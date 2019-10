Una calle de honor, una vida que se extingue y tres que renacen

En la mañana del último sábado de septiembre, un pasillo del hospital Santa Clara, en Bogotá, se convirtió en una singular calle de honor. Médicos y personal hospitalario aplaudieron con respeto al paso de una cama que llevaba a una paciente en muerte cerebral.



Empujada por el médico Julio Alberto Chacón, iban rumbo a una sala de cirugía donde sería sometida a procedimientos que no la salvarían a ella sino a un grupo de personas que nunca la conocerán: la extracción de sus órganos que todavía eran vitales.

Y aunque en las unidades hospitalarias el respeto es máximo por los donantes, fue la primera vez que Chacón, coordinador de trasplantes, vio una escena de este tipo, algo que sin duda lo conmovió.



“En tanto tiempo trabajando en red de trasplantes, es la primera vez que veo que en un hospital hacen una calle de honor de este tipo. Y es la forma como todos deberían agradecerle a la gente que decide donar para convertirse en héroe por salvar las vidas de otros”, confiesa.



Horas antes, esta mujer de 29 años por cuenta de un aneurisma cerebral roto había dejado de existir clínicamente (su encéfalo murió). En ese estado era lo que los expertos conocen como ­un donante ideal, pues su cuerpo estaba en buen estado, sin traumas. Si todo salía bien, sus órganos continuarían funcionando de manera casi inmediata en enfermos necesitados.



A esta mujer se le extrajeron dos riñones y un hígado y, según resalta Chacón, nada de esto hubiera sido posible sin la aceptación que desde el primer momento hizo su familia.

Máximo respeto

Aunque la calle de honor pudo haber sido extraña para las personas ajenas a los contextos hospitalarios, también lo son los procesos a los que son sometidos los donantes de órganos en un ambiente clínico en extremo riguroso.



Una vez en sala de cirugía, como si se tratara de un procedimiento para salvarles la vida, los médicos expertos realizan la apertura del cuerpo, las disecciones correspondientes y el retiro de los órganos bajo protocolos exigentes con el único fin de garantizar que estos lleguen en condiciones óptimas a los receptores, explica Alejandro Niño, médico cirujano especialista en trasplantes.

Los órganos, continúa, son sometidos a procesos de conservación para que las células se mantengan indemnes por un tiempo prudente antes de ubicarse de manera definitiva en el cuerpo de un receptor. “Soluciones de conservación y elementos muy específicos para transporte, refrigeración y mantenimiento deben ser aplicados por profesionales muy bien entrenados. La menor falla puede representar la pérdida de un órgano, algo simplemente lamentable”, explica.



Chacón es claro en señalar que si bien el objetivo es retirar y conservar los órganos, el cuerpo del donante es tratado con el mismo cuidado para entregarlo a sus familiares en condiciones dignas. “Se le trata como si estuviera vivo”, insiste.

No fue en vano

En la madrugada de ese sábado de septiembre, una llamada despertó a Juan Guillermo Hernández. Era la jefe de trasplantes del Hospital Santa Clara, quien emocionada le aseguraba que el riñón que esperaba desde hace dos años probablemente había llegado. La médica le decía al joven que estuviera atento, que faltaban algunos exámenes para confirmar que el órgano era viable.



Juan es bogotano, está a punto de cumplir 27 años y tiene su vida atascada. Así lo deja en claro él mismo sin vacilaciones. Cuando estaba terminando el bachillerato, casi una década atrás, le descubrieron un síndrome nefrótico que comprometía seriamente su sistema urinario. Era muy joven para dimensionarlo, quizás, pero su vida cambió para siempre.



Entró a esa rutina compleja de prediálisis, medicamentos y dietas confiando en que algo mejoraría, pero luego de seis años le confirmaron que debía empezar diálisis, que sus riñones habían dejado de funcionar, que iba a ser uno más en la lista de espera por un trasplante. Que en esencia su futuro dependía de conseguir un órgano, el mismo que esperan 2.729 personas en su misma situación, según el Instituto Nacional de Salud (INS).



“Por criterios técnicos y científicos, los jóvenes tenemos una posibilidad mayor de conseguir un órgano”, asegura Juan en un intento para explicar por qué fue tan importante la llamada de aquella madrugada.



Juan Guillermo era el candidato óptimo para uno de los riñones de la mujer con muerte cerebral. Solo faltaba que la familia de la potencial donante aceptara convertirla en héroe. “Aunque la Ley 1805 de 2016 convirtió a todos los colombianos en donantes, salvo si hay una negativa expresa en vida, es clave contar con el consentimiento de los seres queridos”, aterriza el doctor Chacón.



Una nueva llamada desde el hospital confirmó la buena nueva. Juan Guillermo salió corriendo en busca de su anhelado riñón. “Imagínese la emoción que sentía al saber que iba a volver a orinar después de un año y medio”, manifiesta el joven.



Todo salió bien. Juan lleva hoy un órgano ajeno que no solo logrará darle calidad de vida, sino que le permitirá retomar todos los planes que alguna vez empezó a construir. “Esta enfermedad me arrebató muchos años de vida, nunca pude trabajar ni estudiar y el próximo año, apenas finalice la recuperación, espero arrancar con todo: buscar un trabajo, poder salir, viajar y conocer cosas que nunca pude hacer”, expresa.



“A esa persona le digo muchas gracias. Nunca sabrá cuánto me ayudó. Fueron ocho años de sufrimiento y gracias a ella en pocos meses podrá este suplicio para mí. A la familia también agradezco por una decisión buena”, remata.

Cifras de vida

Este es apenas uno de los 3,5 casos de trasplantes de órganos que cada día se han hecho en el país en lo que va corrido del año (a 30 de septiembre). De acuerdo con el sistema nacional de información en donación y trasplantes del Instituto Nacional de Salud (INS), hasta esa fecha se habían trasplantado 966 órganos, de los cuales 810 fueron donados de la misma forma que la protagonista de esta historia (donante cadavérico) y 156 provenían de personas vivas.



Según esa fuente de información, del total de procedimientos, 701 han correspondido a riñón, 55 a corazón, 183 a hígado, 20 a pulmones, un intestino, dos trasplantes dobles de hígado y riñón y cuatro de páncreas-riñón.



Números significativos que ponen a Bogotá a la cabeza de los mismos, seguidos por los departamentos del Valle, Antioquia, Santander y Atlántico, en un contexto que consolida hoy a la red de trasplantes como una estructura sólida y funcional.



Por eso este 14 de octubre, cuando se celebra el día mundial del donante, Adriana Segura, subdirectora de la Red Nacional de Trasplantes y Bancos de Sangre del INS, recuerda que la premisa de este acto es actuar pensando que en algún momento todos pueden necesitar un órgano.



“La donación durante toda la vida es sencilla y lo esencial es que los donantes estén cumpliendo la premisa básica de cuidar de sí mismos, para estar sanos. Si yo estoy sana, puedo ayudar a los demás y llenar de propósito mi propia vida”, remata.



