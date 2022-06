El cerebro es uno de los órganos más importantes del ser humano. Desde allí, las interacciones cognitivas, como la memoria, configuran un horizonte de sentido que hace al individuo concebirse en el mundo a través de las experiencias generadas desde su círculo cultural y social.



Ahora bien, es cierto que se pueden presentar fallas en el sistema, pues existen algunas enfermedades que pueden afectar la capacidad racional y motriz del individuo. Por eso es de vital importancia que usted se mantenga prevenido y en constante revisión de su cerebro para evitar malos ratos en la vejez o en la juventud.

Se ha identificado que las personas activas pueden llegar a prevenir enfermedades mentales Foto: iStock.

Para algunos expertos, la actividad física es fundamental para el cuidado neuronal. Según Christoph Handschin, investigador de los músculos y profesor de farmacología de la Universidad de Basilea (Suiza), la relación entre la salud mental y el ejercicio es un mundo poco explorado, pero que ha mostrado grandes beneficios para la mente.



“Todavía estamos arañando la superficie, pero es súper emocionante que ahora podamos abordar algunos de los vínculos epidemiológicos observados durante mucho tiempo entre la actividad, la salud del cerebro, las enfermedades neurodegenerativas, la depresión y los trastornos del estado de ánimo, que hasta ahora no se han entendido en absoluto”, mencionó Handschin en conversación con ‘National Geographic’.



En los estudios realizados hasta el momento, se ha podido identificar que el impacto del ejercicio parece aumentar la capacidad del cerebro para crear y mejorar la comunicación entre neuronas. Es más, esto ha permitido que se esten desarrollando fármacos que permitan sustituir los cambios fisiológicos que produce la actividad física.

Los beneficios más característicos

“Los estudios epidemiológicos en adultos mayores muestran que el ejercicio regular reduce el riesgo de desarrollar Alzheimer. Y los estudios de imagen confirman que el volumen del hipocampo - una región del cerebro importante para el aprendizaje y la memoria - es mayor en los individuos que tienen una mejor condición física en comparación con sus compañeros sedentarios”, acota uno de los estudios de ‘National Geographic’.



Entre los beneficios para pacientes que ya empiezan a tener deficiencias cerebrales, se ha identificado que provoca mejoras en la memoria, el aprendizaje y la atención, aspectos cognitivos que se van perdiendo con el paso de los años, y por enfermedades seniles.

imagen e referencia. Foto: iStock

Salud mental: depresión y estados del ánimo

Cuando un paciente hace ejercicio con éxito a la dosis correcta, hay una sensación de autoeficacia y confianza FACEBOOK

Cabe aclarar, que los estudios científicos aún no encuentran a ciencia cierta una sustentación adecuada que evidencie por completo la relación entre el ejercicio físico y sus beneficios para el cerebro.



Sin embargo, la actividad cardiovascular si puede servir para aliviar las sensaciones depresivas y ansiosas, aunque no las elimina del todo, las puede minimizar a tal punto de no llegar a sentirlas en un largo periodo de tiempo.



"Creo que en comparación con todos los demás tratamientos, cuando un paciente hace ejercicio con éxito a la dosis correcta, hay una sensación de autoeficacia y confianza en que el paciente se desarrolla, lo que también es absolutamente positivo", dijo a ‘CNN’ el Dr. Madhukar Trivedi, Director del Centro de Investigación de la Depresión y Atención Clínica, del Instituto del Cerebro en el Centro Médico UT Southwestern en Dallas.



Algunos estudios han revelado que para encontrar un cambio significativo en la salud mental, es recomendable realizar jornadas de actividad física que superen los 30 minutos de efectividad y que superen entre los tres a cuatro días por semana.

