¿Es usted de los que aprovecha los fines de semana para pasar un rato más en la cama y extender su horario de sueño? Pues, según Elizabeth Klerman, experta en sueño del Hospital General de Massachusetts y profesora de neurología en la escuela de medicina de Harvard, este hábito podría tener beneficios para su salud y energía.



Bien sea por tener extensas jornadas de trabajo, problemas familiares o, simplemente, quedarse hasta altas horas de la noche realizando otro tipo de actividades, el desequilibrio de los hábitos de sueño puede traer consigo problemas como el ausentismo, presentismo -personas que acuden al trabajo cansadas-, accidentes automovilísticos y errores en las prácticas diarias, de acuerdo con algunos expertos de Harvard, para ‘The Harvard Gazette’.

“Hay efectos adversos sobre el estado de ánimo, trastornos psiquiátricos, trastornos cardiovasculares, aumento de la obesidad, probablemente cáncer, definitivamente demencia y enfermedades neurológicas. También memoria y función cognitiva”, agregó Till Roenneberg, profesor de cronobiología en la Universidad Ludwig-Maximilian de Munich y exinvestigador asociado en la prestigiosa universidad estadounidense, con respecto a las consecuencias de no tener regulados los hábitos de sueño.

Alentamos a las personas a que duerman más las noches en que no tienen trabajo ni escuela al día siguiente FACEBOOK

TWITTER

Aunque existen algunos casos crónicos que, obligatoriamente, requieren que las personas reciban atención médica, pues derivan de un trastorno de sueño, los problemas que provienen de cargas laborales, familiares o preocupaciones pueden encontrar solución en una acción simple: ponerse al día en el sueño. ¿Y qué mejor momento para hacerlo que los fines de semana?

(Lea también: El 'mindfulness' y la meditación ayudan a tratar la ansiedad, según Harvard).

Klerman y Roenneberg explican que lo ideal es que las personas no se priven de dormir bien cada noche -debido a que esto puede conllevar grandes problemas en la salud-, pero también son realistas y admiten que, en medio de las obligaciones diarias, esta tarea resulta muy difícil. Ante ese panorama, los fines de semana se erigen como días ideales para tener un respiro de la rutina y reponer horas de sueño.

Facebook Twitter Linkedin

La privación del sueño puede traer problemas para la salud. Foto: iStock

Hay unas señales claras que pueden alertar a los individuos con respecto al mal descanso: si necesita un reloj despertador para levantarse, duerme profundo una vez su cabeza toca la almohada o necesita llevar a cabo varias siestas durante el día. Según aclaran los especialistas, si presenta algunos de estos signos, tal vez sea necesario que reevalúe sus hábitos de sueño.

(Siga leyendo: Harvard revela cuáles son las relaciones que debe cultivar para ser exitoso).

“Alentamos a las personas a que duerman más las noches en que no tienen trabajo ni escuela al día siguiente, si es posible, ya que la mayoría de las personas no duermen lo suficiente en general. No se preocupe por si su horario de sueño es regular si normalmente no duerme lo suficiente”, alerta Klerman para el portal institucional citado anteriormente.

Facebook Twitter Linkedin

Dormir con la televisión encendida perjudica el sueño, según los expertos. Foto: iStock

(De interés: Así podrá mantener y perder peso con el método del plato saludable de Harvard).

Entre los consejos que brinda Harvard para conseguir un buen descanso está reservar la cama para dormir -no usarla para trabajar, ver televisión, comer u otras actividades-, tener un ritual de sueño -en el que despeje su mente con una actividad que lo reconforte-, comer liviano antes de dormir -tratar de no ingerir alimentos dos o tres horas antes de conciliar el sueño- y evitar el consumo en exceso de alcohol y cafeína durante el día.

Más noticias en EL TIEMPO

¿Cómo mejorar la vida sexual, según la ciencia?



¡Ojo! La advertencia de Harvard sobre el consumo de semillas de chía

La cantidad de carbohidratos que puede comer sin engordar, según Harvard



REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS