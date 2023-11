Dolor lumbar en niños: ¿por qué se produce y cuáles son los síntomas de la enfermedad?

Aunque es menos frecuente en niños, el dolor de espalda puede presentarse en ellos. Esta afectación, en muchos casos, no tiene causa alguna, no obstante en ciertas ocasiones este síntoma puede ser una patología más grave.



Cuando la afectación se presenta en un menor de edad es similar al que sufre un adulto, es decir, un dolor muscular que empeora con los movimientos y que en ocasiones se irradia hacia las piernas.



En ocasiones este dolor puede limitar ciertos movimientos, pero estos van desapareciendo con el tiempo.

Depende de la gravedad del dolor de espalda, es necesaria la consulta con un médico, como por ejemplo, cuando el dolor de espalda impide que el niño haga sus movimientos normales, no pueda dormir, presente hormigueo o pérdida de fuerza en las piernas o síntomas más preocupantes como fiebre y la pérdida de peso.



De acuerdo con el portal 'Info espalda', estos son algunas de las causas por las cuales se puede presentar dolor de espalda en menores:

Cargar peso excesivo: los niños suelen llevar, además de sus libros y cuadernos, juguetes y otros implementos en sus maletas escolares, por lo que esto podría ocasionar un peso inadecuado para ellos. ​ Malas posturas: en la escuela o en el hogar hay que prestar atención a cómo se sientan o se acuesta, para evitar que presenten problemas en la espalda. ​ Ejercicio excesivo: a pesar de que a su edad son muy activos y algunos prefieren estar jugando al aire libre, hay que tener especial cuidado cuando su actividad sobrepasa los límites. ​ Sedentarismo: muchos niños están evitando realizar actividades físicas en la escuela o en el hogar, por estar todo el tiempo frente a un computador, tablet o celular. Enséñele a sus niños con el ejemplo que pueden ejercitarse y llevar una vida sana.

Cuando el dolor es intenso y por muchos días, puede tratarse de una afectación más grave, lo cual debe ser llevado ante un especialista para que determine de qué se trata.



Según el portal en mención, estas pueden ser algunas señales para conocer si el dolor ya ha pasado a una patología más grave:



- El dolor es continuo y que aunque no se mueva es intenso.



- Fiebre, falta de apetito, lo que derive a una rápida pérdida de peso



Cuando el dolor lumbar en los niños se presenta por una enfermedad, estas generalmente son algunas congénitas como la espondilolisis, que es una falta de fusión en la pars interarticularis, lo que provoca que el arco posterior de la vértebra no este unido al resto.



Otra enfermedad relacionada con el dolor de espalda es la hernia discal, que aunque no es frecuente en niños, se presenta con síntomas neurológicos como la ciática.



Siempre que usted o algún miembro de su familia tenga afectaciones en su salud, consulte con el médico y no se automedique.

