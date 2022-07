En 2020, el laboratorio Pronabell, fabricante de Dololed, producto natural a base de caléndula, estuvo el ojo del huracán por cinco lotes contaminados con el fármaco diclofenaco.



En aquel entonces, el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima, emitió una alerta sobre este medicamento que solía ofrecerse como un remedio natural.



Sin embargo, ayer el Invima concluyó que no hay cómo demostrar que haya sido responsabilidad del laboratorio Pronabell la presencia de diclofenaco en algunos lotes del medicamento, por lo que se decidió archivar la investigación.



El Invima calificó el análisis del producto que hizo en sus laboratorios, a decenas de lotes de las pastillas recogidas en más de 30 droguerías del país, como "no conforme". Esto debido a que, si bien existían algunos lotes alterados y tenían diclofenaco, no habían pruebas suficientes para demostrar que haya sido responsabilidad del laboratorio.



Al respecto, el abogado Carlos Sánchez, de la firma De La Espriella Lawyers Enterprise, quien fue defensor del laboratorio Pronabell, mencionó que: “No existía evidencia probatoria que permitiera probar que efectivamente el producto fabricado por nuestro cliente tuviese la presencia de diclofenaco. Adicionalmente, el Invima cogió los argumentos que fueron presentados por parte de la firma y del suscrito”.

¡Atención!@invimacolombia archivó proceso sancionatorio contra nuestro cliente, Laboratorios Pronabell, al no hallar pruebas que demostraran que el producto #Dololed contuviera diclofenaco.

