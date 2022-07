Los niños selectivos al comer –conocidos como picky eaters, por su expresión en inglés– se caracterizan por comer únicamente algunos tipos de alimentos (20 aproximadamente), y con frecuencia se trata de comidas procesadas.



Las conductas de estos niños se presentan generalmente después de los dos años de edad y es un motivo frecuente de consulta y preocupación en los padres, puesto que puede repercutir en la salud de los menores a largo plazo.



Según expertos, este comportamiento también incide en las políticas de salud pública de los países. De acuerdo con los reportes de la Organización Mundial de la Salud (OMS), al menos uno de cada dos niños menores de cinco años en el mundo sufre de hambre oculta, es decir, falta de vitaminas y otros nutrientes esenciales. Además, especialistas como Silvia María Vergara Arregocés, psicóloga clínica de la Clínica del Country y Clínica La Colina, advierten que alrededor del 30 por ciento de los niños selectivos pueden sufrir obesidad o sobrepeso.



Las cifras concuerdan con los registros de la OMS que demuestran que las tasas de sobrepeso y obesidad están en aumento. Entre 2000 y 2016, la proporción de niños con sobrepeso de 5 a 19 años aumentó del 10 por ciento a casi el 20 por ciento.



Asimismo, la experta menciona que al haber reducción en el consumo de ciertos alimentos que son esenciales para el crecimiento de los niños, baja el nivel de ingesta de nutrientes y con ello la pérdida de algunas vitaminas como la A, C, E, B1, B2, B3, B12, zinc y hierro. Lo cual puede desencadenar en un peso inferior a la norma, índice de masa magra bajo y crecimiento deficiente.



Es por esto que una de las principales preocupaciones de los padres de familia suele ser incentivar hábitos alimenticios saludables en sus hijos. La OMS también explica que una nutrición óptima durante los primeros años de vida de un niño es fundamental para su crecimiento y mejora el desarrollo cognitivo.



No obstante, ante este tipo de comportamientos, no siempre es fácil lograr un adecuado desarrollo en los menores. La conducta de los niños frente a los alimentos tiene la particularidad de ser cambiante y en muchos casos ellos pasan por etapas de selectividad hacia ciertos tipos de comida. Es muy común que esta selectividad comience alrededor de los 18 meses e inicio de la edad preescolar, cuando comienzan a adquirir y desear independencia.



Al respecto, la doctora Vergara explica que “la selectividad alimentaria hace referencia a un niño que come poco y que consume un número de alimentos muy limitado, alrededor de solo 20 alimentos”. Esta clase de niños comen muy poco, lloran o se perturban a la hora de la comida, rechazan muchas preparaciones, son reacios a probar alimentos o sabores nuevos, prefieren tomar líquido y no alimentos sólidos, además de que suelen comer apenas dos o tres bocados por cada comida. Tema que suele preocupar a sus padres y cuidadores, siendo una temática muy frecuente en pediatría, según advierte la experta.



Aunque esta es una conducta que puede desaparecer con el paso del tiempo y el buen manejo que se le dé, es importante tener en cuenta que esto tiene implicaciones a nivel de nutrición, socialización, trastornos alimenticios, enfermedades bucales o digestivas, en función de lo duradera que sea dicha conducta. Hasta el 10 por ciento de los picky eaters puede llegar a la edad adulta con un trastorno de la alimentación, si no se hace una intervención temprana y correcta.

De acuerdo con los especialistas, cuando los padres imponen dietas y ejercen presión sobre sus hijos para comer, favorecen el desarrollo de conductas restrictivas en la alimentación. Otra conducta parental inadecuada es la falta de exposición a probar constantemente alimentos nuevos.



Por otro lado, algunos factores que desencadenan este tipo de comportamientos a temprana edad pueden estar relacionados con la motricidad y los procesos de masticación, la buena postura y la alimentación independiente con las manos o cubiertos.



Además, también pueden incidir factores emocionales en los que el menor evita comer con la intención de llamar la atención de la madre o el padre, por lo que puede llegar a relacionar la comida con regaños y gritos, esto puede ser causado por ansiedad.



Por lo anterior es fundamental que los padres se mantengan alerta y sigan algunas recomendaciones para evitar consecuencias más graves de salud en el futuro.



Vergara explica que no se recomiendan, en lo absoluto, las tácticas positivas como aplaudirles, alabarlos o darles premios por comer, puesto que los niños aprenderán a asociar la comida con una retribución.



Por el contrario, se sugiere familiarizar al menor con las buenas prácticas alimentarias desde temprana edad; realizar intercambios dietarios, de tal manera que el niño reciba variedad de alimentos, y eliminar los distractores a la hora de comer como juguetes, televisores, tabletas, entre otros.



En última instancia, es fundamental poder acudir con un especialista en salud para que el niño pueda ser atendido por un equipo interdisciplinario de expertos en el tema. Esto con el objetivo de poder reducir el riesgo de que el menor padezca sobrepeso, obesidad y enfermedades no transmisibles a largo plazo.

