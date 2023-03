Los edulcorantes artificiales, también llamados sustitutos del azúcar, son sustancias que se usan para endulzar alimentos y bebidas. La tendencia de usar estos productos se ha incrementado en los últimos años debido a que son artículos mucho más dulces que el azúcar convencional y se necesitan cantidades mucho más pequeñas (200 a 20,000 veces menos) para crear el mismo nivel de dulzor.

Sin embargo, son muchas las investigaciones que relacionan este producto con otros problemas de salud. Al respecto, una nueva investigación de Cleveland Clinic mostró que el eritritol, un edulcorante artificial popular, está asociado con un mayor riesgo de ataque cardíaco y accidente cerebrovascular. Los hallazgos se publicaron esta semana en la revista médica Nature Medicine.



Los investigadores estudiaron a más de 4.000 personas en Estados Unidos y Europa. Encontraron que aquellos participantes con niveles más altos de eritritol en la sangre tenían un riesgo elevado de experimentar un evento cardíaco adverso importante, como un ataque cardíaco, un derrame cerebral o la muerte.



Los científicos también examinaron los efectos de agregar eritritol a sangre completa o plaquetas aisladas, que son fragmentos de células que se agrupan para detener el sangrado y contribuir a la formación de coágulos de sangre. Los resultados revelaron que el eritritol facilitó la activación de las plaquetas y la formación de un coágulo. Además, los estudios preclínicos confirmaron que la ingestión de eritritol aumentó la formación de coágulos.

También hay estudios que sugieren que las personas que consumen edulcorantes registran un aumento del apetito. Foto: iStock

"Los edulcorantes como el eritritol han aumentado rápidamente en popularidad en los últimos años, pero es necesario realizar una investigación más profunda sobre sus efectos a largo plazo", dijo el autor principal del estudio, el doctor Stanley Hazen, presidente del Departamento de Ciencias Cardiovasculares y Metabólicas del Instituto de Investigación Lerner y codirector de la sección de Cardiología Preventiva de Cleveland Clinic.



“La enfermedad cardiovascular se desarrolla con el tiempo, y la enfermedad cardíaca es la principal causa de muerte en todo el mundo. Necesitamos asegurarnos de que los alimentos que comemos no sean contribuyentes ocultos”, agregó.



Los edulcorantes artificiales, como el eritritol, son reemplazos comunes del azúcar de mesa en productos bajos en calorías, bajos en carbohidratos y "cetogénicos". Los productos sin azúcar que contienen eritritol a menudo se recomiendan para las personas que tienen obesidad, diabetes o síndrome metabólico y buscan opciones para ayudar a controlar su consumo de azúcar o calorías.



Las personas con estas afecciones también tienen un mayor riesgo de sufrir eventos cardiovasculares adversos, como ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares.



El eritritol es aproximadamente un 70 % tan dulce como el azúcar y se produce mediante la fermentación del maíz. Después de la ingestión, el cuerpo metaboliza pobremente el eritritol. En cambio, pasa al torrente sanguíneo y sale del cuerpo principalmente a través de la orina. El cuerpo humano crea cantidades bajas de eritritol de forma natural, por lo que cualquier consumo adicional puede acumularse.



Medir los edulcorantes artificiales es difícil y los requisitos de etiquetado son mínimos, sin mencionar que, a menudo, no enumeran los compuestos individuales. Lo más preocupante, es que el eritritol es "Generalmente Reconocido como Seguro (GRAS)" por la FDA, lo que significa que no hay requisitos para estudios de seguridad a largo plazo.



Por este motivo, los autores señalan la importancia de los estudios de seguimiento para confirmar sus hallazgos en la población general. Cabe aclarar que el estudio tuvo varias limitaciones, incluido que los estudios de observación clínica demuestran asociación y no causalidad.



“Nuestro estudio muestra que cuando los participantes consumieron una bebida endulzada artificialmente con una cantidad de eritritol que se encuentra en muchos alimentos procesados, se observaron niveles notablemente elevados en la sangre durante días, niveles muy por encima de los observados para aumentar los riesgos de coagulación”, dijo el doctor Hazen.



Y sostuvo que "es importante que se realicen más estudios de seguridad para examinar los efectos a largo plazo de los edulcorantes artificiales en general, y del eritritol en particular, sobre los riesgos de ataque cardíaco y accidente cerebrovascular, particularmente en personas con mayor riesgo de enfermedad cardiovascular".



Los autores recomiendan hablar con un médico o un dietista certificado para obtener más información sobre opciones de alimentos saludables y recomendaciones personalizadas.

