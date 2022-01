El nuevo comunicado sobre la salud del ciclista Egan Bernal emitido por la Clínica Universidad de La Sabana da cuenta de que al deportista se le realizaron varios procedimientos para manejar sus lesiones en la pierna y en el tórax y que el procedimiento quirúrgico en su columna torácica culminó de manera favorable.



Específicamente, la clínica dice que se le realizó “osteosíntesis de una fractura de fémur conminuta sub trocantérica derecha”, que quiere decir que en el accidente el ciclista se fracturó el fémur, el hueso más largo del cuerpo, por debajo del cuello del mismo hueso, en varios pedazos (conminuta) que requirió de una cirugía en la que los segmentos de la fractura son unidos a través de elementos de soporte como clavos, tornillos, platinas (osteosíntesis) que permitirá que los fragmentos queden los más cerca anatómicamente posible a la estructura normal e iniciar su proceso de fusión (soldadura), es decir, que el hueso se empiece a soldar.



El informe también dice que se realizó “osteosintesis de fractura abierta ipsilateral de rótula”, es decir, que el hueso redondo que queda en la cara anterior de la rodilla (rótula) también se fracturó, pero además quedó expuesto por lesión de la piel, lo que requirió también la aplicación de tornillos, alambres, etc. (osteosíntesis) para mantener su estructura de manera adecuada y facilitar el proceso de soldadura biológica.



De igual forma, dice que se le realizó una “toracostomía con drenaje por hemo neumotórax secundario al trauma torácico”, lo que quiere decir que por el accidente el ciclista tuvo una lesión cerrada a nivel del tórax que le alcanzó a lesionar vísceras internas (pulmón) que ocasionó un sangrado y una salida de aire al espacio pleural (envolturas del pulmón) que tuvieron que extraerse a través de la aplicación de un tubo que drena a un espacio vacío y permite la expansión pulmonar y consecuentemente la respiración del ciclista.



Por último la Clínica de La Sabana, en las últimas horas informó que la intervención en la columna vertebral realizada por el equipo de neurocirugía de dicha entidad culminó con éxito. En ese sentido, dice que “realizó una reducción de una luxofractura desde el nivel T5 hasta T6 con hernia discal traumática bajo monitoreo constante intraoperatorio de potenciales avocado se logró una instrumentación desde T3 a T8 manteniendo indemne de la inmunidad neurológica y manteniendo la funcionalidad de los segmentos involucrados”.



Esto quiere decir que de las doce vértebras que existen en el tórax, el ciclista tenía fracturadas (T5 y T6) y salidas de su sitio (luxadas). Consecuentemente, los discos de cartílago que las unen presentaron ruptura y su contenido estaba fuera de lugar (hernia discal traumática).



Para corregir estas alteraciones, se fijaron con material ortopédico (instrumentación) desde la vértebra 3 a la T8, es decir, desde dos vértebras arriba hasta tres por debajo de la lesión, lo que permite dejar la columna estable.



El monitoreo de potenciales evocados se realiza para que durante la operación no se toque el sistema nervioso que está dentro de las vértebras. En otras palabras, es una especie de alarma que avisa si durante la cirugía se está comprometiendo dicho tejido, lo cual en el procedimiento de Bernal no tuvo complicación.



Después de este procedimiento Egan Bernal pasó a la unidad de cuidados intensivos para realizar el cuidado posoperatorio inmediato y se espera que en las próximas 72 horas responda de manera favorable.



