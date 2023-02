Dormir con audífonos tiene múltiples riesgos en materia de salud auditiva que es necesario tener presentes para preservar un oído sano. Conozca las afectaciones que puede producir esta práctica.

Algunas personas disfrutan tener audífonos puestos para poder escuchar música mientras se quedan dormidas, pero esto no sería muy beneficioso.



De hecho, es muy frecuente que al hacerlo los audífonos permanezcan en el canal auditivo durante la noche, pues los estímulos ayudan a que se entre en el sueño súbitamente.



Aunque no siempre es por accidente, pues hay quienes se los ponen específicamente para la hora de dormir.



Cualquiera que sea el caso, la realidad es que el beneficio de la música para conciliar el sueño es muy poco en comparación con el daño que podría causar en el oído.



Uno de los peligros más comunes es el de la acumulación de cera, pues si el aire no circula adecuadamente en el interior de este órgano se puede acumular este material.



Y un exceso de cera en el canal auditivo, sobre todo cuando se endurece, puede provocar pérdida temporal de la audición.



También se corre el riesgo de contraer una otitis externa, que es una infección dolorosa que ocurre cuando el oído está constantemente expuesto a humedad.



El problema en este caso particular es que el uso prolongado de los audífonos puede hacer que la piel dentro del oído se desgaste, lo que evita que pueda mantener fluidos como el agua fuera.



En casos más severos es posible que haya una pérdida de audición, que podría deberse a una eventual subida del volumen de lo que se esté reproduciendo, afectando este órgano tan sensible.



Además, dormir con audífonos puede traer consecuencias negativas a la calidad del sueño, pues el cerebro está procesando esta información toda la noche y nunca puede tener un descanso por completo.



Estos peligros del uso de audífonos por las noches se suman al de no escuchar sonidos importantes, como alarmas o pedidos de ayuda.



Hay personas que dicen no poder dormir sin tener música, ASMR o sonidos de ambiente en sus audífonos, pero en estos casos la recomendación sería adecuar el espacio donde se descansa para poder ponerlos en algún parlante a u volumen moderado.



También hay algunos consejos básicos para el cuidado del oído en el uso de audífonos, que comprenden detalles como mantener los aparatos limpios y desinfectados, limpiar los oídos después de usarlos y no superar los niveles de volumen saludables.

