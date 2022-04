Las problemáticas relacionadas con salud mental, violencia y la dificultad para consolidar vínculos afectivos trascendentales repercuten en los sistemas educativos.



Rafael Bisquerra, psicólogo, pedagogo, doctor en ciencias de la educación, catedrático de la Universidad de Barcelona (España) y presidente de la Red Internacional de Educación Emocional, quien se encuentra en el país acompañando a la Universidad del Rosario en la consolidación de su programa integral de educación para la vida en el contexto académico habló con EL TIEMPO en razón a que es considerado una de las máximas autoridades en esta materia en el mundo.



¿Qué tanto influyen las emociones en la evolución de las personas?

Las emociones influyen en todo momento … Influyen en lo que sentimos, pensamos y hacemos. Esto hay que tenerlo siempre presente porque en la medida en que aprendamos a gestionar nuestras emociones, estas van a influir para que podamos mantener mejores relaciones con otras personas y mientras no seamos capaces de gestionar de forma apropiada nuestras emociones, vamos a comportarnos impulsivamente como auténticos analfabetos emocionales, de dónde puede derivar una parte importante de la violencia que hay en la sociedad y esto es lo que debemos evitar a través de la educación emocional.

¿Cuáles son las habilidades emocionales para la vida?

Las competencias emocionales incluyen conciencia emocional, regulación emocional, autonomía emocional, habilidades sociales y habilidades de vida para el bienestar. De esta forma, las habilidades de vida las entendemos como un aspecto de las competencias emocionales y dentro de esas habilidades están aquellas que nos permiten relacionarnos mejor con nosotros mismos.

Rafael Bisquerra es autor de varios libros sobre educación emocional, su línea de investigación desde finales de los años 90. Foto: Foto: Archivo particular

Así, tienen que ver con autoestima, autoconciencia, con la inferioridad. Estas habilidades son interpersonales.



Están las que permiten desenvolverse mejor socialmente, en grupo, hablar en público, están las que permiten gestionar mejor la vida profesional y el tiempo libre (...) habilidades básicas para la vida en el contexto: personal, familiar, profesional, social y de tiempo libre.

La educación emocional debería empezar desde el nacimiento como mínimo, pero mucho mejor y más necesario que empiece 8 o 9 meses antes del nacimiento, porque durante el embarazo ya se ha podido filmar y fotografiar fetos con expresiones emocionales, algo muy reciente y espectacular.



También sabemos que las emociones de la mujer embarazada, que en el fondo son bioquímicas y emocionales, a través del cordón umbilical, pasan al feto. Y todo esto hace que la mujer, en el proceso de gestación, sus emociones van a condicionar al futuro ser vivo. ¿Quién tiene responsabilidad sobre esto? Las familias pero hemos de llegar a estas familias para que tomen conciencia de su necesidad para formarse.

Yo propongo que a través de los ginecólogos y los pediatras se pueda sensibilizar a las familias, pero para llegar a esto se debe sensibilizar primero a los ginecólogos y los pediatras.

¿Por qué la cognición y las emociones parecen divorciadas en las aulas?

Esto se remonta al surgimiento del racionalismo con Immanuel Kant. A partir de este momento, y cuando estamos entrando en el siglo XIX, lo que predomina es el racionalismo en filosofía que hace abandonar la dimensión emocional que antes había estado presente, pero que a partir de ese momento desaparece y llegamos al siglo XX, donde la psicología está dominada por el conductismo, donde las emociones no son objeto de investigación científica y en la educación en el siglo XX, tanto cognitiva como tradicionalmente, emoción y cognición, se han contemplado como aspectos muy diferentes.

La condición y la razón se entienden como algo de prestigio profesional y de valor, y la emoción como algo de andar por casa, no profesional y casi desvalorizada. Hemos de llegar a finales del siglo XX donde se inicia la revolución emocional para poder analizar científicamente, en la inteligencia emocional, la neurociencia, la psicología positiva, esta relación en el sentido de cognición, razón y emoción. Son dos caras de la misma moneda y lo que hacemos las personas es sentir, pensar y actuar.



Nuestras emociones influyen en nuestra forma de pensar y por lo tanto influyen en nuestra forma de actuar.

¿En dónde queda eso de que ‘la letra con sangre entra’?

