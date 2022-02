El trasplante de órganos y tejidos ha demostrado con el tiempo ser muy efectivo para salvar y mejorar la vida de muchos pacientes que han estado en lista de espera. Aunque en Colombia la donación de órganos se hace de forma voluntaria y desinteresada, la escasez de donantes aumenta.



La donación tiene un impacto muy importante en la calidad de vida de las personas; sin embargo, la necesidad de órganos y tejidos es muy grande.



Existen en el país aproximadamente cuatro mil personas en lista de espera para recibir una donación. Por esto es fundamental generar conciencia en la sociedad sobre la importancia de la donación y sus beneficios, señala la doctora Liz Niño, coordinadora operativa de donación de la Fundación Clínica Shaio.

Durante el 2019, en el sistema de información RedData INS se registraron en el país un total de 1.303 trasplantes.



La llegada del coronavirus influyó de forma negativa en la obtención de donantes, lo que generó que en el primer semestre de 2021 se realizarán solo 320 trasplantes de órganos.



Tomar la decisión de donar es un derecho que actualmente tienen los colombianos, y debe ser respetado y hacerse efectivo una vez fallece la persona, ya que esta decisión permite mejorar la calidad de vida de pacientes que tienen como única opción un trasplante. El número de personas que necesitan de estas donaciones crece cada año, y muchos terminan falleciendo esperando órganos y tejidos importantes como lo son los riñones, corazón, hígado, páncreas, intestino, pulmones, huesos, piel, entre otros.

¿Quiénes pueden donar?

Los posibles donantes son pacientes que tienen una muerte por criterio neurológico, esto se conoce como muerte cerebral.



El proceso de donación se enfoca principalmente en extraer los órganos viables del paciente que ha fallecido; en el caso que un paciente fallezca por un infarto agudo o una muerte súbita, se realiza un abordaje parecido al anterior, pero solamente con el ánimo de obtener los tejidos del paciente, explica la coordinadora operativa de donación de la Clínica Shaio.

Una de las fotografía reveladas por la universidad de Maryland del trasplante de un corazón de cerdo a un humano que aviva las esperanzas en este sentido. Foto: UNIVERSITY OF MARYLAND SCHOOL OF MEDICINE / AFP

Desde 2016, en el Congreso de la República se aprobó la Ley 1805, que consiste en que todo colombiano que fallezca se convierte en donante.



Si la persona no desea donar, debe realizar un acta notarial, que debe radicarse ante el Instituto Nacional de Salud, en la cual deja claridad sobre su decisión de no donar. Por el contrario, si no se deja por escrito esta decisión, la ley presume que la persona en el momento de fallecer es donante y se inicia el proceso una vez se confirme la muerte.



Una de las preocupaciones de los familiares a la hora de definir el proceso de donación es saber cómo será y qué se necesita para ser donante.



Por ejemplo, en la Clínica Shaio se tiene establecido un programa de donación que está liderado y coordinado por médicos altamente calificados, además de estar acompañados por la unidad de cuidados intensivos y el servicio de urgencias, que son los sitios donde posiblemente se pueden detectar donantes.



Una vez fallece el paciente, el médico coordinador de donación se acerca a los familiares para explicarles todo lo relacionado con los temas legales, así como los beneficios que podrían tener las personas que se encuentran en lista de espera.

Por otra parte, se informa con detalle el proceso de rescate de órganos y tejidos y se garantiza la entrega del cuerpo bajo las mejores condiciones estéticas posibles, manifiesta la doctora Liz Niño.



La donación de órganos y tejidos es un asunto que se debe hablar en vida y dejarlo claro. Son muchas las personas que están en una lista de espera, llenas de esperanza para poder continuar con sus vidas; la donación es la forma más valiosa y desinteresada para ayudar al prójimo.



