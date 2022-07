El ministro de Hacienda designado, José Antonio Ocampo, confirmó este jueves que la reforma tributaria, que se presentará al Congreso de la República, incluirá el impuesto a las bebidas azucaradas y alimentos ultraprocesados.



El Colectivo José Alvear Restrepo (Cajar) le solicitó este martes al gobierno del presidente electo, Gustavo Petro, y la vicepresidenta electa, Francia Márquez, incluir el impuesto a las bebidas endulzadas. Argumentan que este impuesto "busca desestimular el consumo de este dulce veneno que hace mucho daño a los niños, niñas y adolescentes, quienes son los que más toman gaseosas, jugos endulzados y aguas saborizadas en los colegios públicos y privados".



El Cajar ha denunciado que el consumo de productos comestibles o bebibles ultra-procesados, comúnmente conocidos como 'comida chatarra', tiene incidencia en el padecimiento de enfermedades crónicas no transmisibles como la diabetes, la hipertensión, problemas cardiovasculares y algunos tipos de cáncer, cuyo tratamiento, aseguran, le cuesta a las finanzas públicas un gasto anual de cerca de 25 billones de pesos.



Sobre el debate que empieza a abrirse al respecto, RedPapaz, una entidad que aboga por la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes en Colombia, consideró conveniente el impuesto, por las siguientes razones:



1. La evidencia y las recomendaciones de expertos señalan que el impuesto a las bebidas ultraprocesadas endulzadas es una medida efectiva, necesaria y urgente para proteger los derechos de niñas, niños y adolescentes a la salud y a la alimentación y nutrición adecuadas.



2. El impuesto a las bebidas ultraprocesadas endulzadas podría reducir su consumo en al menos 32%, a la vez que favorece el consumo de agua y de otros sustitutos saludables . Esta disminución del consumo contribuye a la prevención de enfermedades no transmisibles que, en consecuencia, también alivia la carga económica al sistema de salud público.



3. Los hogares de bajos ingresos son los más afectados por el consumo de bebidas endulzadas ultraprocesadas, por lo que el impuesto resulta especialmente beneficioso para ellos al contribuir a la reducción de la carga de la enfermedad asociada a estas bebidas.



4. La disminución del consumo de bebidas ultraprocesadas endulzadas incentiva el aumento de consumo de alimentos y bebidas reales, provenientes de economías campesinas.



5. Los efectos del impuesto son congruentes con la defensa de la soberanía alimentaria y el cuidado del planeta, el cual también se ve afectado por la producción de las bebidas utraprocesadas endulzadas.



6. Además de los temas de salud pública, el impuesto a las bebidas ultraprocesadas endulzadas es una medida con beneficios para la recuperación económica de los territorios y la mitigación del deterioro ambiental.



RedPapaz aclaró que no cualquier impuesto funciona desde una perspectiva de salud pública. Por eso es importante que el diseño tenga en cuenta los estudios realizados con este enfoque. En este sentido, según se ha estimado para Colombia es preciso un impuesto de $750 COP por litro o de 24% a todas las bebidas ultraprocesadas endulzadas.



La entidad también considera que existe una marcada problemática de malnutrición en Colombia. Las cifras dejan ver que 1 de cada 4 niños en edad escolar (5 a 12 años) tiene exceso de peso, y la mitad de los adultos afrontan la misma situación. Esto corresponde con reportes que aseguran que 3 de cada 4 escolares consume una o más bebidas endulzadas por día, sin mencionar que la ingesta de ultraprocesados causa deterioro ambiental y conflictos por el agua.



Así, el Estudio de actitudes, percepciones y comportamientos frente a políticas públicas para proteger el derecho a la alimentación adecuada, que se publicó en 2021 asegura que al menos el 62,2% de los encuestados está de acuerdo con que se imponga un impuesto a las bebidas endulzadas ultraprocesadas.



Además, destaca que el 83,3% de los encuestados está de acuerdo con que el recaudo se destine a la prevención de la diabetes, enfermedades cardíacas u obesidad y 81,7% está de acuerdo con que se destine al sistema de salud. En contraste, solo 26,7% está de acuerdo con que se destine al presupuesto general del gobierno nacional.



Finalmente, enfatiza en que 52,% de los que percibieron un aumento en el precio de las bebidas azucaradas o endulzadas ultraprocesadas en el último año reportaron haber reducido su consumo; 12,1% reportaron haberlas dejado de consumir.

