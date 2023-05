El actor, productor y ex luchador profesional estadounidense, Dwayne 'The Rock' Johnson, habló en una entrevista en formato podcast con The Pivot, sobre las batallas que ha enfrentado en su vida contra la depresión.



Una lesión en el hombro, sería uno de estos primeros escenarios, pues terminó con su carrera de fútbol americano en la Universidad de Miami. El actor explicó que a raíz de esta situación dejó de asistir a clases y no participó más en otras actividades, incluyendo el ejercicio.



"Mi primera batalla contra la depresión fue allá en Miami. No quería ir a la escuela, estaba listo para irme. Dejé la escuela. No tomé ningún examen parcial y simplemente me fui”, explicó.

Mediante su cuenta de Instagram, el actor también compartió un mensaje sobre salud mental. Foto: Instagram: @therock

Lo cierto es que la depresión puede manifestarse de distintas maneras en diferentes personas, pero hay algunos comportamientos y síntomas comunes asociados con esta condición como, por ejemplo, los sentimientos de tristeza, el aislamiento social o la irritabilidad.



"Pero lo interesante en ese momento es que simplemente no sabía qué era. No sabía qué era la salud mental, no sabía qué era la depresión. Simplemente, sabía que no quería estar allí”, agregó el actor.



Al respecto, se sabe que a pesar de que la depresión es una condición médica legítima, todavía existe un estigma asociado con ella, lo que puede hacer que algunas personas no quieran reconocer que están experimentando síntomas de depresión.



El actor recordó que también tuvo que luchar contra la depresión luego de su divorcio. “Años más tarde, volví a pasar por eso cuando me divorcié, no sabía que era”, dijo Johnson.



Mediante su cuenta de Instagram, el actor también compartió un mensaje sobre salud mental. “He trabajado duro a lo largo de los años para obtener las herramientas emocionales para superar cualquier dolor mental que pueda ponerme a prueba. Pero hace años no sabía qué era la lucha contra la salud mental”, escribió.

"Como hombres, no hablamos de eso. Simplemente, mantuvimos la cabeza baja y lo superamos. No es saludable, pero es todo lo que sabíamos. Tener el coraje de hablar con alguien es tu superpoder. Perdí a dos amigos por suicidio. Habla con alguien. A pesar de cómo te sientas, nunca estás solo”, agregó.



Después de su éxito en la lucha libre, Johnson comenzó a actuar en películas, apareciendo en películas como "The Mummy Returns", "The Scorpion King" y "Fast & Furious" entre muchas otras. En 2019, fue nombrado el actor mejor pagado del mundo por la revista Forbes. Además de su carrera en el cine, también ha participado en programas de televisión, incluyendo la serie "Ballers" de HBO.



Además de su trabajo en el entretenimiento, Johnson es conocido por su trabajo filantrópico, especialmente a través de su fundación "The Dwayne Johnson Rock Foundation", que se enfoca en ayudar a niños y jóvenes en situaciones desfavorecidas. También ha sido reconocido por su trabajo en apoyo de los veteranos de guerra y sus familias.

