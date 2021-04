¿Qué se sabe sobre los efectos secundarios de la vacuna de Janssen?

La vacuna monodosis desarrollada por Janssen (Johnson & Johnson) para prevenir el covid-19 es materia de investigación de las autoridades de Estados Unidos, que recomendaron no aplicarla por principio de precaución mientras se conoce a profundidad el origen de los efectos secundarios reportados por algunas personas que la recibieron.

En concreto, en ese país se han administrado 6,8 millones de dosis de esta vacuna llamada Ad26.COV2.S, que, según los ensayos clínicos en los que participaron voluntarios colombianos, tiene una eficacia del 66 por ciento en la prevención de la enfermedad moderada o grave de covid-19 y del 85 por ciento en los casos más graves.



Entre ese total de dosis aplicadas, las tareas de farmacovigilancia de las autoridades estadounidenses registraron apenas seis casos de un tipo raro de trombosis cerebral. Los seis casos detectados eran mujeres de entre 18 y 48 años. Una de ellas murió y la otra se encuentra grave.



Los síntomas de este efecto secundario aparecieron entre 6 y 13 días después de la inyección, según explicó el médico Peter Marks, responsable del Centro de Evaluación Biológica e Investigación de la Administración de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés).



Esos detalles fueron revelados este martes en una rueda de prensa de la FDA y los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC), que sugirieron una pausa en el uso de esta vacuna a la espera de una respuesta científica.



La suspensión, sin embargo, es una recomendación y no un mandato, porque, según las autoridades sanitarias de EE. UU., la cifra de afectados es muy pequeña y si un profesional médico y su paciente entienden que el beneficio de vacunarse es mayor que el riesgo que genera el covid-19 y quieren seguir adelante pueden hacerlo.



Vale recordar que esta vacuna ya fue aprobada por el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) y que el Gobierno nacional adquirió nueve millones de dosis que se esperan en el segundo semestre para inmunizar a igual número de personas. En los ensayos clínicos los efectos secundarios fueron los mismos que puede tener la vacunación de la gripe, por ejemplo, dolor en el lugar del pinchazo.



Los efectos secundarios

Tal como ya había sucedido con la vacuna de AstraZeneca, los pocos casos detectados por los sistemas de farmacovigilancia observaron “trombosis de los senos venosos cerebrales” en seis personas que recibieron la vacuna de Janssen. Esta patología se presentó a la par con una caída del nivel de plaquetas sanguíneas, por lo que a la vez de coágulos sanguíneos, el paciente puede sufrir hemorragias.



En el caso de la vacuna de AstraZeneca, el mes pasado la Agencia Europea del Medicamento reveló una investigación en la que encontró que, a fecha del 4 de abril, se habían detectado 222 casos de trombosis atípicas tras 34 millones de inyecciones realizadas con este fármaco en los 30 países del Espacio Económico Europeo (UE, Islandia, Noruega, Liechtenstein) y Reino Unido. Con un saldo de 18 muertos hasta el 22 de marzo. Las trombosis se produjeron “durante las dos semanas consecutivas a la vacunación”, según la EMA.



Dichas trombosis afectaron las venas cerebrales y, en menor medida, el abdomen. No obstante, “los beneficios globales de la vacuna en la prevención del covid-19 pesan más que los riesgos de efectos secundarios”, dijo la EMA respecto a AstraZeneca al permitir su uso indicando esta posible reacción en los efectos adversos consignados en cada frasco.



Este vínculo, en cambio, todavía no se ha establecido formalmente con la vacuna de Janssen, que ya está autorizada pero todavía no se ha administrado en Europa.



Sus características

La vacuna contra el covid-19 de Janssen se basa en un suero similar a los tradicionales y por tanto es más fácil de distribuir y de almacenar que las basadas en ARN mensajero, como las de Pfizer y Moderna. Esto se debe a que, al igual que AstraZeneca, usó una tecnología sobre la que los científicos llevan trabajando desde hace décadas: un virus denominado adenovirus. El de AstraZeneca es un adenovirus de chimpancé y el de Janssen es uno humano.



Los adenovirus son virus comunes que provocan enfermedades como el resfriado o la gripe. La vacuna de Janssen utiliza un adenovirus desactivado que manda instrucciones al cuerpo de la persona vacunada para combatir el covid-19. Este virus no tiene nada que ver con el coronavirus y no se puede replicar ni causar una infección viral en el vacunado.



El virus Sars-CoV-2, que origina el covid-19, cuenta con proteínas que emplea para entrar en las células: esas sustancias son denominadas proteínas en pico por su forma y son el objetivo de las vacunas y de los tratamientos para la enfermedad. La vacuna de Janssen toma las instrucciones genéticas del virus para construir proteínas en pico, pero, a diferencia de los preparados de Pfizer y de Moderna, que almacenan esos datos genéticos en ARN monocatenario, es decir, de cadena sencilla, este suero usa ADN bicatenario (de doble cadena).



Lo que los investigadores de Janssen hicieron fue añadir el gen para la proteína en punta del coronavirus a un adenovirus modificado con el fin de que entrara en las células sin replicarse dentro o desarrollar la enfermedad. Los científicos llevan décadas investigando las vacunas basadas en adenovirus. De hecho, Janssen ha desarrollado una vacuna contra el ébola basada en adenovirus y está llevando a cabo experimentos para lograr sueros contra enfermedades como el zika y el sida.



Las vacunas de adenovirus tienen más resistencia que las de ARN mensajero, ya que el ADN no es tan frágil, y la capa de proteína que recubre dicho virus desactivado ayuda a proteger el material genético de su interior. Esto permite que el fármaco de Janssen pueda conservarse en frío hasta tres meses a temperaturas de entre 36 y 45 grados Fahrenheit (2 y 8 grados Celsius), a diferencia de las de Moderna y Pfizer, que requieren de temperaturas extremadamente bajas para su almacenaje.

Una hipótesis

Varios elementos apuntan a una reacción inmunológica desmesurada provocada por estas vacunas. En un estudio publicado en línea el 28 de marzo, investigadores alemanes y austriacos establecieron un símil con otro mecanismo ya conocido. El fenómeno "se parece clínicamente a la trombocitopenia inducida por heparina (TIH)", indicó el equipo de científicos liderado por Andreas Greinacher, de la Universidad de Greifswald.



La TIH es una reacción inmunitaria anormal, grave e inhabitual desencadenada en algunos pacientes por un medicamento anticoagulante, la heparina. Es una "explicación plausible", valoró la EMA el 7 de abril, instando a efectuar nuevos estudios.



La subdirectora principal de los CDC, Anne Schuchat, pidió a los ciudadanos que se hayan puesto la vacuna de Janssen en las últimas dos semanas que vigilen los síntomas y acudan al médico si tienen dolores fuertes de cabeza, abdominales o en la pierna, además de dificultad para respirar. Y solicitó a los profesionales médicos que cuando encuentren pacientes con niveles bajos de plaquetas comprueben si han sido vacunados recientemente.



En cualquier caso, Schuchat recalcó que quienes lleven más tiempo vacunados con esta fórmula no tienen por qué sufrir efectos adversos, y añadió que no se puede generalizar porque los casos registrados suponen una cifra muy pequeña. Un número que, en cualquier caso, y dada la gravedad de los efectos sufridos, ha sido suficiente para tomar la decisión de recomendar la pausa y revisar todos los datos.



Los CDC han convocado para el miércoles una reunión de su comité asesor sobre prácticas de inmunización para revisar más a fondo estos casos y la FDA también revisará los análisis.

UNIDAD DE SALUD*

Con información de agencias