Cuando una persona, en un acto solidario y altruista, decide donar sangre puede salvar tres vidas, ya que cada unidad donada es sometida a un proceso de centrifugación con el que se pueden obtener glóbulos rojos, concentrados de plaquetas y plasma.



(Lea también: Estos son los alimentos que se convierten en azúcar en la sangre)



Así, cada uno de estos componentes sanguíneos tiene una indicación clínica específica y vital, según lo explica Bernardo Camacho, médico especialista en bancos de sangre y director del Instituto Distrital de Ciencia, Biotecnología e Innovación en Salud.



(Además: La composición de las lágrimas cambia según la causa por la que se llora).

Por su parte, Ayda Rodríguez, directora del Banco de Sangre de la Cruz Roja Colombiana, asegura que la principal causa por la que se debe donar el tejido hemático es porque ni la sangre ni ninguno de los componentes sanguíneos han podido ser fabricados o reemplazados por la ciencia y “la única fuente para obtenerlos es el ser humano”.

Además de la satisfacción por ayudar a personas que lo necesitan, donar sangre trae beneficios para la salud del donante. Al respecto, el doctor Camacho manifiesta que donar sangre activa y renueva la producción de células sanguíneas en el organismo.



“En los hombres que habitualmente pueden tener alta concentración de glóbulos rojos en la sangre disminuye la viscosidad de esta y se ha demostrado que disminuye el riesgo de infarto del corazón asociado con esta condición y otras molestias como hipertensión”, indica el especialista, quien agrega que el volumen de la donación (450 mililitros) se recuperará en poco tiempo y los glóbulos rojos donados lo harán en dos o tres semanas.



Las reservas de sangre se miden por índices de donación, es decir, unidades donadas por mil habitantes de población/año. Aunque estos índices han ido aumentando en el país, sobre todo en las ciudades capitales donde se concentran los bancos de sangre con mayor capacidad de colecta, esta donación no es suficiente para satisfacer plenamente las necesidades de algunos departamentos.



Algunas regiones como el Chocó, La Guajira, Vaupés, Guainía y otros territorios, no tienen un suministro oportuno, suficiente y adecuado de sangre y componentes de la sangre como los glóbulos rojos y concentrados de plaquetas.



(Le recomendamos consultar: Contaminación del aire, una de las principales causas de muerte en el mundo).

La sangre no ha podido ser fabricada por la ciencia y la única fuente para obtenerla es el ser humano, de ahí la importancia de la donación FACEBOOK

TWITTER

Camacho es enfático al decir que “Colombia tiene que hacer esfuerzos por incrementar la donación de sangre, procesamiento y disponibilidad de hemocomponentes y una oportuna, suficiente y equitativa distribución en todos los centros clínicos y hospitalarios del país, donde se necesite”.



En tal sentido, dice el experto, hay que reconocer que se ha incrementado la donación voluntaria, altruista, generosa y solidaria de sangre, “pero es necesario incrementar los donantes habituales y repetitivos para implementar un sistema de donación de sangre más eficiente, suficiente y seguro”.

Una mirada al mundo

En el mundo se hacen aproximadamente 118,5 millones de donaciones de sangre y, de acuerdo con la OMS, la distribución por edades de los pacientes transfundidos varía considerablemente en función del país.



Es así que en las naciones de ingresos altos el grupo de pacientes transfundidos con mayor frecuencia son los mayores de 60 años, quienes perciben hasta un 76 por ciento del total, mientras que en los países de ingresos bajos más de la mitad de las transfusiones (54 por ciento) se realizan a menores de 5 años.





(Le puede interesar: Dormir adecuadamente, clave para el sistema inmune).



Por otra parte, en los países de ingresos altos las transfusiones se utilizan en mayor proporción para apoyo a cirugías, traumatismos, tratamiento de tumores o neoplasias sanguíneas, en tanto que las complicaciones gestacionales y la anemia infantil grave son las principales causas de dicho procedimiento.



Para la autoridad sanitaria internacional, existen tres tipos de donantes de sangre: voluntarios no remunerados, familiares o allegados de la persona que necesita la transfusión y los donantes remunerados.

Facebook Twitter Linkedin

Cada 14 de junio el mundo conmemora el Día Mundial del Donante de Sangre con el fin de concientizar a la población sobre la importancia de esta práctica. Foto: Juan Pablo Rueda Bustamante / El Tiempo

Así, los datos notificados a la OMS muestran aumentos considerables en las donaciones de sangre voluntarias en los países de ingresos bajos y medios, pues entre 2008 y 2018, al menos 119 naciones reportaron un aumento de 10,7 millones de las unidades de sangre donadas por voluntarios, en donde la región de Asia suroriental informó el porcentaje más alto (127 por ciento), seguida de las regiones de las Américas y África (ambas del 81 por ciento), pero en términos de cifras absolutas la región del Pacífico occidental –con 4,15 millones de donaciones– ostenta el liderazgo en este sentido.



Asimismo, una mirada a los datos sobre el sexo de los donantes en el mundo muestra que son las mujeres quienes efectúan el 33 por ciento de las donaciones, si bien esta cifra puede llegar a ser muy variable. Con respecto a la información demográfica, llama la atención que son proporcionalmente más los jóvenes donadores en países de ingresos bajos y medios que en países de ingresos altos.

Por la pandemia

La emergencia a todo nivel derivada del covid-19, además de poner a prueba los sistemas de salud en el planeta, supuso una disminución en los números de donadores de estos tejidos, poniendo en alerta la disponibilidad de este recurso vital en todos los lugares. Particularmente en la región, la Organización Panamericana de la Salud estimó que la donación de sangre en América Latina y el Caribe cayó un 20 por ciento durante el primer año de la pandemia de covid-19.



