El estudio titulado “Prevalencia de Diabetes mellitus tipo 2 y síndrome metabólico en Bogotá”, arrojó resultados relevantes sobre la salud de la población en la capital del país. La investigación realizada por la Secretaría Distrital de Salud, la Embajada de Dinamarca, Novo Nordisk, e investigadores de la Universidad del Rosario y la Universidad Nacional asegura que estos indicadores pueden contribuir a la formulación de políticas públicas en salud y estrategias de prevención y promoción.



Con una muestra poblacional de 2.860 habitantes pertenecientes a 19 de las 20 localidades que tiene la capital, la publicación destaca hallazgos relevantes sobre la prevalencia de la enfermedad y su relación con el síndrome metabólico en la población adulta de Bogotá.



“Bogotá es la ciudad con mayor nivel de ingreso y esperanza de vida, condiciones que la comparan con otras capitales del mundo. En ese contexto, no podemos bajar la guardia, las enfermedades crónicas no transmisibles están demandando más de los servicios de salud y debemos ser conscientes de lo que esto implica no solo en un sistema, sino en una sociedad como la nuestra. Entender de qué tamaño es el reto y cómo lo componen es clave dentro de la planeación y prevención. Esta es una muestra que podemos trabajar unido gobierno, sector privado y academia”, precisó Alejandro Gómez, Secretario Distrital de Salud.



Según el estudio, se estima que 11 de cada 100 personas mayores de 18 años en Bogotá padecen diabetes tipo 2, una cifra que se asemeja a otras ciudades capitales latinoamericanas.

La inyección de Wegovy (semaglutida) fue aprobada por la FDA para el control crónico del peso en adultos con obesidad o sobrepeso. Foto: iStock

“Tenemos más de un 1 millón de personas con diabetes manifestada. Conocer cómo se comporta Bogotá frente a esta patología nos ayudará a tomar decisiones y prevenir conductas que según estudios de la OMS nos llevará a tener más de 750 millones de habitantes con esta enfermedad para el 2050. Este resultado es la carta de navegación para los tomadores de decisiones, es la ruta preventiva que hoy nos puede evitar llegar a cifras alarmantes; aún estamos a tiempo”, aseveró Milcíades Ibáñez, profesor e investigador de la Universidad del Rosario.



Además, se identificaron factores de riesgo significativos, como el bajo nivel educativo, estrato socioeconómico, triglicéridos altos y mayor edad. También factores como el consumo de azúcares, alcohol y carbohidratos, así como la falta de actividad física.



“Este es sin lugar a duda un gran hito dentro del sector, Ciudades Cambiando La Diabetes es una red de más de 48 ciudades en el mundo propuesta a aplanar la curva de enfermedades crónicas no transmisibles. Hoy, dos años después de la inclusión de Bogotá en la misma, estamos entregando el primer resultado. Y no es un número frío únicamente, es una guía que busca develar desde la prevención esos pasos que ayudaran a reducir cifras que hoy nos alarman”, aseguró Patricia Fiel de León, Gerente General de Novo Nordisk.



Como recomendaciones concretas para la formulación de políticas públicas en salud, el estudio destaca la importancia de promover hábitos de vida saludables, fomentar la actividad física y mejorar la cultura nutricional y alimentaria. Asimismo, se enfatiza la necesidad de intervenciones más intensas para prevenir y manejar la enfermedad en sujetos con alto riesgo.



A través de esta investigación, se marca un punto de partida crucial para comprender la situación de la diabetes en Bogotá y sienta las bases para futuros estudios de profundización. La Alianza de Ciudades Cambiando la Diabetes reafirmó su compromiso en trabajar en conjunto con la comunidad, las autoridades de salud y los expertos para abordar esta problemática y mejorar la calidad de vida de los habitantes de Bogotá.



“Para la academia es clave poder tener estudios donde podamos tener data que nos ayude a prevenir y tratar correctamente patologías como la diabetes. Que este sea el primer paso para continuar aportando a la salud de los colombianos”, concluyó Juan Manuel Arteaga, docente e investigador de la Universidad Nacional.

Mejorar la calidad de vida de los habitantes de Bogotá es esencial. Foto: Archivo Particular

Hábitos que pueden ayudarle a prevenir la diabetes

Para prevenir la diabetes tipo 2, es importante adoptar hábitos de vida saludables. Algunos de estos hábitos incluyen mantener un peso saludable, llevar una dieta equilibrada rica en frutas, verduras y granos enteros, controlar las porciones y limitar el consumo de azúcar añadido. Además, es esencial beber suficiente agua y controlar la ingesta de carbohidratos.



La actividad física regular desempeña un papel fundamental en la prevención de la diabetes, con al menos 150 minutos de ejercicio moderado o 75 minutos de actividad intensa por semana. Mantener un estilo de vida activo, como optar por caminar en lugar de conducir, también puede ayudar.



El control de la presión arterial es otro aspecto importante, ya que la hipertensión arterial aumenta el riesgo de diabetes. Gestionar el estrés a través de técnicas como la meditación y el yoga, y asegurarse de dormir lo suficiente, de 7 a 9 horas por noche, son igualmente cruciales.



Dejar de fumar es esencial, puesto que fumar aumenta el riesgo de diabetes y otras enfermedades crónicas. Además, se recomienda someterse a exámenes médicos regulares para controlar los niveles de azúcar en sangre y otros factores de riesgo, y así detectar cualquier problema a tiempo.



En última instancia, es fundamental buscar orientación médica antes de realizar cambios significativos en el estilo de vida, especialmente si existen factores de riesgo para la diabetes. Un médico puede ofrecer pautas personalizadas y realizar pruebas de detección si es necesario.





D. Vanessa Ortiz

