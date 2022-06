Médicos del Baylor College of Medicine realizaron un estudio en el que se evidenciaba que caminar puede ayudar a reducir el dolor de rodilla en las personas mayores a 50 años que hayan sido diagnosticadas con artrosis. La investigación fue publicada en la revista ‘Arthritis & Rheumatology’.

El 26% de los participantes mostraron mejores después de caminar regularmente. Foto: iStock

El estudio comenzó en el 2004, en el que los expertos documentaron el dolor de rodilla de más de 1.000 personas en los Estados Unidos. Mediante radiografías, los médicos evaluaban la osteoartritis de los participantes. Además, les solicitaron que registraran sus hábitos de ejercicio y con qué frecuencia les dolía estas articulaciones.



En el 2008, un 37 % de los participantes que no caminaron como forma de hacer ejercicio presentaron un dolor de rodilla frecuente en comparación con el 26 % que sí lo hizo.



Los expertos llegaron a la conclusión de que esta fácil y gratuita solución puede ayudar a las personas a tener menos probabilidades de experimentar episodios nuevos o regulares de rigidez y dolor en las rodillas. Además, de que reportaban un menor daño estructural.

La doctora Elaine Husni, reumatóloga de la Clínica Cleveland, fue entrevistada por ‘The New York Times’, medio en el cual comentó que el movimiento constante puede ayudar a crear masa muscular y fortalecer los ligamentos alrededor de las articulaciones.



Es importante mencionar, que los investigadores no pueden afirmar a ciencia cierta que caminar evita el dolor de rodilla, esto es debido a que las autoevaluaciones pueden ser menos precisas que los monitores o aparatos médicos.



Se recomienda la caminata si la osteoartritis es leve. Foto: iStock

Por esta razón, solo se recomienda la caminata si la osteoartritis es leve, ya que si la persona presenta dolor puede que largas caminatas aumenten la dolencia, comentó al citado medio el doctor Justen Elbayar, especialista en medicina deportiva.



Por otro lado, los médicos que participaron en el estudio recomiendan que las personas comiencen con una pequeña y corta caminata, aumentando el tiempo y la distancia gradualmente. Asimismo, sugieren usar zapatos de apoyo, beber mucha agua durante el ejercicio y descansar cuando lo sientan necesario.

