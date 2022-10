El 90 % de casos de viruela del mono notificados en la última semana se han registrado en el continente americano, dijo el miércoles el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS) , Tedros Adhanom Ghebreyesus. A nivel global, los casos notificados se elevan a más de 70.000, entre los cuales se han registrado 26 muertes.



(Siga leyendo: Viruela del mono: descienden las cifras a nivel global)

Un primer brote de esta enfermedad en países no endémicos fue detectado el pasado mayo en Europa, pero desde entonces se ha propagado a otras regiones, en particular a Latinoamérica y Estados Unidos.



Se considera que el grupo de mayor riesgo es el de hombres que mantienen relaciones sexuales con otros hombres, pero de manera general cualquier persona puede contraer la viruela del mono, que se contagia por el contacto con lesiones o fluidos de una persona infectada, o con objetos contaminados.



En las últimas semanas, el declive de casos globales ha sido continuo, aunque en la última semana 21 países reportaron un aumento, particularmente en América, un continente que cuenta por el 90 % de casos de los últimos siete días, según la OMS.



(Le puede interesar: Viruela del mono: América es el epicentro del brote, alerta la OPS)



"Una vez más, advertimos que un brote en declive puede ser el brote más peligroso porque nos hace pensar que la crisis ha pasado y bajar la guardia", comentó Tedros. Según el responsable de la OMS, esta organización está trabajando con los países de todo el mundo para aumentar la capacidad de diagnóstico y hacer un seguimiento de la evolución del brote.



Sostuvo que hay preocupación por casos que se han reportado de Sudán, en particular en un campamento de refugiados cercano a la frontera con Etiopía. La viruela del mono es considerada por la OMS una emergencia internacional de salud pública, de la misma forma que la covid-19.

Más noticias de Salud