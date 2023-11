Disputa Cruz Verde- Sanitas: Supersalud mantiene acciones de vigilancia sobre la EPS

A partir de hoy, 15 de noviembre, el gestor farmacéutico Cruz Verde ya no será el encargado de entregar los medicamentos No PBS a afiliados de la EPS Sanitas. Esto tras la decisión del propio Cruz Verde de no seguir prestando este servicio (solo en el caso de los No PBS) a Sanitas debido a deudas que la EPS ha venido acumulando. Por este motivo, Sanitas anunció ayer que tomará medidas y que habrá un nuevo gestor encargado de ese proceso: Audifarma.



Sobre esta decisión de la EPS, la Superintendencia Nacional de Salud anunció que continuará vigilando el cumplimento de las responsabilidades que la Sanitas tiene con sus 5.7 millones de afiliados.



Luego del anuncio donde la EPS comunican que se garantizará la continuidad de la dispensación de medicamentos No PBS con un nuevo gestor farmacéutico (Audifarma), la Supersalud seguirá adelantando las acciones de inspección, vigilancia y control necesarias para minimizar los traumatismos que dicha situación pueda generar.

omo parte del balance de las acciones adelantadas, hoy la Supersalud supervisa el plan de acción implementado y las evidencias respectivas Foto: MAURICIO MORENO EL TIEMPO

“Desde el 30 de octubre, fecha en la que Cruz verde anunció la suspensión parcial de Servicios a los afiliados de la EPS Sanitas Instalamos una mesa permanente de seguimiento, diariamente solicitamos un informe con los avances y cumplimientos a las instrucciones impartidas; a la fecha y como resultado del trabajo realizado por esta Superintendencia, se evidencia un 72% de cumplimiento a las instrucciones”, indicó el Superintendente Nacional de Salud, Ulahí Beltrán López.



Como parte del balance de las acciones adelantadas, hoy la Supersalud supervisa el plan de acción implementado y las evidencias respectivas del cumplimiento de este por parte de la EPS en lo que tiene que ver con la disposición de medicamentos y tecnologías en salud disponibles para cerca de 30.000 usuarios permanentes de estos Servicios.



"A los usuarios, les recordamos usar los canales de comunicación dispuestos por la EPS para reportar barreras en el servicio e informar a la SNS e I incumplimiento en la entrega de medicamentos y tecnologías en Salud", dijo la Supersalud a través de un comunicado.

