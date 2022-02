Una investigación internacional ha descubierto que dos anticuerpos son los responsables de desencadenar la respuesta inmunitaria que provoca el deterioro de los implantes cardíacos de origen animal.



El trabajo, publicado en la revista científica "Nature Medicine", abre la puerta al diseño de nuevas estrategias que permitan detener ese deterioro, informó este jueves en un comunicado el español Instituto de Investigaciones Biomédicas de Bellvtige (IDIBELL), que participa en el estudio junto con otras instituciones, entre ellas el también español Hospital Universitario de Bellvitge.



En concreto, el estudio revela que las válvulas cardíacas hechas a partir de tejido animal, que acostumbran a ser la mejor opción en caso de necesitar un reemplazo, acaban deteriorándose al cabo de unos diez o quince años debido a dos anticuerpos que aparecen de forma natural en los humanos.



Estos anticuerpos reconocen moléculas del tejido animal de la válvula como no propias e inician una respuesta inflamatoria que la acaba dañando. Se estima que el 2 % de la población occidental necesitará el reemplazo de una válvula cardíaca en el transcurso de su vida.



Conociendo las causas del deterioro, los investigadores proponen producir las válvulas a partir de tejido de animales modificados genéticamente que no expresen las moléculas que reconocen los dos anticuerpos y alargar así su duración.



"Ya se han generado cerdos que no expresen algunas de estas moléculas concretas, es un ejemplo el donante de corazón del primer trasplante cerdo-humano que acaba de tener lugar en Maryland (EE.UU.): tenemos la tecnología para crearlo, solo habría que probarlo en este contexto", afirmó el jefe de grupo de investigación IDIBELL y jefe del Servicio de Medicina Intensiva del Hospital de Bellvitge, Rafael Mañez, que durante años ha coordinado un programa pionero en el campo del xenotrasplante (trasplante de células, tejido u órganos de una especia a otra).



En esta investigación se han estudiado casi 1.700 pacientes de toda Europa, a los que se ha realizado un seguimiento de su evolución en los quince años posteriores al recambio valvular.



El gran número de personas incluidas en esta cohorte internacional ha permitido detectar que estos pacientes presentan un aumento significativo de esos anticuerpos en cuestión un mes después de la implantación y crean depósitos de anticuerpos en las mismas válvulas.



Por otra parte, la "spinoff", la filial, surgida del IDIBELL RemAb Therapeutics ha diseñado un tratamiento que elimina de forma selectiva e inocua uno de los anticuerpos desencadenantes del deterioro de las válvulas biológicas. Este compuesto ha mostrado su eficacia en las pruebas preclínicas y este año se iniciará un ensayo para testarlo en humanos.



"Administrar este tratamiento a las personas que se les ha implantado una válvula biológica sería una buena solución para ampliar su vida media", destacó Mañez, quien añadió que el hallazgo también supone una nueva alternativa para las personas jóvenes que necesitan un reemplazo valvular.



Para estos pacientes las válvulas biológicas no son una buena opción, pues cada diez años deberían someterse a una cirugía de alto riesgo, lo que les obliga a utilizar válvulas mecánicas metálicas, que son permanentes pero requieren la administración de anticoagulantes de por vida.



El tratamiento con anticoagulantes debe realizarse bajo un estrecho seguimiento médico e implica el riesgo de sufrir una hemorragia descontrolada. "Poder optar a las válvulas biológicas supondría una clara mejora en la seguridad y la calidad de vida de estos pacientes más jóvenes, además de un ahorro de recursos para los sistemas de

salud", subrayó.

