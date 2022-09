De acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud (OPS) a nivel mundial, cada año mueren más personas por enfermedades cardiovasculares (ECV) que, por cualquier otra causa.



En América Latina y el Caribe, se estima que mueren cerca de 2 millones de personas en este periodo de tiempo, siendo principalmente, la enfermedad cardíaca isquémica y el accidente cerebrovascular los causantes de este problema de salud.



Más de tres cuartas partes de estas muertes se producen en países de bajos y medianos ingresos, donde los casos siguen aumentando, y la hipertensión es una de las razones que conduce tanto a la enfermedad cardíaca como al accidente cerebrovascular.



El doctor Jannes Buelvas, cardiólogo, vicepresidente de la Sociedad Colombiana de Cardiología (SCC) y docente de postgrado de Cardiología de la Universidad Simón Bolívar en Barranquilla, advierte que, “los factores de riesgo asociados con los problemas del corazón varían, sin embargo, los más relevantes son la hipertensión, la diabetes, la dislipidemia, que corresponde a altos niveles de colesterol en la sangre, el tabaquismo, la obesidad y la inactividad física; todos en conjunto son variables que se relacionan con la enfermedad cardiovascular, y cuando no son controlados generan una gran carga”.



Por otro lado, el doctor Jaime Rodríguez, especialista en medicina interna, cardiología, ecocardiografía e Imágenes cardiacas, presidente de la Sociedad Colombiana de Cardiología y Cirugía Cardiovascular (SCC) señala que, “los factores que generan riesgo de presentar enfermedades cardiovasculares se dividen en modificables y no modificables. Entre los que definitivamente no se pueden modificar se encuentran la edad, la genética y el sexo. Contario a esto, los factores que se pueden modificar, son los que generan prácticamente el 80% de las enfermedades del corazón”.



Martín Martínez Lozano, Gerente General del Clúster Andino y Cono Sur de la División Upjohn, de Pfizer, hace un llamado a considerar estos factores de riesgo causantes de las enfermedades cardiovasculares, pues de acuerdo con datos de la Federación Mundial del Corazón, anualmente cerca de 18,6 millones de muertes corresponden a ECV, “debemos unir fuerzas para ayudar a las personas a mantener su corazón sano, y, por ende, a vivir vidas más largas, mejores y más saludables”.

Efecto postcovid

El llamado efecto postcovid en el área cardiovascular ha sido dramático, asegura el presidente de la SCC, quien indica que, “es una situación que se presenta no solo en Colombia sino en todo el mundo, especialmente en lo que concierne al incremento en el número de infartos o ataques cardíacos y descompensaciones de falla cardiaca, que han conllevado a mayores tasas de hospitalización, pero, sobre todo, un mayor índice de morbilidad y mortalidad en la población colombiana. Prueba de ello, es que, según datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, el infarto del corazón pasó de generar 35.000 muertes en el 2019 a 47.000 muertes en el 2021”.

¿Es su corazón más viejo que usted?

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades en Estados Unidos, CDC, determinan que, 1 de cada 2 hombres tiene un corazón 5 o más años mayor que su edad real, y en el caso de las mujeres, son 2 de cada 5 las que presentan esta situación. De igual manera, es de estimar que, “cerca de 3 de cada 4 ataques cardiacos y accidentes cerebrovasculares se deben a factores de riesgo que aumentan la edad del corazón”.



Es importante, reconocer que, el diagnóstico oportuno y la toma de medidas para controlar los factores de riesgo, son claves para mantener una población saludable, empezandodesde la primera infancia, para así, tener una juventud sana, y, por ende, una futura sociedad con disminución importante de las enfermedades cardiovasculares, asegura, el doctor Buelvas.



Recalca el doctor Rodríguez, que, “la prevención primaria de las enfermedades del corazón es la medida más efectiva para reducir el alto costo de estas enfermedades, ello conlleva a, generar en la práctica programas de riesgo cardiovascular que logren el control adecuado de los factores de riesgo, pero también es primordial el autocuidado, cada individuo debe preocuparse por conocer cuáles son sus cifras de presión arterial, azúcar, colesterol y saber cuál es su peso ideal. Los estilos de vida saludables son absolutamente necesarios si queremos reducir la carga de estas enfermedades”.



Tenga en cuenta que usted puede:



• Averiguar la edad de su corazón y cómo mejorarla.



• Elegir, para empezar, uno o dos factores de riesgo que esté listo para cambiar, como el tabaquismo o la presión arterial alta.



• Consultar a su médico para tomar decisiones saludables a fin de disminuir la edad de su corazón.



• Tomar medidas a cualquier edad para disminuir la edad de su corazón y mantenerla baja a lo largo del tiempo.



Concluye el vicepresidente de la SCC que, “todo individuo debe ser consciente de la importancia del autocuidado y fomentar hábitos de vida saludable, es decir, realizar actividad física, evitar el consumo de azucares refinados, no fumar, ni siquiera cigarrillos electrónicos, disminuir la ingesta de grasa animal y fomentar el consumo de frutas, verduras, granos, aves y pescados. Si ya se tiene alguno de los factores de riesgo, además de los cuidados anteriormente mencionados, la consulta con el médico tratante es importante, para implementar las medidas terapéuticas necesarias y tener dichos factores de riesgo controlados”.

