.



En caso de que tenga más preguntas o tenga sugerencias sobre temas que le gustaría leer, por favor escribir a mardel@eltiempo.com.