El equipo interno de microbiólogos de Dyson ha estado estudiando por casi 20 años el polvo real de todo el mundo, en su más reciente estudio revelan que en el último año, los hábitos de limpieza están decayendo a nivel mundial.



Mantener un entorno limpio y desinfectado ayuda a eliminar gérmenes, bacterias y otros microorganismos que pueden causar enfermedades infecciosas. También previene alergias y enfermedades respiratorias.



Luego de la reapertura de la pandemia por covid, las personas se están convirtiendo cada vez más en limpiadores reactivos, el 60% admiten que solo limpian sus hogares cuando ven un lugar visiblemente sucio y aunque el 75% están preocupados por la presencia de virus en sus casas, menos del 60% son conscientes de que los virus y bacterias hacen parte del polvo.



La investigación analizó los hábitos y comportamientos de limpieza de más de 30.000 personas en 39 países, así como el conocimiento que tienen acerca del polvo doméstico y su posible impacto en su bienestar. Los resultados arrojan que hay un desconocimiento de lo que hay en el polvo doméstico y, por tanto, de las consecuencias que esto puede traer a la salud.

Mantener la limpieza adecuada ayuda a reducir la exposición a estas sustancias y mejora la calidad del aire interior. Foto: iStock

Los expertos encontraron que el 41% de la población mundial sabe que los virus se pueden encontrar en el polvo doméstico, pero el 81% desconoce que pueden sobrevivir más de dos días. De hecho, las personas ignoran en dónde se alberga la mayor cantidad de virus y partículas de sus hogares.



El 55% de las personas cree que el inodoro es el peor lugar para albergar virus sin tener en cuenta que las alfombras, sofás y camas también son receptores de este tipo de microorganismos.



El estudio también reveló que en el último año se ha producido una reducción importante en el número de personas que mantienen horarios de limpieza regulares.



Lo cierto es que la acumulación de polvo, alérgenos y ácaros en los hogares o lugares de trabajo puede desencadenar alergias y problemas respiratorios, como asma y rinitis alérgica. Mantener la limpieza adecuada ayuda a reducir la exposición a estas sustancias y mejora la calidad del aire interior.



Según cifras presentadas por la Asociación Colombiana de Alergia se ha encontrado que hasta un 22% de la población en Colombia sufre de algún tipo de alergia, y según cifras proporcionadas por Dyson, en el mundo hay una persona con alguna alergia en el 53% de los hogares, pero sólo el 33% sabe que el polvo contiene este tipo de alérgenos y el 32% que contiene heces de ácaros.



En este sentido, el 44% de los encuestados afirma que la razón más importante para eliminar el polvo es mantener sanos a todos los habitantes de su hogar. Sin embargo, la mayoría de los encuestados limpian únicamente cuando pueden percibir espacios con suciedad y solo el 15% limpia por higiene y el 12% para remover partículas que propaguen las alergias.



“La pandemia de covid-19 resaltó la necesidad de limpiar regularmente para mantener los hogares sanos. Este aumento significativo en el número de personas que solo limpian cuando el polvo es visible, es motivo de preocupación, ya que muchas partículas de polvo – incluyendo bacterias, heces de ácaros de polvo doméstico y polen – son microscópicas y son imperceptibles a simple vista”. señala Monika

Stuczen, Investigadora científica en Microbiología y participante del estudio.



Otro aspecto que destaca la investigación es que las personas no saben qué elementos pueden vivir en sus mascotas y en su pelaje se encuentran bacterias, escamas de piel, ácaros, virus y polvo, aun así, el 43% de los dueños de perros y gatos no restringen los lugares de la casa en donde pueden permanecer.



El 49% de los encuestados respondieron que les permiten subirse a las camas, el 48% dejan que se suban a los sofás y solo el 42% les preocupan los virus que pueden transmitir dentro de la casa.



Lo cierto es que, un espacio limpio y organizado puede tener un efecto positivo en el bienestar mental y emocional. Un ambiente limpio y libre de desorden puede ayudar a reducir el estrés y mejorar la concentración y el estado de ánimo.

Así puede empezar a mantener un espacio limpio

Preparación: Antes de empezar, asegúrese de tener todos los suministros de limpieza necesarios, como trapos, esponjas, detergente, desinfectante, aspiradora, escoba, etc. Organice sus herramientas para que no tenga que interrumpir la limpieza para buscar algo.

Orden y despeje: Antes de comenzar a limpie, asegúrese de que el espacio esté ordenado y despejado. Recoja los objetos y organice los elementos para facilitar la limpieza.

Aspirar o barrer: Comience por eliminar la suciedad y el polvo del suelo. Aspire alfombras y tapetes, y barra los pisos duros para recoger el polvo y los desechos.

Limpieza de superficies: Utilice trapos o esponjas adecuados y productos de limpieza apropiados para limpiar las superficies. Pase un paño húmedo o utilice un limpiador multiusos para limpiar mesas, encimeras, escritorios y otras superficies.

Limpieza de ventanas: Utilice limpiavidrios y trapos sin pelusa para limpiar las ventanas, espejos y superficies de vidrio.

Desinfección: Para desinfectar áreas propensas a la acumulación de gérmenes, como cocinas y baños, use un desinfectante adecuado. Preste especial atención a las manijas de las puertas, grifos y otros objetos de uso frecuente.

Limpieza de electrodomésticos: Limpie los electrodomésticos de cocina, como el horno, la estufa, el microondas y la nevera, siguiendo las recomendaciones del fabricante y utilizando productos de limpieza adecuados.

Limpieza de baños: Utilice un limpiador específico para baños para limpiar la taza del inodoro, el lavabo y la ducha o bañera. Recuerde limpiar también los accesorios y grifos.

Lavandería: Lave regularmente la ropa de cama, toallas, cortinas y otros textiles para mantener un ambiente limpio y fresco.

Ventilación: Durante la limpieza y después de terminar, asegúrese de mantener el espacio bien ventilado para eliminar olores y permitir que el aire fresco circule.

Limpieza profunda periódica: Además de la limpieza regular, realice limpiezas más profundas periódicamente, enfocándose en áreas que suelen pasar desapercibidas en la limpieza diaria, como detrás de los muebles, dentro de armarios y cajones, etc.

Seguridad y precaución: Siempre siga las instrucciones de los productos de limpieza y toma precauciones adecuadas para proteger sus manos y ojos, especialmente al utilizar productos químicos más fuertes.

En caso de que tenga más preguntas o tenga sugerencias sobre temas que le gustaría leer, por favor escribir a salud@eltiempo.com.



D. Vanessa Ortiz

