Si usted está interesado en perder peso y no sabe cómo empezar, aquí le damos unos consejos que puede implementar en su día a día. Recuerde que todo es un proceso y que debe adquirir hábitos con los que poco a poco obtendrá mejores resultados.

No obstante, es muy importante que usted se asesore con un profesional antes de empezar a hacer cualquier rutina de ejercicios y/o dieta. Esto con el fin de evitar lesiones o un desbalance en su nutrición, más aún si usted tiene algún padecimiento médico que pueda influir en el proceso.



Cada cuerpo es un mundo, así que no existe una dieta o una rutina universal que le ayude a lograr sus objetivos. Todo depende de lo que su organismo requiere y de cómo usted se sienta cómodo con los hábitos que va a adoptar.



Según afirmó el doctor Michael Mosley en el programa británico ‘Just One Thing’ de ‘BBC Radio 4’, no es necesario convertirse en un profesional del deporte para bajar de peso, pero sí es importante implementar ejercicios de resistencia que mantengan su cuerpo activo.



Adicionalmente, Mosley recomendó ingerir al menos 50 gramos de proteína al día. No es recomendable hacer dietas demasiado restrictivas ya que esto puede generar un desbalance en su cuerpo y no le brindará los resultados que espera.



“Cuando uno quiere adelgazar, lo que quiere es perder grasa y no músculo. Un riesgo que se corre cuando se sigue una dieta baja en calorías y proteínas basada en tés y zumos. El cuerpo necesita proteínas y si no las obtiene de tu dieta, las absorbe de los músculos”, afirmó el doctor.



Actividad física.

Mosley también habló de las sentadillas y flexiones de pecho como unos de los ejercicios que más recomienda, ya que desarrollan fuerza, son fáciles de adaptar, se pueden realizar en cualquier parte y no requieren de ningún equipo.



“Es algo que hago todos los días. Y es que hay nuevos estudios científicos que avalan los beneficios de los entrenamientos de fuerza, como estos ejercicios de resistencia diarios, para los que no se necesita ninguna equipación especial. Además, permite estimular el cerebro y los músculos a la vez”, señaló el profesional de la salud.



“Las flexiones no solo te mantienen tonificado, sino que hay evidencias científicas de que el entrenamiento de resistencia mejora la calidad del sueño”, añadió.



En cuánto a las sentadillas, el doctor aseguró que, además de ayudar a perder peso, mejoran la función cerebral, lo cual es muy importante para la salud mental y física a la hora de adquirir un nuevo hábito.



Mosley recomendó que, si desea empezar a hacer actividad física, implemente un ejercicio cardiovascular como caminar, trotar o montar bicicleta, pero que además también realice ejercicios de fuerza y resistencia como sentadillas o flexiones.



Nada constituye un mayor beneficio para la salud que el ejercicio continuo.

Es muy importante adoptar esto como una rutina, empezando con mínimo tres veces por semana e ir aumentando a medida que el cuerpo va adquiriendo resistencia, teniendo al menos un día de descanso a la semana.



Por otra parte, el nutricionista Andrés Zapata expresó, en una transmisión en vivo en Instagram con la influenciadora fitness Silvana Araujo, que perder peso debe ser un proceso paulatino y que, si una dieta le promete perder mucho peso en poco tiempo, no es saludable ni sostenible.



Según Zapata, lo recomendable es perder un kilo al mes, aunque las personas con sobrepeso y obesidad tenderán a bajar hasta dos kilos mensualmente. Adelgazar más kilos en menor tiempo hará que las funciones de sus órganos vitales se deterioren y que, después de un tiempo, su cuerpo entre en un estado de estancamiento.



No obstante, todo esto variará dependiendo de su objetivo. Si usted desea perder peso, usted deberá hacer un déficit calórico, es decir, consumir menos calorías de las que quema con el ejercicio.



Si por el contrario, su meta es aumentar masa muscular, usted deberá ingerir más calorías de las que consume su organismo durante la actividad física, esto teniendo un buen entrenamiento con peso.



Ejercicio

Tal como lo indica en sus redes sociales el profesional en deporte y nutrición, Adrian Herrero, hacer ejercicios con cargas es indispensable tanto para bajar de peso como para aumentar masa muscular. Lo que cambia es la alimentación.



Aunque es necesario levantar un peso que le exija a su cuerpo para ver resultados, es muy importante que aprenda a hacer los ejercicios correctamente para evitar lesiones.



Tenga paciencia, empiece con cargas moderadas mientras mejora su técnica y va a ver cómo, poco a poco, su resistencia y fuerza van mejorando. Siempre consulte a un profesional que lo oriente en su proceso y corrija sus errores según lo requiera.



Para hacer cualquier cambio en su estilo de vida, usted deberá acudir a expertos que lo asesoren de acuerdo a sus objetivos, su metabolismo, su peso y demás factores que influyen en sus hábitos.



Todos los profesionales citados anteriormente concuerdan en que no hay milagros para obtener resultados rápidamente, ni pastillas ni bebidas mágicas. Vaya con calma, escuche a su cuerpo y siga haciendo lo que más lo haga sentir cómodo, siempre y cuando cuente con el aval de su médico.

