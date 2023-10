Eclipse anular de sol: lo que no debe hacer ese día para evitar daños en sus ojos

El próximo sábado 14 de octubre sucederá el eclipse anular de Sol, un evento astronómico del que las personas podrán presenciar desde distintas regiones del continente americano. Sin embargo, es importante saber cómo protegerse y evitar mirar directamente al sol para prevenir riesgos en la visión.



La doctora Marta Cecilia Bermúdez, oftalmóloga, mediante un video compartido en sus redes sociales, ofrece distintas recomendaciones a tener en cuenta para no sufrir problemas en un futuro.



La primera es que si va a ser testigo del evento astronómico, debe hacerlo "a través de un vidrio de soldadura 14, que es el que más protección genera, o de unas gafas especiales para ver eclipses, que tienen que tener un certificado internacional de 2015 (ISO 12312-1:2015)”.



También, enfatiza que es importante ver el estado de las gafas, debido a que cualquier rasguño o grieta en el vidrio las vuelve deficiente frente al eclipse de Sol.



La oftalmóloga ha hecho énfasis en el cuidado de los ojos durante el próximo eclipse, pues mirarlo sin protección puede causar un daño en la retina que se llama retinopatía solar, que "es un daño irreversible, no doloroso, que puede ocurrir en cuestión de segundos, pero los síntomas no aparecen rápido. Pueden aparecer incluso unas semanas después de la exposición”.

Es importante tener gafas certificadas para no sufrir problemas de visión. Foto: iStock

Asimismo, el divulgador científico Germán Puerta, explica que el eclipse que sucederá el 14 de octubre es un evento peligroso, que a diferencia del presenciado en 1998, donde fue entre semana y se podían prevenir ciertos riesgos, el de este año genera mayor riesgo porque cae en un puente festivo donde "toda la población juvenil e infantil va a estar dispersa, muchos de ellos sin un control de adultos".



Puntos a tener en cuenta

Opciones que se presentan en reemplazo de gafas certificadas, como el uso de radiografías, paquetes de papitas o gafas de cine 3D, no ofrecerá la protección necesaria a los ojos, debido a que no se trata solo de reducir el brillo solar, sino protegerse de otras formas de radiación inmersas en el ambiente como la ultravioleta y el infrarrojo.



El profesor Gregorio Portilla, del Observatorio Astronómico Nacional, también señala que esta es una oportunidad que se puede aprovechar para que los niños y niñas incrementen sus conocimientos en astronomía y comprendan lo maravilloso que pueden ser ciertos fenómenos celestes.



Entre las recomendaciones que hace el experto para la observación del evento del sábado es que, aunque se cuente con las gafas adecuadas para hacer observación solar o los filtros de soldadura superiores al número 14, no se debe mirar de forma continuada utilizando estos medios de protección.



Sugiere el experto, "se ha de interrumpir la observación del sol cada cierto tiempo (lo recomendable es utilizar el filtro o las gafas certificadas solo por unos cuantos segundos) y dejar descansar el ojo por unos minutos ocupándose en alguna otra actividad, antes de reiniciar la observación".

El último eclipse solar visible en Colombia fue en 2019. Foto: iStock.

¿Cuánto va a durar?

En Bogotá se estima que el eclipse comenzará hacia las 11:48 a. m. y terminará a las 3:15 p. m. Será un evento largo, por lo que se recomienda, además de proteger los ojos custodiar también su piel con bloqueadores solares, e hidratarse adecuadamente. El máximo del eclipse se alcanzará a la 1:36 p. m. en la capital del país. Se recomienda consultar el portal timeanddate.com para obtener información sobre los horarios del eclipse para las diferentes ubicaciones del territorio nacional.

Sin embargo, por tratarse de un eclipse anular, ningún lugar experimentará una penumbra total, ni siquiera en ese punto máximo del eclipse.



“En el desierto de La Tatacoa (Huila) o en el norte de Cali, donde se dará la anularidad completa, vamos a tener una reducción de la luz con la que va a parecer que fueran las cinco o seis de la tarde. Va a ser significativa, de un momento a otro vamos a tener una especie de día nublado, pero no por el efecto de las nubes, sino por el efecto del eclipse”, explica Edilberto Suárez, director del Observatorio Astronómico LatitUD de la Universidad Distrital, quienes desde Bogotá adelantarán actividades de observación del eclipse con la comunidad.

Es una oportunidad para presenciar el eclipse con todos los sentidos, notar en la piel cómo la temperatura se reduce o cómo los sonidos de la naturaleza cambian cuando los animales se alteren por el drástico cambio en el ciclo normal de su día.



Fenómenos que a lo largo de la historia han inspirado mitos en diferentes culturas y relevantes descubrimientos científicos sobre las dinámicas de nuestro planeta en el sistema solar.

