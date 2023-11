Disputa entre Cruz Verde y Sanitas: EPS dan un parte de tranquilidad a sus usuarios

Ante la decisión de las droguerías y farmacias Cruz Verde de suspender el suministro de medicamentos, insumos y tecnologías que no están en el Plan Básico de Salud (PBS) a los afiliados de la EPS Sanitas, las EPS agremiadas en Gestarsalud (que atienden la salud de millones de personas de todo el país, en su mayoría del régimen subsidiado) dan un parte de tranquilidad a los usuarios.



El gremio insiste en que las razones por las que otras aseguradoras han manifestado dificultad con el pago a su red de servicios requiere un análisis técnico y sereno, liderado por el Ministerio de Salud y tendiente a encontrar las causas y superar las dificultades para el bienestar de la población.



Asimismo, Gestarsalud reconoció que el Gobierno Nacional, a través de la Adres, paga puntualmente los recursos correspondientes a la Unidad de Pago por Capitación (UPC), es decir, el valor que se reconoce por cada persona para atender su salud.



Droguería Cruz Verde Calle 13 . Cruz Verde suspende la entrega de medicamentos para afiliados a EPS Sanitas.

También manifestó que, en efecto, el Gobierno giró la semana anterior lo correspondiente a los Presupuestos Máximos de los meses de julio a septiembre, que son los recursos que cubren los servicios de salud no cubiertos con la Unidad de Pago por Capitación.



No obstante, el gremio insiste en que Gobierno Nacional todavía debe asignar y girar recursos para el ajuste a Presupuestos Máximos para el suministro de algunos medicamentos y servicios no incluidos en el Plan de Beneficios, correspondiente a los años 2022 y 2023.

