El cáncer de próstata es una de las principales enfermedades que afecta a los hombres mayores de 50 años en el mundo y Colombia no es la excepción.



De acuerdo con el Observatorio Global de Cáncer de la Organización Mundial de la Salud, en Colombia cada año se diagnostican más de 15.000 casos y mueren alrededor de 4.000 hombres por este tipo de cáncer.



Este tipo de cáncer ocurre cuando las células comienzan a crecer de forma descontrolada y maligna en los tejidos de la próstata. La próstata es una glándula del tamaño de una nuez, ubicada entre la vejiga y el órgano reproductor masculino. Produce líquido seminal que protege, nutre los espermatozoides y se expulsa con la eyaculación.



Según la Sociedad Americana contra el Cáncer, los factores de riesgo, los cuales no se pueden controlar, están asociados principalmente con la edad, la raza y antecedentes familiares. Pero también están aquellos factores que sí se pueden modificar como: fumar, el sobrepeso u obesidad, la inactividad física, deficiente alimentación en vitaminas y nutrientes, consumo excesivo de alcohol, infecciones o inflamación de la próstata.



Al respecto, un reciente estudio llevado a cabo por la Universidad de California, la Edith Cowan University de Australia, la University of Western Australia, la University of Minnesota y la Université de Montréal, evidencia que la práctica de ejercicio aeróbico con intervalos de alta intensidad en pacientes con cáncer de próstata puede incidir en el crecimiento de los tumores.



El estudio, realizado por expertos en medicina del ejercicio y urólogos, parece demostrar el papel fundamental que juegan las mioquinas —proteínas que son liberadas por las células musculares durante el ejercicio— a la hora de minimizar el crecimiento tumoral, combatiendo las células cancerosas y estimulando procesos inmunes en el organismo.



El ejercicio utilizado para el estudio fue la bicicleta estática de alta intensidad. Para probar los resultados, durante la investigación, nueve pacientes realizaron 34 minutos de una sesión de este ejercicio. La sangre se recolectó inmediatamente antes y 30 minutos después de la práctica.



"Este trabajo respalda una respuesta aguda de mioquinas al ejercicio en pacientes con cáncer avanzado y sostiene que el suero de estos pacientes después del ejercicio agudo tiene un efecto supresor del crecimiento”, aseguró la doctora Stacey A. Kenfiel, participante en el estudio.