(Siga leyendo: Mujeres, las más afectadas por la pandemia en las Américas)



“La necesidad de sangre es universal, pero el acceso a ella no lo es”, declaró el subdirector interino de la OPS, Marcos Espinal, durante su participación virtual en el acto mundial llevado a cabo en México como país anfitrión este año de las celebraciones en el marco del Día Mundial del Donante de Sangre que se conmemora cada 14 de junio, y es que cabe anotar que en muchos países la demanda de sangre supera la oferta.



Colombia no se mantuvo ajena a este panorama. Ayda Rodríguez, directora del Banco de Sangre de la Cruz Roja Colombiana, aseguró que la crisis de la pandemia redujo significativamente los donantes de sangre en el país. De este modo, el Instituto Nacional de Salud notificó que durante 2020 en el país se captaron 796.550 donantes, un promedio mensual de 66.379 donantes, presentando una disminución con respecto a 2019 de 11,1 por ciento.



Sin embargo, según cifras de la Cruz Roja Colombiana, en 2021 se recibieron 897.637 donaciones de sangre en todo el país en los 83 bancos de sangre y se transfundieron más de mil personas a diario en el territorio nacional, es decir, un total de 370.000 personas se beneficiaron gracias a los donantes voluntarios de sangre.

El volumen de la donación (450 mililitros) se recuperará en poco tiempo y los glóbulos rojos donados lo harán en dos o tres semanas. FACEBOOK

TWITTER

Según Rodríguez, en lo que va de 2022 el número de donantes de sangre se ha regularizado y los colombianos están volviendo a los puestos de donación. “Siempre se están requiriendo componentes sanguíneos en el país”, por lo que reitera la invitación para que las personas sanas que cumplen con los requisitos para hacerlo realicen esta labor que salva vidas. Además, Rodríguez enfatiza en que los hombres pueden donar cada tres meses (4 veces al año), mientras que las mujeres cada cuatro meses (tres veces al año), pero “si la población sana donara al menos dos veces al año tendríamos suficientes componentes sanguíneos en los bancos de sangre”, concluye la experta.



En lo que va del año 2022 se han hecho 153.363 transfusiones en todo el país y se han aceptado 393.600 donaciones. Actualmente, Colombia cuenta con 25 donantes por cada mil que pueden donar. Asimismo, cifras dadas a conocer a final de 2021 por la Cruz Roja Colombiana dan cuenta de que la mayor demanda de sangre en el territorio nacional es del grupo O positivo y el 60 por ciento del total de la sangre captada pertenece a este grupo sanguíneo, seguido de A positivo (23 por ciento), B (8 por ciento) y AB positivo (1 por ciento).



(De su interés: Colombia cuenta con nueva Unidad de Trasplante de Médula Ósea).



De otro lado, las estadísticas muestran que los menores porcentajes corresponden a los grupos con RH negativo (8 por ciento) y, pese a que son los donantes universales –les pueden donar a todos los demás grupos– las personas que tienen este tipo de sangre solo son compatibles con esta misma sangre, por lo que es necesario contar con donantes RH negativos permanentemente.

Facebook Twitter Linkedin

Mitos en torno a la donación de sangre son una de las razones por las que los colombianos no están acudiendo. Foto: Óscar Bernal / EL TIEMPO

Una mirada por departamentos muestra que Bogotá, Santander y Huila reportaron las mayores tasas de transfusión, con el 38,7 por ciento del total de pacientes, pues albergan al 27,5 por ciento de la población del país, según los últimos informes disponibles.



Por su parte, Atlántico presentó una tasa de transfusión 2,1 veces más alta que el promedio nacional y un 60,2 por ciento superior a la capital, siendo esta última el único territorio en donde se presentó un crecimiento en las tasas con 2,4 por ciento. A su vez, Bogotá es la ciudad de Colombia con el mayor índice de donación de sangre con alrededor de 35 donaciones por 1.000 habitantes al año.

Estos son los requisitos para donar sangre

-Tener entre 18 y 65 años.



-Gozar de buena salud.



-Pesar más de 50 kilos.



-No estar embarazada.



(También puede leer: Células madre: profesora formuló normas ISO para trabajar con estas).



-Si la mujer que desea donar sangre está lactando, se recomienda que su hijo tenga más de un año de edad.



-Debe esperar un año para realizar su donación si ha visitado zonas endémicas de malaria; se ha hecho piercings, tatuajes, procedimientos de maquillaje permanente, acupuntura, o cualquier otro tipo de procedimiento que involucre agujas.



-Debe esperar 15 días si ha tenido o ha estado en contacto con personas con covid-19.



-Esperar 7 días después de la vacunación contra covid-19 para donar.



-No tener enfermedades crónicas como diabetes.



-No haber recibido transfusiones de sangre en los últimos seis meses.



-No haber ingerido licor la noche anterior a la donación.



-No haber tomado antibióticos quince días antes de realizar la donación.



-Si le han realizado alguna cirugía recientemente, es necesario que se lo comunique a los profesionales de la salud que se encuentran en el centro de donación.



-El donante no debe haber tomado antiparasitarios al menos 15 días antes.



-Tener un comportamiento sexual responsable.



-El donante debe ingerir alimentos mínimo 4 horas antes de hacer la donación.



UNIDAD DE SALUD

En Twitter @SaludET

También puede leer:

- La OMC alcanza acuerdo 'sin precedentes' sobre vacunas anticovid.

- Así es el Síndrome de Noé, la afección de amor desmedido por los animales.

- Covid-19: ¿qué medidas se adoptarán por el quinto pico?