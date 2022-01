Son muchos los motivos por los que donar sangre es importante. En una ciudad como Bogotá, cada día 200 personas salvan su vida gracias a las transfusiones. También es verdad que algunos tratamientos de cáncer, cirugías complejas, accidentes de tráfico y trasplantes de órganos, no serían posibles sin donaciones de sangre.



Además, la cantidad donada sólo representa el 10% de la sangre que normalmente se posee, porcentaje que no interfiere con el funcionamiento normal del organismo y puede salvar tres vidas.



Sin embargo, muchos se preguntan si existe un límite de edad para donar sangre. De acuerdo con la Cruz Roja, en Colombia cualquier persona entre los 18 y 65 años puede ser un potencial donante. Es más, si ha sido un donante habitual, continua con un buen estado de salud y previa valoración médica se determina que la donación de sangre no le generará ningún riesgo para su salud, puede continuar haciéndolo.



Cada donador, debe cumplir con los siguientes requisitos mínimos:



• Estar en buen estado de salud.

• Pesar más de 50 kilos.

• Haber dormido y comido bien en las últimas 24 horas.

• No estar bajo el efecto de alcohol o sustancias alucinógenas.

• No estar en ayunas.

• Estar en disposición de responder con la verdad al personal del banco de sangre cuando pregunte sobre su estado de salud y las conductas de riesgo para algunas infecciones.

• En los últimos doce meses no haberse realizado tatuajes, acupuntura, terapia neural ni otro procedimiento que involucre el uso de agujas.

• No haber tenido nueva pareja sexual en los últimos seis meses.

• No padecer enfermedad de Chagas.

• No haber estado infectado con el virus del VIH, virus de la Hepatitis B, virus de la Hepatitis C.

• No haber tenido sífilis o haber recibido tratamiento para sífilis.

• No haber donado más de tres veces en el último año si es mujer; o cuatro veces, si es hombre.



Es importante mencionar que las mujeres en estado de embarazo no pueden donar sangre. Sólo puede hacerlo hasta un año después del parto vaginal o cesárea. Las mujeres que están lactando pueden donar seis meses después de terminado dicho periodo o hasta que la alimentación del bebé esté compuesta principalmente por sólidos. Las mujeres que han tenido legrados o abortos pueden donar sangre después de seis meses de dicho procedimiento.



Tampoco pueden donar sangre los trabajadores de la salud que atienden la pandemia por covid-19. Esto sucede porque si están atendiendo pacientes infectados con covid el grado de exposición al virus es alto, a pesar de estar utilizando todas las medidas de protección y en el momento de donar a pesar de no presentar síntomas, pudiera estar incubando el virus y ser un portador asintomático.



Cabe destacar que donar sangre no tiene efectos negativos para el organismo. En algunas ocasiones podría producirse mareo, especialmente cuando no se controlan los nervios y se está muy ansioso, situación que debe informar al profesional del banco de sangre que lo está atendiendo para que intervenga oportunamente y controle la situación.



En una ciudad como Bogotá con más de siete millones de habitantes, cada año se necesitan como mínimo 365.000 unidades de sangre para mantener o salvar la vida de más de 76.000 pacientes. Por lo anterior, para abastecer la sangre que se requieren en cerca de los 80 hospitales y clínicas donde se transfunde sangre en la ciudad, se requiere que diariamente donen sangre segura por lo menos 380 ciudadanos.

