El analista e investigador de tendencias digitales Nicola Stornelli García publicó en días pasados un llamado por la salud de una de sus hijas.



"En Colombia no hay cultura de donación de órganos y el Gobierno no se preocupa por eso. Hay miles de pacientes esperando un órgano y el Ministerio de Salud está concentrado en el covid-19. Los demás pacientes no importan", escribió en su cuenta de Twitter, donde ha promovido el hashtag #Vivisnecesitaunriñon.

Nicola se refiere a Vivian Lorena Stornelli Ortiz, su hija de 34 años de edad, una paciente con afectación renal crónica diagnosticada hace cuatro años y quien debe practicarse diálisis peritoneal, lo que, según su familia, ha debilitado su organismo.



El analista cuenta que su hija necesita con urgencia un trasplante de riñón. "Cada día que pasa y que no aparece el riñón es una carrera contra la muerte. Ni sus dos hermanos ni la mamá ni yo somos compatibles para donarle. El esposo tampoco", le contó a EL TIEMPO.



Vivian Lorena está en la lista de espera para acceder al trasplante. Sin embargo, en palabras de Nicola, su padre, "en Colombia hay más de tres mil personas a la espera de un trasplante, pues en el país no hay cultura de donación de órganos. Y esto no es un tema únicamente sobre leyes. Se trata de que el Estado promueva más la cultura de donación de órganos, que muchas veces está llena de prejuicios religiosos".

Donación y trasplante de órganos en Colombia

Los trasplantes de órganos y tejidos son procedimientos médicos que han demostrado su eficacia no solo salvando la vida, sino mejorando su calidad.



En Colombia, según el Ministerio de Salud, "la regulación garantiza la donación altruista, voluntaria y desinteresada de órganos y tejidos para los procedimientos de trasplantes a los pacientes que lo necesitan".