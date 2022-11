La Organización Mundial de la Salud (OMS) anunció hoy que la próxima semana se enviarán a Uganda tres vacunas candidatas contra el ébola para que sean utilizadas en ensayos clínicos que permitan confirmar que son seguras y establecer su grado de eficacia.



(Siga leyendo: La OMS advierte que la distribución de vacunas a nivel global es desigual)

Las tres vacunas han sido evaluadas y han recibido el visto bueno inicial de un comité de expertos, que han recomendado que sean parte de los ensayos, dijo en una rueda de prensa el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, en una rueda de prensa.



Uganda declaró un brote de ébola el pasado septiembre, pero a diferencia de los últimos que se han registrado en el continente africano, esta vez no está causado por la cepa denominada "Zaire", sino por la cepa conocida como "Sudán".



Mientras que para la primera existen vacunas que se desarrollaron en el contexto de la epidemia de ébola que afectó a varios países de África occidental entre 2013 y 2016, para la cepa que circula actualmente en Uganda -y que ya ha causado 141 muertos- aún no existe una vacuna.



(Le puede interesar: Moderna ofrecerá vacunas anticovid adaptadas para países más pobres)



Las tres vacunas candidatas se probarán en Uganda en vacunaciones "en anillo", una estrategia que consiste en vacunar a las personas consideradas de riesgo, en particular las que viven con el enfermo y las que tuvieron algún tipo de contacto con éste cuando ya presentaba síntomas y hasta 21 días antes.



Esta estrategia no se aplica necesariamente a una zona geográfica, sino a una red social de personas y lugares. La OMS dijo que todavía no se sabe cuántos anillos se formarán, pero que la idea es que los ensayos clínicos sean lo suficientemente aleatorios como para generar evidencia sólida sobre el nivel de eficacia de las vacunas. La organización no precisó cuántas vacunas de cada tipo se enviarán a Uganda.

Más noticias de Salud