En caso de que una persona necesite atención de urgencias y no este registrada en el Sisbén o tampoco este afiliada a una EPS, puede acudir a cualquier entidad pública que preste servicios en salud.



De acuerdo a lo establecido en la Ley 100 de 1993: "La atención inicial de urgencias debe ser prestada en forma obligatoria por todas las entidades públicas y privadas que presten servicios de salud a todas las personas, independiente de la capacidad de pago".



Si habita en la ciudad de Bogotá, también puede comunicarse a la Línea de Emergencias 123, mediante la cuál un equipo de profesionales de la Secretaría de Salud le brindará orientación sobre lo que debe hacer y el hospital o centro médico más cercano al que puede asistir.



Existe un extenso listado de los hospitales o centros de salud que prestan sus servicios por todas las localidades de Bogotá, incluido el de urgencias médicas, y que son administrados por las cuatro Subredes Integradas de Servicios de Salud de la Secretaría de Salud:



Hospitales de la Subred Sur

- UMHES El Tunal: Carrera 20 # 47B-35 Sur.

- UMHES Meissen: Carrera 18 B # 60 G - 36 Sur.

- UMHES Vista Hermosa: KR 18 C # 66 A - 55 Sur.

- UMHES Tunjuelito: Carrera 20 # 47B-35 Sur.

- CAPS Vista Hermosa: KR 18 C No. 66 A - 55 SUR. Localidad Ciudad Bolívar.

- USS San Juan de Sumapaz: Corregimiento San Juan De Sumapaz.

- USS Nazareth: Corregimiento De Nazareth De Sumapaz.

- USS Jerusalén: CL 77 # 85 B -13 Sur.



Hospitales de la Subred Sur Occidente

- USS Occidente de Kennedy: Transversal 74 F # 40 B 54 Sur. Es la unidad principal de atención en salud de la Subred Sur Occidente.



Hospitales de la Subred Centro Oriente

- Hospital Jorge Eliécer Gaitán: Calle 6 # 4A-26 Este.

- Hospital Santa Clara: Carrera 14B # 1-45 Sur.

- Hospital Victoria: Diagonal 39 Sur # 3-20 Este.

- Hospital Materno Infantil: Carrera 10 # 1- 66 Sur.

- Hospital San Blas: Transversal 5 Este # 19-50 Sur.

- Centro de Salud Samper Mendoza: Carrera 23 # 22a- 26.

- Centro de Salud Perseverancia: Carrera 5 # 33a-45.

- Centro de Salud Diana Turbay: Calle 48x # 5-79 Sur.

- Centro de Salud Olaya: Carrera 21 # 22-51 Sur.

- Centro de Salud Chircales: Transversal 51 Bis # 48F-69.



Hospitales de la Subred Norte

Seis de las unidades de la Subred Norte prestan servicios de urgencias en:

- UMHES Simón Bolívar: Calle 165 # 7 - 06.

- Centro de Servicios Especializado y Engativá: Carrera 104 # 50-152c.

- Calle 80: Transversal 100 A # 80A-50.

- CAPS Gaitana: Transversal 116C # 133-18.

- CAPS Emaús: Calle 64C # 121-76. Engativá.

- CAPS Chapinero: Calle 66 # 15 - 41.



Una vez solucionada la urgencia, la IPS que lo atendió, deberá gestionar su filiación al Régimen Subsidiado de Seguridad Social en Salud.

