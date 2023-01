En Colombia, diciembre es la temporada en la que más aumentan los índices de accidentalidad, violencia y lesiones de todo tipo.



A pesar de que todos los años el panorama nacional es similar, los bancos de sangre en ciudades como Cali, Medellín y Bucaramanga expusieron que este año la situación fue mucho más compleja que en épocas anteriores, puesto que las reservas de sangre resultaron ser bastante escasas para la cantidad de pacientes que acudían a los centros de atención y hospitales con heridas graves.

Según las autoridades sanitarias de cada territorio, la colecta de tejido hemático fue compleja debido a factores propios de cada ciudad que impedían el desarrollo oportuno de las jornadas programadas en algunas empresas y sitios públicos donde suelen recaudarse las reservas de sangre necesarias para suplir la demanda de transfusiones durante la temporada de fin de año.



Estas reservas se miden por índices de donación, es decir, unidades donadas por mil habitantes de población/año. Aunque estos índices han ido aumentando en el país, sobre todo en las ciudades capitales donde se concentran los bancos de sangre con mayor capacidad de colecta, esta donación no es suficiente para satisfacer plenamente las necesidades de algunos departamentos.



Ciertas regiones como el Chocó, La Guajira, Vaupés, Guainía y otros territorios no tienen un suministro oportuno y adecuado de sangre y componentes de la sangre como glóbulos rojos, concentrados de plaquetas y plasma, según lo explica Bernardo Camacho, médico especialista en bancos de sangre y director del Instituto Distrital de Ciencia, Biotecnología e Innovación en Salud.

"Todos los años se presenta la misma situación, cuando llega diciembre no hay donaciones y es cuando más se necesitan", afirma Camacho. Foto: Banco Distrital de Sangre

Para Camacho, un problema adicional es que “la organización de los bancos de sangre en Colombia no es la más adecuada”. De acuerdo con el experto, a lo largo y ancho del país existen pequeños bancos de sangre que no tienen la capacidad de planificar colectas en la población. “No tienen la logística que se requiere, como una unidad móvil, tienda con carpa, mobiliario y personal dedicado única y exclusivamente a la colecta de sangre”, explica.



Otro factor esencial que contribuye a la escasez de tejido hemático en la temporada de fin de año es la falta de previsión que tienen algunos de estos centros especializados para suplir las reservas que se agotan conforme pasan los días.



“Todos los años se presenta la misma situación, cuando llega diciembre no hay donaciones y es cuando más se necesitan. Por este motivo, a lo largo del año debemos tener la capacidad de ir haciendo reservas de sangre para que cuando venga la temporada decembrina podamos tener unidades suficientes para atender la demanda. De ahí que es clave la previsión”, explica el experto.



Camacho señala que muchos de estos pequeños bancos de sangre no suelen prever que durante las fiestas de diciembre y las vacaciones de enero los donantes habituales no están en capacidad de asistir a las colectas puesto que debido al ambiente festivo suelen beber alcohol, descansar poco o salen de sus ciudades de residencia, entre otras razones.



La situación dificulta que las campañas para recolectar reservas de tejido hemático y todos sus componentes tengan un curso normal y exitoso, por lo que Camacho insiste en que la previsión es importante para suplir las reservas de sangre con anticipación.



Por otro lado, Patricia Forero, directora técnica del Banco de Sangre Distrital, asegura que todavía existe una marcada predisposición de la población a creer en mitos sobre la donación de sangre que derivan de la falta de conocimiento sobre este proceso.

Los hombres pueden donar cada tres meses (4 veces al año), mientras que las mujeres cada cuatro meses (tres veces al año), Foto: Banco Distrital de Sangre

“Las personas manifiestan tener temor a engordar y adelgazar, a desmayarse o a quedar débil, temor a adquirir infecciones con el material que utilizamos en la donación, entre otra información que no es real y que ha sido creada por la falta de educación en el tema de la donación”, asegura.



Por este motivo, Forero explica que las campañas no solo están enfocadas en recolectar sangre, sino también en explicarles a las personas que donar es importante no solo porque las transfusiones forman parte del tratamiento de algunas enfermedades, sino también porque se ayuda a mejorar la calidad de vida de muchos pacientes e incluso se pueden salvar vidas en situaciones médicas de extrema gravedad como es el caso de hemorragias en accidentes de tránsito o en partos complicados.



Por su parte, Ayda Rodríguez, directora del Banco de Sangre de la Cruz Roja Colombiana, asegura que, al finalizar el año 2022 y a principios de 2023, se han realizado grandes campañas con puntos importantes de recolección no solo en Colombia, sino también en América Latina.



La experta explica que siempre se están requiriendo componentes sanguíneos en el país, por lo que reitera la invitación para que las personas sanas que cumplen con los requisitos para hacerlo realicen esta labor que salva vidas. Además, Rodríguez enfatiza en que los hombres pueden donar cada tres meses (4 veces al año), mientras que las mujeres cada cuatro meses (tres veces al año), pero “con que la población sana donara al menos dos veces al año tendríamos suficientes componentes sanguíneos en los bancos de sangre”, concluye la experta.

Salvar vidas

En el proceso, existe un tiempo durante el cual algunos agentes infecciosos no son detectables en la sangre, y pasan inadvertidos en las pruebas de laboratorio. Foto: Banco Distrital de Sangre

Una persona sana está en capacidad de donar sangre habitualmente durante 42 años de su vida. Un solo donador de tejido hemático puede ayudar a mejorar la vida de tres personas, pero si cada individuo se propusiera donar sangre al menos dos veces al año, podría salvar a más de 300 pacientes durante el transcurso de su existencia, según lo explica Ayda Rodríguez, directora del Banco de Sangre de la Cruz Roja Colombiana.



De acuerdo con la experta, la principal causa por la que se debe donar sangre es porque las farmacéuticas no han logrado, no obstante sus esfuerzos, crear un producto sustituto del tejido hemático y sus componentes sanguíneos, por lo que “la única fuente para obtenerlos es el ser humano”.



Quienes deciden empezar a donar sangre de manera constante concuerdan en que se trata de un hábito de vida que trae múltiples beneficios para la salud. Sin embargo, donar sangre es un acto que trae implícita una gran responsabilidad. Hay una serie de requisitos unificados a nivel nacional que deben garantizarse para que el proceso sea beneficioso para el donador y para el paciente receptor.



De acuerdo con Forero, cada unidad donada es sometida a un proceso de centrifugación con el que se pueden obtener glóbulos rojos, concentrados de plaquetas y plasma. Componentes con una indicación clínica específica y vital.