El paradigma educativo clásico ha sido este: “la letra con sangre entra” y yo lo he vivido y lo he recibido. Afortunadamente, esto prácticamente ha desaparecido en su totalidad y estamos a la puerta de un nuevo paradigma de la educación donde sustituimos esta consigna por enseñar algo donde lo importante es recordar cómo aquello nos va a impactar para aumentar las probabilidades de supervivencia y poder ser felices en este mundo.



Esto, en la medida que mis estudiantes tomen conciencia y puedan tener experiencia de que la lectura, por ejemplo, es una de las mejores formas para aprender y poder asociar el aprendizaje con experiencias satisfactorias.

Esto, en estos momentos, es un cambio de paradigma en la educación y me gustaría que cada vez más profesores y profesoras se unan a este proyecto.

¿Las emociones positivas se pueden contagiar?

Las emociones no son solamente una experiencia interior personal y subjetiva individual. También hay emociones colectivas, contagio emocional y se crean climas emocionales -pueden ser de emociones positivas o negativas-.

Imaginemos a Shakira, por ejemplo, en un concierto masivo que es capaz de crear un clima emocional impresionante. Esto es un contagio emocional.

¿Es posible educar para ser felices?

No solo es posible, sino que es un requisito para aprender a ser feliz. Entonces el reto es cómo voy a focalizar una educación que tiene que ser emocional para desarrollar competencias emocionales que permitan a todas las personas construir su propio bienestar … porque el bienestar y la felicidad se construyen. No es algo que viene dado ni gratis. Esto significa que no va a ser nada fácil desarrollar competencias emocionales para la construcción del bienestar, que es una de las competencias más difíciles en el sistema educativo.



De hecho, esto es así porque un estudiante en un trimestre no va a desarrollar competencias emocionales lo suficientemente potentes para la construcción del bienestar, esto necesita años de formación, educación, entrenamiento, y una auténtica gimnasia emocional.



Los aportes de la biogenética y neuroplasticidad nos indican que con lo que hacemos sentimos y pensamos nos entrenamos para ser cada vez más felices o infelices y, por tanto, es el resultado de un proceso de aprendizaje

¿Por qué en un mundo en el que las redes sociales dominan las comunicaciones se difunde más fácilmente lo negativo?

Porque las emociones surgen hace como mínimo 200 millones de años y surgen en la jungla para adaptarnos a nuestro entorno y adaptar las probabilidades de supervivencia. Imaginemos que la ley de la jungla es la ley del más fuerte y entonces imaginemos los animales que viven en el Amazonas, la pregunta básica es:¿eres mi presa o soy tu presa? Y ahí lo que hay es miedo y la persona debe huir si es una presa, o atacar si el otro es la presa para alimentarse. Esto se ha mantenido durante millones de años.

Facebook Twitter Linkedin

Según expertos, los padres y los maestros deben darles el ejemplo a los niños de cómo autorregularse para que ellos lo interioricen. Foto: 123RF

Las emociones las transmitimos genéticamente y estamos programados para aumentar las probabilidades de supervivencia de nosotros mismos como seres vivos y de nuestra especie, pero no estamos programados para ser felices. Esto es un lujo que todavía muchos no consideran como tal. Yo considero que es un lujo tan importante que puede contribuir a dar sentido a nuestra vida.

¿Cómo la educación emocional contribuye a disminuir la violencia?

Una parte muy importante de la violencia se activa a partir de la ira. La ira es una familia de emociones que incluye: rabia, enojo, enfado, furia, cólera, indignación, odio, etc.



Entonces, la persona que no es capaz de podar estas emociones tiene un comportamiento que tiende a derivar en violencia. Puede ser violencia verbal o física. Pensemos que la violencia es una de las grandes lacras de la humanidad ya que hay más de 1'200.000 personas que sufren una muerte violenta.



Se debe hacer todo lo posible por prevenirlo y evitarlo y hay evidencias de que esto es posible, pero que sea posible no significa que sea fácil. Requiere educación, investigación y presupuestos generosos por parte de la administración pública de los gobiernos si realmente queremos apostar a la prevención de la violencia. Yo propondría que todos los sistemas educativos tomen como prioritario la regulación de la ira como estrategia para la prevención de la violencia.



